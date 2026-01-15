Logo El Espectador
Bienestar y Amor
El aburrido encanto del amor líquido y moderno

En la era de la gratificación instantánea, las relaciones comienzan y terminan con la misma velocidad. ¿Por qué hoy es más fácil huir que arriesgarse?

Paula Andrea Baracaldo Barón
15 de enero de 2026 - 06:14 p. m.
Foto: Getty Images - Deagreez

“Qué aburrido es el amor moderno. Qué aburrido. Todos tratando de sentir lo menos posible para que el otro no se espante. Te quiero, pero no te lo digo. Te extraño, pero no te hablo. Te quiero ver… sí, sí te quiero ver, pero no me muevo. Demostrar interés hoy en día parece un acto de vergüenza”, escuché hace poco en la voz de Luciano Betancor, un hombre mayor que se dedica a postear reflexiones para TikTok. No fue difícil detenerse a escucharlo.

¿Será cierto que amar para toda la vida perdió vigencia? Sentir que hoy es más complicado no...

Comunicadora social y periodista de último semestre de la Universidad Externado de Colombia.@conbdebaracaldopbaracaldo@elespectador.com

Milton De oro Guzman(95573)Hace 56 minutos
Excelente. Difundelo donde lo vean y se interesen los jóvenes.
