Ejercicios con bandas elásticas para mantener la fuerza después de los 50 años

Después de los 50 años, la fuerza muscular comienza a reducirse de forma natural, pero las bandas elásticas pueden ser la clave para mantener la autonomía. Un estudio publicado en 2025 reveló que combinarlas con una buena alimentación mejora la velocidad al caminar y la masa muscular. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el paso de los años, la fuerza muscular tiende a disminuir de manera natural. Después de los 50 años, este proceso se hace más evidente y puede afectar la independencia y la calidad de vida. Actividades que antes parecían sencillas, como subir un tramo de escaleras, cargar bolsas de mercado o levantarse de un sofá, pueden comenzar a sentirse como un desafío mayor. Frente a esta realidad, el ejercicio regular cobra un papel crucial.

En este panorama, las bandas elásticas surgen como una herramienta práctica y accesible para quienes buscan mantenerse fuertes y activos sin necesidad de un gimnasio. Estas cintas, que caben en cualquier bolso y que para utilizarlas no requieren más espacio que el de una sala, ofrecen la posibilidad de entrenar todo el cuerpo con distintos niveles de resistencia.

El entrenador físico del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Juan Martín Ríos, especializado en trabajo con adultos mayores, resalta su importancia: “Las bandas elásticas son seguras porque no cargan las articulaciones con peso excesivo, pero sí estimulan los músculos de manera progresiva. Son versátiles, económicas y efectivas para mantener la fuerza después de los 50 años”.

El interés científico sobre este tipo de entrenamientos ha crecido en los últimos años. Una revisión publicada en enero de 2025 en la revista Nutrients analizó 21 ensayos clínicos aleatorizados en mujeres mayores de 50 años, con un total de 1.200 participantes. El estudio evaluó el impacto del entrenamiento de resistencia —incluyendo el uso de bandas— combinado con una ingesta adecuada de proteínas. La metodología comparó tres grupos: ejercicio solo, proteína sola y ejercicio más proteína.

Los resultados mostraron que el grupo que combinó ambas estrategias tuvo mejorías en fuerza de agarre, velocidad al caminar y masa muscular en brazos y piernas. En contraste, el ejercicio por sí solo reforzó principalmente la fuerza de piernas, mientras que la proteína aislada no generó efectos relevantes.

Ríos resalta la enseñanza práctica de esa evidencia, “el mensaje es claro: hay que moverse y hay que alimentarse bien. El ejercicio de resistencia, incluso con algo tan simple como una banda, gana potencia cuando se acompaña de una dieta rica en proteínas”.

A continuación, el experto presenta algunos de los ejercicios más recomendados con bandas elásticas para mantener la fuerza y prevenir la pérdida muscular después de los 50 años.

1. Sentadilla con banda elástica

Para hacerlo debe colocar la banda justo por encima de las rodillas y separar los pies al ancho de los hombros. Flexionar lentamente las rodillas y bajar como si se fuese a sentar, manteniendo la espalda recta y las rodillas empujando hacia afuera contra la resistencia de la banda. Luego volver a la posición inicial.

Su beneficio es el fortalecimiento de muslos y glúteos, mejora la estabilidad y ayuda a prevenir caídas.

2 Remo con pie en banda

Debe pisar la banda con ambos pies, sujetar los extremos con las manos y llevar los codos hacia atrás, pegados al cuerpo, como si se jalara un remo. El movimiento debe ser lento y controlado.

Su beneficio es que trabaja la espalda y los bíceps, corrige la postura y reduce dolores asociados a la vida sedentaria.

Le puede interesar: Maratón de Medellín 2025: todo lo que debe saber para reclamar su kit

3. Press de pecho con banda

Para hacerlo debe sujetar la banda por detrás de la espalda (puede ser alrededor de una silla o simplemente sostenida con las manos) y empujar los brazos al frente, como si se hiciera un empuje de pecho. Volver lentamente a la posición inicial.

Su beneficio es reforzar los músculos pectorales y de los hombros, clave para mantener la fuerza en los brazos y mejorar la movilidad al empujar objetos.

4. Extensión de piernas sentado

Debe sentarse en una silla, sujetar la banda detrás de una pierna y engancharla en el pie. Estirar la pierna hacia adelante hasta quedar recta, y luego volver despacio. Repetir con la otra pierna.

Su beneficio es que aumenta la fuerza de los cuádriceps, músculos esenciales para caminar, levantarse de una silla y subir escaleras.

5. Curl de bíceps con banda

Para hacerlo debe pisar la banda con un pie o con ambos, tomar los extremos y flexionar los codos llevando las manos hacia los hombros, manteniendo los codos pegados al torso.

Su beneficio es la mejora de la fuerza en brazos, necesaria para cargar bolsas, mover objetos o sostener peso sin fatiga.

6. Elevaciones laterales de hombro

Primero debe pisar la banda con ambos pies y tomar los extremos con las manos a los costados. Elevar los brazos lateralmente hasta llegar a la altura de los hombros y descender con control.

Su beneficio es que fortalece los hombros y contribuye a mejorar el equilibrio y la capacidad de reacción ante tropiezos.

7. Caminata lateral con banda

Para hacerlo debe colocar la banda por encima de los tobillos o rodillas, flexionar ligeramente las piernas y dar pasos laterales en una dirección, manteniendo siempre la tensión en la banda.

Su beneficio es que refuerza glúteos y caderas, zonas fundamentales para la estabilidad de la marcha.

8. Press de hombros con banda

Debe pisar la banda y sujetar los extremos con las manos a la altura de los hombros. Empujar los brazos hacia arriba hasta estirarlos completamente y descender despacio.

Su beneficio es que aumenta la fuerza de los hombros y la parte superior del cuerpo, clave para tareas diarias como alcanzar objetos en estantes.

El entrenador Ríos aconseja integrar estos ejercicios en dos o tres sesiones semanales, con series de 8 a 12 repeticiones por movimiento. También recomienda comenzar con una banda de resistencia baja y progresar de forma gradual. “Lo más importante es la constancia y la técnica. No hace falta velocidad ni levantar demasiado. Con movimientos lentos y bien hechos se logra mucho más”.

Además de los beneficios físicos, subraya el impacto emocional de mantenerse en movimiento: “Ejercitarse con bandas no solo fortalece músculos, también da confianza y seguridad. Una persona que se siente fuerte enfrenta la vida con otra energía”.