Yoga facial: conozca algunos ejercicios para fortalecer los músculos de la cara

Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Entre los beneficios más conocidos por el yoga facial están la disminución del estrés en el rostro, el alivio de la rigidez por apretar la mandíbula (bruxismo), y la tonificación de músculos que usualmente no se entrenan por el día a día. Las presiones suaves, estiramientos pueden mejorar la circulación de la piel y provocar un aspecto más suave y “brillante”.

A continuación se presentan algunos ejercicios que funcionan como un entrenamiento facial.

Las rutinas pueden adaptarse al tiempo disponible, aunque se recomienda practicarlas a diario —al comenzar el día o antes de dormir— o, al menos, varias veces por semana. Si bien existen propuestas segmentadas por zonas, es posible combinar los movimientos para activar distintos grupos musculares en una misma sesión.

Para la mandíbula, un ejemplo consiste en recorrer el borde del mentón con ambas manos, alternándolas, o aplicar pellizcos suaves desde la parte central hacia las orejas.

En las mejillas funcionan ejercicios como llenar la boca de aire durante unos segundos y liberarlo después. Otra opción es hundirlas ligeramente hacia adentro, como si se succionara, y estimular la zona con toques cortos de las yemas de los dedos.

Para fortalecer el área de los ojos, puede utilizarse un gesto simple: colocar dos dedos en forma de “V” a cada lado, dirigir la mirada hacia arriba y entrecerrar suavemente los párpados.

El cuello puede trabajarse manteniendo la vista al frente, girando la cabeza hacia un lado, llevándola ligeramente hacia atrás y sosteniendo esa posición unos segundos antes de repetir hacia el otro lado.

En la región de la boca y los labios funcionan movimientos como inclinar la cabeza hacia atrás y repetir el gesto de enviar un beso, exhalar como si se apagaran velas o cubrir los dientes con los labios y, desde una forma de “o”, intentar sonreír.

En la frente, una opción es deslizar los dedos desde el punto central hacia los laterales. Como complemento, pueden darse toques suaves por todo el rostro o apoyar las palmas previamente calentadas sobre los ojos para generar una sensación final de descanso.