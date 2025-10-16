Entrenar después de los 40: lo que debe cambiar (y lo que no)

Con el enfoque correcto, es plenamente posible ganar más fuerza, mejor equilibrio, salud mental y una calidad de vida alta durante décadas. Foto: Getty Images

Al llegar a los cuarenta, entrenar ya no significa exactamente lo mismo que en los veintes o treintas. El cuerpo responde de otra manera: la masa muscular comienza a disminuir, la recuperación tras el esfuerzo se vuelve más lenta y los tejidos conectivos se hacen más vulnerables. Además, el metabolismo tiende a descender, lo que facilita la acumulación de grasa y dificulta mantener el peso. No obstante, la edad no implica renunciar a la actividad física, sino aprender a ajustarla.

De hecho, quienes entrenan con regularidad y saben adaptar sus...