El amor según Fito Páez: canciones para arder, perdonar y volver a amar

Fito Páez llega a Bogotá con un repertorio atravesado por el amor, la memoria, la ciudad y las heridas que también enseñan a volver. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Fito Páez es uno de los nombres infaltables de la música latinoamericana. Un genio del piano y de canciones que se sienten como películas cortas. En su música, el amor casi siempre llega mezclado con algo más: una ciudad que arde, una noche larga, una pérdida, una mesa de un bar, una nostalgia por la infancia, una amistad que acompaña, una herida que todavía se vive en el presente.

Por eso hablar del amor según Fito no es hablar únicamente de romances. Es hablar de la forma en que una vida queda atravesada por personas, lugares,...