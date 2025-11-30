Logo El Espectador
Bienestar y Amor
Duelo por amistad, una experiencia poco nombrada

Continuamos con la serie “Hablemos de amor”. Esta vez, la historia de Laura* nos muestra que perder a una amiga cercana puede ser tan doloroso como una ruptura amorosa. Junto al relato, presentamos herramientas para acompañar el duelo.

30 de noviembre de 2025 - 02:00 p. m.
Foto: Eder Rodríguez

La universidad parecía el momento perfecto para salir del “cascarón”. En las películas que Laura* veía en su adolescencia siempre había capitanes de fútbol americano, grupos de porristas, la antagonista rubia que hace la vida imposible sin razón… y, por supuesto, la posibilidad de hacer amigos y encajar.

Venía de un colegio femenino y se sentía torpe para conversar con los hombres, o como ella recuerda, “para interactuar con la sociedad en general”. Conocer a Rosa* en su vida universitaria fue un alivio y una sorpresa. Se volvieron...

