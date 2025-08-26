No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bienestar y Amor
¿Dolor de espalda constante? Estos ejercicios pueden ayudar, según los expertos

El ejercicio puede ayudar a aliviar el dolor, ya que estira y fortalece los músculos que sostienen la espalda.

Danielle Friedman | The New York Times
26 de agosto de 2025 - 10:45 p. m.
Los estudios sugieren que una de las principales razones por las que las personas con dolor de espalda no hacen ejercicio es porque temen empeorar su dolor.
Foto: ISTOCK

Pregunta: Lucho contra el dolor lumbar. He oído que “el movimiento es la medicina” , pero me preocupa que el tipo de ejercicio equivocado pueda empeorar el dolor. ¿Cuál es la forma más eficaz, y segura, de ejercitarme?

Respuesta: Cuando tienes dolor, pude que lo que menos quieras sea hacer ejercicio. Pero un número creciente de investigaciones sugiere que, aunque no es una cura, la actividad física puede ser una herramienta útil para controlar el dolor lumbar crónico. Y que, con el tiempo, la inactividad puede empeorar los síntomas.

Edward...

