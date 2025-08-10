¿El aguacate es un aliado para los corredores? Esto dice una nutricionista

El aguacate es más que una moda gastronómica: es un alimento denso en nutrientes que ofrece beneficios relevantes para quienes entrenan en resistencia. Foto: Getty Images

Los datos nutricionales sugieren que el aguacate, rico en grasas monoinsaturadas, micronutrientes y compuestos bioactivos, puede ser un aliado real para el corredor tanto en el rendimiento como en la recuperación.

“El aguacate ofrece una combinación inusual: energía estable, micronutrientes críticos y compuestos antiinflamatorios que benefician tanto el entrenamiento como la recuperación”, afirma Romina Sánchez, nutricionista de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

El aguacate (Persea americana) es famoso por su alto contenido de grasas monoinsaturadas —principalmente ácido oleico— y por su densidad de micronutrientes: potasio, magnesio, vitamina E, folato y fibra dietaria. Para un runner, estos componentes no son meros aderezos nutricionales: el potasio ayuda a la regulación del equilibrio hídrico y la función muscular; la vitamina E y otros antioxidantes intervienen en la protección frente al estrés oxidativo que genera el ejercicio intenso; y las grasas monoinsaturadas pueden ofrecer una fuente de combustible más estable en esfuerzos de larga duración, cuando el organismo alterna entre carbohidratos y ácidos grasos.

Además, la fibra y la sensación de saciedad pueden ayudar a controlar la ingesta calórica en programas de entrenamiento que combinan objetivos de rendimiento y composición corporal.

La experta señala efectos favorables del aguacate en factores de riesgo cardiovascular, tales como mejoras en el perfil lipídico, y en marcadores metabólicos cuando reemplaza grasas saturadas en la dieta. Beneficios relevantes para corredores de fondo y atletas de resistencia, cuya salud cardiovascular es crucial para el rendimiento sostenido.

“El aguacate mejora ciertos indicadores de recuperación en mujeres sanas tras una sesión de carrera submáxima, sugiriendo que algunos compuestos del fruto podrían favorecer la vuelta a la calma fisiológica una vez terminado el esfuerzo”, dice la nutricionista.

¿Cómo y cuándo consumirlo para correr mejor?

El aguacate no es un sustituto del carbohidrato para esfuerzos explosivos o de alta intensidad en los que la glucosa rápida y el glucógeno son determinantes. No obstante, su versatilidad permite diferentes usos inteligentes según el tipo de entrenamiento:

• Pre-entreno (una a tres horas antes): una porción pequeña de aguacate sobre pan integral o en una tostada con huevo aporta grasas de liberación más lenta que ayudan a mantener la sensación de energía en entrenamientos largos y de ritmo moderado. La experta aconseja, “Si vamos a hacer tiradas de 60–90 minutos a ritmo tranquilo, combinar carbohidratos complejos con un cuarto de aguacate evita picos y caídas energéticas”.

• Durante la temporada de volumen / entrenamiento base: incorporar aguacate en desayunos y almuerzos ayuda a mantener una ingesta adecuada de calorías de calidad y micronutrientes (potasio, magnesio), según la experta, especialmente útil cuando el volumen de kilómetros aumenta y la recuperación se convierte en prioridad.

• Post-entreno: en la etapa de recuperación, la combinación de proteínas y carbohidratos sigue siendo prioritaria para reparación muscular y reabastecimiento de glucógeno. Sin embargo, añadir aguacate (por ejemplo, en un batido cremoso con proteína y plátano o en un wrap con pollo) puede aportar grasas antiinflamatorias y ayudar en la reconstitución del equilibrio electrolítico y de membranas celulares. “Después de una sesión intensa, el aguacate no sustituye la proteína, pero complementa la recuperación celular y la salud vascular”, explica la nutricionista.

• En carrera de ultra-resistencia: para corredores de ultra, las grasas se vuelven una fuente energética práctica. Preparaciones con aguacate —purés suaves, combinaciones con pan, o incluso pequeñas porciones en bolsitas para consumir en carrera— pueden ser opciones, siempre probadas en entrenamientos antes de la competencia.

Cantidades y precauciones

Según Sánchez, el aguacate es denso en calorías: un aguacate mediano aporta entre 200 y 300, por lo que la moderación es importante si el objetivo es perder peso o mantener un peso corporal estricto. Para corredores que buscan control de masa corporal, una ración típica recomendada suele ser 1/4 a 1/2 aguacate por comida. Además, hay que considerar alergias raras y la digestibilidad: algunas personas pueden sentir pesadez si consumen grandes cantidades justo antes de correr.

El interés por el aguacate supera las grasas saludables. Contiene carotenoides, compuestos fenólicos y fitonutrientes, para un runner expuesto a microlesiones musculares y estrés oxidativo repetido, estos compuestos pueden aportar una ventaja adicional en la recuperación y la salud a largo plazo.

Receta práctica rápida para corredores

La nutricionista expone una tostada energética pre-larga distancia:

• 1 rebanada de pan integral

• 1/4 de aguacate machacado

• 1 huevo poche o revuelto

• Un toque de limón y pimienta

Esta combinación aporta carbohidrato, proteína y grasas saludables en proporciones que favorecen la estabilidad energética en tiradas largas.