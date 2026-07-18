El amor en el Mundial 2026: historias inolvidables que nos dejó el torneo antes de la final

El emotivo tributo de Cristiano Ronaldo a Diogo Jota durante el encuentro entre Portugal y Croacia en el Mundial 2026. EFE/EPA/EDUARDO LIMA Foto: EFE - EDUARDO LIMA

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Mientras el planeta entero espera la gran final de este domingo 19 de julio entre las selecciones de España y Argentina, la Copa del Mundo 2026 empieza a ser recordada no solo por los goles y la táctica, sino por las historias humanas que se robaron la atención de los aficionados.

Aunque el fútbol ha sido el protagonista en las canchas, la verdadera esencia del torneo se reflejó en los lazos familiares, el romance, la hermandad y los homenajes que trascendieron los estadios.

La familia Évora

Una de las historias más conmovedoras la protagonizó el arquero de Cabo Verde, Josimar José Évora Díaz, conocido deportivamente como “Vozinha”. A sus 40 años, tras consolidarse como una de las grandes figuras del certamen y habiendo superado una infancia de notables necesidades en la que fue criado por sus abuelos, el guardameta anhelaba la presencia de su madre, Ana Cândida Évora.

Ante los severos obstáculos migratorios que inicialmente le impidieron viajar, el Departamento de Estado de los Estados Unidos intervino para agilizar los trámites de visado.

Esta gestión permitió un emotivo reencuentro en la ciudad de Miami, donde la señora Évora pudo apoyar a su hijo desde la tribuna, consolidando una historia que desató una oleada de popularidad y afecto en las redes sociales.

Festejo impulsado por el amor

La selección caboverdiana no dejó de conmover al público. Durante el compromiso frente a la escuadra de Argentina, el lateral Sidny Lopes Cabral protagonizó un gesto inusual al anotar un gol: en lugar de unirse a la celebración colectiva con sus compañeros, corrió decididamente hacia la grada para fundirse en un abrazo con su novia.

Las imágenes recorrieron el mundo de inmediato, escenificando un agradecimiento público al sacrificio y al apoyo incondicional que ella le ha brindado a lo largo de su trayectoria profesional.

Noruega contra Inglaterra

Los cuartos de final albergaron un duelo de alta tensión, pero con una profunda carga emocional para Erling Haaland y Jude Bellingham. Ambos futbolistas forjaron un lazo inquebrantable a partir del año 2020, cuando coincidieron en el Borussia Dortmund de Alemania.

Tras compartir 63 partidos oficiales y consolidar una de las duplas más queridas del deporte, desarrollaron una amistad en la que incluso el delantero noruego solía proteger al mediocampista inglés durante las discusiones en la cancha.

El recuerdo eterno de Diogo Jota

La nostalgia se apoderó de los dieciseisavos de final tras la victoria de Portugal por dos goles a uno frente a Croacia. El pitazo final coincidió de manera poética con la medianoche del 3 de julio, fecha en la que se cumplía el primer aniversario del trágico fallecimiento del futbolista Diogo Jota en un accidente automovilístico ocurrido en 2025.

La atmósfera ya se mostraba cargada de emotividad cuando los aficionados desplegaron pancartas en el minuto 21. En ese preciso instante, Cristiano Ronaldo convirtió un tiro penal para decretar el empate parcial, enviando de inmediato una dedicatoria hacia el cielo en memoria de su excompañero, cerrando así un capítulo de absoluto respeto y tributo en este Mundial.

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