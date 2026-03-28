El amor según Lady Gaga: entre la intensidad, el deseo y la libertad

Lady Gaga cumple 40 años con una carrera que ha dejado huella en el pop, el cine y la forma de cantar al amor. Foto: EFE - NEIL HALL

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Lady Gaga llega a los 40 años como una de las figuras más influyentes del pop de este siglo. Nacida como Stefani Joanne Angelina Germanotta el 28 de marzo de 1986 en Nueva York, su carrera la ha llevado de la música al cine. En febrero de 2026, además, volvió a conectar con una audiencia masiva con su aparición junto a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl.

Pero si algo ha atravesado su obra, más allá del espectáculo o la moda, es una manera intensa de pensar el amor. En sus canciones, amar rara vez aparece como algo sereno. Más bien se parece a una elección total, a una herida que no se cierra, a una obsesión, a una despedida o a una forma de volver sobre una misma.

A propósito de su cumpleaños 40, estas son siete maneras en que Lady Gaga también ha cantado al amor:

Die With a Smile (Feat Bruno Mars) (2024)

La frase: “Si el mundo se estuviera acabando, quisiera estar a tu lado”.

En esta canción, el amor no aparece como un sentimiento liviano, sino como la claridad de saber al lado de quién querrías estar si todo terminara. Gaga no lo lleva a un terreno tierno, sino definitivo: amar es reconocer quién sería refugio incluso en el peor escenario.

Always Remember Us This Way (2018)

La frase: “La parte de mí que eres tú nunca morirá”.

En este tema, el amor ya no está en el presente, pero sigue vivo como una huella. La idea no es la de un romance que sobrevive intacto, sino la de un vínculo que, aun después de acabarse, deja una marca que no desaparece. Gaga entra en un territorio más melancólico: el de esos amores que se van, pero igual siguen formando parte de quien uno es.

Bad Romance (2009)

La frase: “Quiero tu amor y quiero tu venganza, tú y yo podríamos escribir un mal romance”.

Pocas canciones suyas resumen tan bien la atracción por el exceso. En Bad Romance, el amor no se presenta como paz ni estabilidad, sino como una mezcla de deseo, peligro, drama y fascinación. No hay ingenuidad ahí. Lo que se canta es la atracción por un vínculo que desordena, sacude y hasta amenaza con salir mal. Gaga entiende que a veces lo que seduce no es la calma, sino el caos.

Judas (2011)

La frase: “He aprendido que el amor es como un ladrillo, puedes construir una casa o enterrar un cadáver”.

Si Bad Romance habla del deseo por lo peligroso, Judas va un paso más allá: entra en la contradicción. Aquí el amor puede levantar algo o hundirlo todo. Lo que aparece no es solo la atracción por quien hace daño, sino la conciencia de ese daño y la imposibilidad de soltarse del todo. Es una de sus ideas más incómodas sobre el amor, pues no siempre salva, sino que a veces también arrastra.

Alejandro (2009)

La frase: “Y sé que puede ser que me ames, pero ya no puedo estar así contigo”.

Esta canción trabaja una verdad dura: querer a alguien no siempre basta para quedarse. El sentimiento puede seguir ahí, pero la relación ya no. Gaga no plantea una ruptura desde la falta de amor, sino desde el límite. Hay vínculos que se terminan no porque se haya dejado de sentir, sino porque seguir en ellos ya no se puede sostener. Hay que saberse ir.

Born This Way (2011)

La frase: “Soy hermosa a mi manera porque Dios no comete errores”.

Lady Gaga no limita el amor al otro. También lo lleva hacia la reconciliación con una misma. En esta canción, quererse no aparece como consigna vacía, sino como una forma de dejar atrás la vergüenza y el arrepentimiento. La identidad, el cuerpo y la diferencia se convierten en parte de una defensa del amor propio que en su obra tiene un peso tan importante como cualquier historia romántica.

I’ll Never Love Again (2018)

La frase: “Si hubiese sabido que sería la última vez, habría partido mi corazón en dos tratando de salvar una parte de ti”.

En esta canción, el amor es un duelo. La canción está atravesada por la sensación de haber perdido algo irremplazable y de no haber sabido, a tiempo, que esa iba a ser la última oportunidad. Más que una tusa, lo que aparece es la devastación de una ausencia que deja a la persona sin lenguaje, sin defensa y casi sin futuro emocional.

Ahora bien: ¿Qué canción faltó en esta lista? ¿Cuál agregarían? Los leemos.

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