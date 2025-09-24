10 ejercicios que podrían aumentar la masa muscular en adultos mayores

En un mundo donde la esperanza de vida aumenta, el objetivo no es solo vivir más años, sino vivirlos con bienestar. La fuerza física es un pilar para mantener la independencia en la vejez, y cada uno de estos ejercicios ofrece una herramienta sencilla para lograrlo. No se necesita un gimnasio ni grandes recursos, solo decisión y compromiso. Foto: Getty Images

A partir de los 60 años, el cuerpo comienza a experimentar una disminución natural de la masa muscular, un proceso conocido como sarcopenia, que puede afectar la movilidad, el equilibrio y la independencia. Aunque este cambio es parte del envejecimiento, no significa que sea irreversible. El ejercicio de fuerza y resistencia se ha convertido en una de las principales estrategias para mantener la vitalidad, prevenir caídas y mejorar la calidad de vida.

Aunque todavía existe la creencia de que las personas mayores deben limitarse a caminar o a realizar actividades suaves, la evidencia demuestra que el fortalecimiento muscular es clave para conservar la salud física y mental. Con la orientación adecuada y una práctica segura, es posible ganar fuerza, mejorar la postura y reducir molestias asociadas al sedentarismo. La clave está en realizar movimientos simples, efectivos y adaptados a las condiciones de cada persona.

Carlos Méndez, fisioterapeuta y entrenador en gerontología funcional de la Pontifica Universidad Javeriana, explica que el entrenamiento de fuerza no es exclusivo de los jóvenes ni de los atletas. “Cuando un adulto mayor entrena con constancia, no solo gana músculo, también mejora su capacidad para hacer las actividades cotidianas con más facilidad y confianza. Muchas veces se asocia la edad con fragilidad, pero el ejercicio demuestra que esa imagen puede cambiar”, dijo.

Méndez asegura que lo más importante es empezar con ejercicios básicos, que no requieran equipos sofisticados y puedan realizarse en casa o en un parque. A continuación, presenta diez opciones recomendadas para aumentar masa muscular de manera segura y progresiva.

1. Sentadillas asistidas: Sentarse y levantarse de una silla, usando los brazos si es necesario. Fortalece piernas y glúteos, esenciales para la estabilidad. Con el tiempo, se puede intentar sin apoyo para mayor desafío.

2. Flexiones contra la pared: Apoyar las manos sobre una pared y flexionar los brazos llevando el cuerpo hacia adelante. Trabaja pecho, hombros y tríceps sin riesgo de caídas ni sobrecarga.

3. Levantamiento de talones: De pie, con apoyo en una silla, elevar los talones para quedar en puntas y bajar lentamente. Fortalece pantorrillas, mejora la circulación y contribuye al equilibrio.

4. Caminata con resistencia: Caminar con bandas elásticas alrededor de las piernas intensifica el trabajo de caderas y muslos al dar pasos laterales o hacia adelante.

5. Peso muerto con objetos del hogar: Utilizar botellas de agua o bolsas con peso moderado. Inclinarse con la espalda recta y volver a la posición inicial fortalece espalda baja, glúteos y piernas.

6. Elevación de brazos con botellas: Con botellas de agua en cada mano, levantar los brazos hacia los lados o al frente hasta la altura de los hombros. Aumenta fuerza en los hombros y mejora movilidad.

7. Escalón sube y baja: Subir y bajar lentamente de un escalón firme fortalece las piernas y aporta resistencia cardiovascular. Se recomienda comenzar con pocos minutos e incrementar gradualmente.

8. Plancha modificada: Apoyarse sobre una mesa o superficie firme con los antebrazos. Refuerza abdomen y zona lumbar, fundamentales para prevenir dolores de espalda.

9. Puente de glúteos: Acostado boca arriba, con las rodillas dobladas, elevar la cadera hasta alinear rodillas y hombros. Activa glúteos, abdomen y espalda baja, favoreciendo la estabilidad.

10. Caminatas largas y constantes: Caminar a buen ritmo durante al menos 20 minutos diarios fortalece la masa muscular y la resistencia general. Si se acompaña con movimiento de brazos, el beneficio aumenta.

El especialista aclara que no es necesario realizar los diez ejercicios en un mismo día. “Lo recomendable es elegir entre cuatro y seis, practicarlos dos o tres veces por semana y siempre escuchar al cuerpo. No se trata de agotarse, sino de progresar poco a poco. Lo más valioso es la constancia, porque con el tiempo los resultados son visibles”.

También advierte que antes de iniciar cualquier rutina es fundamental contar con autorización médica, especialmente en personas con hipertensión, diabetes o problemas articulares. El acompañamiento profesional al inicio puede marcar la diferencia para aprender la técnica correcta y evitar lesiones.

Más allá del desarrollo muscular, la práctica regular de ejercicio en adultos mayores trae beneficios emocionales y sociales. Quienes entrenan con frecuencia suelen dormir mejor, sienten menos estrés y refuerzan su autoestima. Además, cuando las rutinas se realizan en grupo, se fomenta la motivación y la compañía, elementos que también forman parte de la salud.

La fuerza física es un pilar para mantener la independencia en la vejez, y cada uno de estos ejercicios ofrece una herramienta sencilla para lograrlo. No se necesita un gimnasio ni grandes recursos, solo decisión y compromiso.

