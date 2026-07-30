El amor según BadBunny: lo que dicen sus canciones sobre la nostalgia, el deseo y la belleza

Segundo concierto de la gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' en el estadio Atanasio Girardot en Medellín Foto: EFE - STR

Bad Bunny ha sabido cantarle al amor desde muchos lugares. No solo al amor de pareja, sino también al deseo, la alegría y las experiencias que lo llevaron a convertirse en una de las mayores estrellas de la música latina. Sin embargo, con Debí Tirar Más Fotos dio un giro a su propuesta artística y construyó su trabajo más personal hasta la fecha.

En este álbum, el artista puertorriqueño deja de centrar sus historias únicamente en las relaciones sentimentales para rendir homenaje a su familia, sus raíces y a Puerto Rico. A través de...