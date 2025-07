Ejercicios físicos que podrían mejorar su salud sexual

El ejercicio no solo aporta a nivel físico: mejora la autoestima, reduce la ansiedad y favorece el estado de ánimo. Todo esto contribuye a un estado mental y emocional que potencia el deseo y la conexión con la pareja Foto: Getty Images

La actividad sexual es mucho más que un acto íntimo: es una manifestación del bienestar físico, emocional y mental de una persona. A lo largo de los años, numerosos estudios han explorado cómo factores como la alimentación, el sueño y el estrés influyen directamente en el deseo, el rendimiento y la satisfacción sexual. Pero hay un aspecto que cobra cada vez más protagonismo: el ejercicio físico.

En una sociedad en la que el rendimiento importa tanto como la conexión, muchas personas buscan mejorar su vida sexual sin recurrir únicamente a medicamentos o soluciones rápidas. En este escenario, el movimiento del cuerpo no solo mejora la salud cardiovascular o la musculatura, sino que también impacta directamente en el deseo, la resistencia y el control.

“El ejercicio físico mejora la salud sexual porque actúa sobre los sistemas que la sostienen: el cardiovascular, el nervioso y el hormonal. Por ejemplo, cuando trabajamos con rutinas de cardio, estamos entrenando al corazón y a los vasos sanguíneos para llevar sangre con mayor eficiencia a todo el cuerpo, incluidos los genitales. Esto se traduce en erecciones más firmes y mayor lubricación”, explica el sexólogo Gabriel Genise, coordinador del enfoque en salud sexual y reproductiva y políticas como el Plan Decenal de Salud Pública del Ministerio de Salud.

Aunque no se trata solo de lo físico. “También hay un componente de coordinación neuromuscular. Ejercicios de fuerza como planchas o sentadillas no solo desarrollan masa muscular, sino que ayudan a dominar mejor los movimientos del cuerpo durante el acto sexual. La persona gana estabilidad, control de su peso, y puede sostener posiciones sin fatiga. Incluso movimientos simples como los del HIIT pueden entrenar el control de la respiración, clave para mantener la excitación bajo control”, aclara Genise.

Según el especialista, no hay un solo tipo de ejercicio sexualmente beneficioso: “Una rutina bien estructurada puede incluir cardio para energía, pesas para resistencia, Kegels para el suelo pélvico y yoga para flexibilidad. Juntos crean una base potente para una vida sexual más activa, variada y placentera”.

Estos son los ejercicios que recomienda para mejorar la sexualidad:

1. Ejercicio aeróbico

El corazón es clave para el rendimiento íntimo. El ejercicio aeróbico fortalece el músculo cardíaco, mejora la presión arterial y reduce el riesgo de disfunción eréctil o sequedad vaginal.

En palabras del especialista: “el ejercicio de baja intensidad… se convierte en una opción ideal de tratamiento de primera línea para la disfunción eréctil”. Los hombres con casos más severos experimentaron aumentos de hasta cinco puntos en la escala de función eréctil, frente a dos o tres puntos en situaciones leves o moderadas.

Además subraya que el ejercicio también combate la obesidad y mejora la tensión arterial —dos factores clave en la salud sexual masculina— y que, además, aporta beneficios a la autoestima y bienestar general.

2. Pesas y resistencia

La musculación aporta más que estética. El fortalecimiento de brazos, piernas y core puede traducirse en mayor resistencia, control postural y versatilidad de posiciones.

El sexólogo apunta: “cuando trabajas el core con peso o planchas, estás entrenando los músculos que sostienen el movimiento y el control durante el sexo. Esto se traduce en más resistencia y capacidad de soportar distintas posiciones sin agotarse”.

Además, está el fenómeno del orgasmo inducido por ejercicio —originado por la fatiga del core— un efecto que muchas mujeres (y algunos hombres) experimentan al hacer abdominales, yoga o levantamiento de piernas.

3. HIIT

El entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) —serie de ráfagas breves de esfuerzo intenso seguidas de recuperación— también ha mostrado beneficios sexuales concretos, como reducir notablemente los síntomas de eyaculación precoz en apenas dos semanas y mejorar el autocontrol.

