Ejercicios de Codman: qué son, para qué sirven y cómo se hacen correctamente

Los llamados ejercicios de Codman —más conocidos en la práctica clínica como pendulum exercises o ejercicios pendulares— forman parte desde hace casi un siglo del repertorio terapéutico para hombros dolorosos o inmovilizados. Se usan tanto en fases iniciales tras una lesión o cirugía como en cuadros de hombro rígido para movilizar la articulación de forma suave sin forzar la musculatura lesionada.

Aunque su apariencia es sencilla —el paciente inclina el tronco y deja que el brazo cuelgue y oscile—, su objetivo y efectos precisos han sido objeto de estudio y debate en la literatura científica.

A grandes rasgos, los ejercicios de Codman buscan crear movimiento articular mediante la gravedad y el impulso del tronco, minimizar la activación voluntaria de la musculatura del hombro y favorecer la lubricación, el desplazamiento de sinovial y la disminución del dolor por descompresión mecánica. Es por ello que aparecen con frecuencia en protocolos de movilización precoz tras reparaciones del manguito rotador, inmovilizaciones prolongadas y en el manejo inicial de la capsulitis adhesiva (hombro congelado).

Envejeser habló con Alejandro Vargas, especialista en rehabilitación de hombro de la Clínica Country, quien describe así la intención detrás del movimiento: “El objetivo no es fortalecer, sino mover sin dolor, aprovechando la gravedad para generar un barrido articular que ‘reacomode’ tejidos y reduzca la rigidez”.

Según el doctor Vargas, la clave está en la relajación total del miembro y en no convertir la oscilación en un esfuerzo voluntario; “si usted siente que está tirando con el bíceps o el deltoides, está haciendo mal el ejercicio”.

¿Sirven para mejorar fuerza o amplitud articular de forma independiente?

Los pendulares no son, por sí mismos, una estrategia de fortalecimiento ni una panacea para recuperar amplitud máxima a largo plazo. “En protocolos de rehabilitación de hombro muestran que los pendulares suelen incluirse en combinaciones de ejercicios—movilizaciones pasivas, ejercicios de control escapular y fortalecimiento progresivo—y que los resultados funcionales más sólidos provienen de programas multimodales y de mayor duración, no del pendular aislado. Dicho de otro modo: Codman abre la puerta (favorece movilidad inicial y disminuye dolor), pero no es la puerta completa hacia la recuperación funcional.

Técnica correcta, paso a paso

A continuación, el experto explica la técnica tradicional, con las anotaciones prácticas que suelen dar los especialistas:

1. Posición inicial: el paciente se coloca de pie, con la columna neutra, y se inclina hacia delante aproximadamente 30–45° desde la cintura; el hombro afectado queda relajado y el brazo cuelga perpendicular al suelo. El apoyo puede ser con la mano de la mano sana sobre una silla o una mesa para estabilizar el tronco si es necesario.

2. Generación del movimiento: el movimiento se inicia por un balanceo suave del tronco —no por contracción del hombro— de modo que el brazo describe círculos pequeños o va y viene en sentido anteroposterior y lateral. El diámetro del círculo debe ser pequeño al inicio y sólo aumentará si no hay dolor.

3. Duración y ritmo: series cortas y controladas, por ejemplo 1–3 minutos total al inicio, fraccionadas (30–60 segundos) varias veces al día según tolerancia. No debe buscarse la repetición rápida, sino el ritmo cómodo que mantenga la relajación.

4. Variantes: algunos protocolos proponen añadir una pequeña carga (mancuerna ligera o saco con peso) para aumentar la tracción; sin embargo, estudios de electromiografía y biomecánica advierten que el peso altera la naturaleza pasiva del gesto y puede incrementar la actividad muscular, por lo que su uso debe ser guiado por un profesional.

5. Señales de alarma: dolor agudo, sensación de “pinchazo” o aumento marcado de inflamación local son motivos para detener y reevaluar. El objetivo es disminuir el dolor y ganar circulación intraarticular, no provocar nuevas lesiones.

¿Para quiénes están indicados?

Según Vargas, para ellos:

• Pacientes en la fase inicial tras cirugía de hombro (según protocolo médico), para reducir rigidez y mantener movilidad mínima mientras se protege la reparación.

• Personas con dolor agudo o capsulitis adhesiva en etapas tempranas, como intervención para disminuir dolor y favorecer lubricación articular.

• No se recomiendan como único recurso en pacientes que necesitan restaurar fuerza o control motor avanzado; allí se requieren programas más intensivos y dirigidos.

Si un profesional le ha indicado ejercicios de Codman, recuérdelo como una maniobra de “arranque suave”: útil para desactivar dolor y permitir un poco de movimiento sin forzar la reparación o la zona inflamada.

Compárelo con el siguiente plan práctico: iniciar pendulares suaves bajo supervisión, combinarlos a partir de la semana 2–6 con movilidad dirigida y, paulatinamente, progresar a ejercicios activos y de fortalecimiento según la tolerancia y las indicaciones médicas. Si persiste dolor o no hay mejoría en semanas, solicite reevaluación y coordinación de un plan de fisioterapia más completo.