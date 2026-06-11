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El amor según Fito Páez: canciones para arder, perdonar y volver a amar

Sus canciones no hablan solo de enamorarse. También hablan de ciudades, noches, despedidas, heridas, besos y la belleza desordenada de estar vivos.

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Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
11 de junio de 2026 - 06:18 p. m.
Fito Páez llega a Bogotá con un repertorio atravesado por el amor, la memoria, la ciudad y las heridas que también enseñan a volver.
Fito Páez llega a Bogotá con un repertorio atravesado por el amor, la memoria, la ciudad y las heridas que también enseñan a volver.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Fito Páez es uno de los nombres infaltables de la música latinoamericana. Un genio del piano y de canciones que se sienten como películas cortas. En su música, el amor casi siempre llega mezclado con algo más: una ciudad que arde, una noche larga, una pérdida, una mesa de un bar, una nostalgia por la infancia, una amistad que acompaña, una herida que todavía se vive en el presente.

Por eso hablar del amor según Fito no es hablar únicamente de romances. Es hablar de la forma en que una vida queda atravesada por personas, lugares,...

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Formado en la Pontificia Universidad Javeriana. Interesado en temas musicales, deportivos, culturales, turísticos, gastronómicos y tecnológicos. Le gusta realizar crónicas, trabajar temas en tendencias SEO y la cobertura de eventos en vivo de alcance internacional. Ganador del Premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

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