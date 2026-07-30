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El amor según BadBunny: lo que dicen sus canciones sobre la nostalgia, el deseo y la belleza

Con el cierre del Debí Tirar Más Fotos World Tour, Bad Bunny no solo rompió récords de asistencia y recaudación: también confirmó que su álbum más reciente es una carta de amor a Puerto Rico

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Leidy Barbosa Ramírez
Leidy Barbosa Ramírez
30 de julio de 2026 - 06:09 p. m.
Segundo concierto de la gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' en el estadio Atanasio Girardot en Medellín
Segundo concierto de la gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' en el estadio Atanasio Girardot en Medellín
Foto: EFE - STR

Bad Bunny ha sabido cantarle al amor desde muchos lugares. No solo al amor de pareja, sino también al deseo, la alegría y las experiencias que lo llevaron a convertirse en una de las mayores estrellas de la música latina. Sin embargo, con Debí Tirar Más Fotos dio un giro a su propuesta artística y construyó su trabajo más personal hasta la fecha.

En este álbum, el artista puertorriqueño deja de centrar sus historias únicamente en las relaciones sentimentales para rendir homenaje a su familia, sus raíces y a Puerto Rico. A través de...

Leidy Barbosa Ramírez

Por Leidy Barbosa Ramírez

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

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