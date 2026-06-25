Publicidad

Home

Bienestar y Amor
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Dua Lipa y el amor: reglas, deseo y canciones para saber cuándo irse

De los límites al amor seguro, Dua Lipa ha hecho del pop una forma de hablar de lo que duele, lo que arde y lo que por fin se siente ligero.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
25 de junio de 2026 - 06:00 p. m.
En el universo de Dua Lipa hay reglas para no volver, noches que arden y corazones que aprenden a cuidarse.
En el universo de Dua Lipa hay reglas para no volver, noches que arden y corazones que aprenden a cuidarse.
Foto: EFE - JUSTIN LANE

Primero fueron las reglas para no volver. Después, la decisión de no seguir enseñándole a nadie cómo amar. En el universo de Dua Lipa hay llamadas que se pierden en el silencio, besos que incendian la noche y amores que regresan cuando ya es demasiado tarde.

Su música se despliega como un mapa del deseo, del amor propio y de esa obstinada esperanza de volver a creer sin perderse en el intento.

Ahora, tras su boda con el actor Callum Turner, recorremos algunas formas de habitar el amor según Dua Lipa.

New Rules

Video Thumbnail

Etapa: Límites.

L...

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Formado en la Pontificia Universidad Javeriana. Interesado en temas musicales, deportivos, culturales, turísticos, gastronómicos y tecnológicos. Le gusta realizar crónicas, trabajar temas en tendencias SEO y la cobertura de eventos en vivo de alcance internacional. Ganador del Premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

Bienestar

Vida sana

dua lipa

canciones de dua lipa

el amor según dua lipa

Estilo de Vida

dua lipa y callum turner

boda de dua lipa

callum turner

dualipa

dua lipa canciones de amor

new rules dua lipa

training season dua lipa

love again dua lipa

levitating dua lipa

one kiss dua lipa

break my heart dua lipa

don’t start now dua lipa

cold heart dua lipa

canciones de amor pop

amor propio canciones

canciones para superar a un ex

canciones para poner límites

canciones sobre deseo y amor

dualipa amor

dua lipa love

dua lipa songs

dua

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.