Dua Lipa y el amor: reglas, deseo y canciones para saber cuándo irse

En el universo de Dua Lipa hay reglas para no volver, noches que arden y corazones que aprenden a cuidarse.
Foto: EFE - JUSTIN LANE
Primero fueron las reglas para no volver. Después, la decisión de no seguir enseñándole a nadie cómo amar. En el universo de Dua Lipa hay llamadas que se pierden en el silencio, besos que incendian la noche y amores que regresan cuando ya es demasiado tarde.
Su música se despliega como un mapa del deseo, del amor propio y de esa obstinada esperanza de volver a creer sin perderse en el intento.
Ahora, tras su boda con el actor Callum Turner, recorremos algunas formas de habitar el amor según Dua Lipa.
New Rules
Etapa: Límites.
L...
Por Kevin Stiven Ramírez Quintero
Formado en la Pontificia Universidad Javeriana. Interesado en temas musicales, deportivos, culturales, turísticos, gastronómicos y tecnológicos. Le gusta realizar crónicas, trabajar temas en tendencias SEO y la cobertura de eventos en vivo de alcance internacional. Ganador del Premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com
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