4. Kegel

Los ejercicios de Kegel no son exclusivos recomendados para embarazadas o para el posparto. También fortalecen el suelo pélvico en hombres y mujeres, mejorando el control de la eyaculación, la intensidad del orgasmo y reduciendo la disfunción.

5. Yoga

El yoga combina respiración, flexibilidad y meditación. Por ejemplo, prácticas de Hatha o Vinyasa ayudan a activar el flujo sanguíneo, reducir el estrés y mejorar la conexión mente–cuerpo.

El experto afirma: “el yoga es tan útil porque reduce la ansiedad y mejora el control respiratorio; y cuando tienes más oxígeno y menos tensión, el desempeño sexual también gana”.

La perspectiva de la preparación física

Laura Castillo, entrenadora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), confirma que muchos de los ejercicios que recomienda el doctor Gulisen no solo mejoran el rendimiento físico, sino que también activan zonas clave para el placer sexual.

“Cuando un hombre fortalece su core y practica ejercicios de respiración como en el HIIT, no solo mejora su resistencia, también gana control sobre la tensión corporal, lo que puede retrasar la eyaculación. Y en el caso de las mujeres, la conexión es aún más evidente: más fuerza en glúteos y abdomen bajo, más estabilidad para mantener o variar posiciones, más seguridad al moverse”, señala.

La entrenadora ha trabajado con grupos de mujeres interesadas en redescubrir su deseo sexual a través del ejercicio. En sus sesiones incluye variantes de sentadillas profundas, puentes de glúteo con carga, plancha lateral con elevación de pierna y movilidad de cadera. “Estos ejercicios no son solo estéticos. Cuando haces una sentadilla profunda correctamente, activas el suelo pélvico, los aductores, los glúteos y el abdomen. Es como un entrenamiento integral para el sexo”, explica. Agrega que la mayoría de sus alumnas no lo sabían hasta que empezaron a sentir los efectos en su intimidad.

También coincide con Genise en el valor de los Kegels, pero añade una capa importante: “Mucha gente cree que los Kegels son solo apretar y soltar. Pero si no tienes una buena postura o si no activas correctamente el abdomen transverso, pueden ser poco efectivos. Por eso, en mujeres que recién empiezan, combino ejercicios de piso pélvico con respiración diafragmática y posturas de yoga como el gato-vaca o el perro boca abajo. Eso enseña a activar la zona desde el control y no desde la fuerza bruta”.

Castillo subraya, además, que el entrenamiento tiene una dimensión emocional poderosa. Expone que una mujer que se ve más firme, que se siente fuerte, que nota que puede controlar su cuerpo, también se siente más deseante. El deseo empieza muchas veces en la autoestima. Y el ejercicio físico bien orientado es una forma muy directa de recuperarla.

Al trabajar con parejas, Castillo diseña circuitos funcionales en los que ambos entrenan juntos y se coordinan. “Es una forma de reconectar desde lo físico, sin hablar necesariamente de sexo. He visto a parejas redescubrir su complicidad simplemente haciendo una ronda de sentadillas sincronizadas o estiramientos de pareja. El cuerpo recupera la confianza… y luego viene lo demás”.

Lo cual, lleva al doctor Genise a concluir que: “el ejercicio es una intervención efectiva para hombres con disfunción sexual tras tratamiento oncológico… y debería considerarse como parte de su atención”.

Incluso, asegura, que con baja intensidad se mejora significativamente los puntajes IIEF, independientemente de la frecuencia o combinación con medicación. Existe la creencia de que tener sexo antes del entrenamiento disminuye el rendimiento. Además, ha observado que la actividad sexual previa puede relajar el sistema cardiovascular, bajar la presión arterial y mejorar el estado de ánimo —efectos útiles antes de una prueba deportiva.

“Cuando una persona se siente bien consigo misma, su vida sexual tiende a florecer. El ejercicio es una vía indirecta pero muy poderosa”, concluye el especialista.