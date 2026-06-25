Dua Lipa y el amor: reglas, deseo y canciones para saber cuándo irse

En el universo de Dua Lipa hay reglas para no volver, noches que arden y corazones que aprenden a cuidarse. Foto: EFE - JUSTIN LANE

Primero fueron las reglas para no volver. Después, la decisión de no seguir enseñándole a nadie cómo amar. En el universo de Dua Lipa hay llamadas que se pierden en el silencio, besos que incendian la noche y amores que regresan cuando ya es demasiado tarde.

Su música se despliega como un mapa del deseo, del amor propio y de esa obstinada esperanza de volver a creer sin perderse en el intento.

Ahora, tras su boda con el actor Callum Turner, recorremos algunas formas de habitar el amor según Dua Lipa.

New Rules

Etapa: Límites.

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