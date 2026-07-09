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El amor según Madonna: reglas para arder de deseo, no aceptar migajas y saberse ir

La Reina del Pop hizo del deseo una declaración cultural, pero sus canciones también muestran un mapa más íntimo: un manual sobre enamorarse, cansarse de esperar y aprender a decir adiós con poder.

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Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
09 de julio de 2026 - 06:28 p. m.
Madonna también ha mostrado que decir adiós puede ser una forma de recuperar el poder.
Madonna también ha mostrado que decir adiós puede ser una forma de recuperar el poder.
Foto: Redferns - Cortesia

Madonna Louise Ciccone no trató el amor como un cuento de hadas. Lo arrastró al cuerpo, al escándalo, a la pista de baile, al altar y, cuando fue necesario, a la puerta de salida.

Desde que llegó a Nueva York con 35 dólares en el bolsillo a sus 19 años en 1978, entendió que su vida y su obra eran el mismo escenario: uno donde el corazón sangra, pero nunca pierde el control ni el protagonismo.

Con más de 400 millones de discos vendidos y una carrera hecha a punta de reinvenciones, la Reina del Pop convirtió el romance,...

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Formado en la Pontificia Universidad Javeriana. Interesado en temas musicales, deportivos, culturales, turísticos, gastronómicos y tecnológicos. Le gusta realizar crónicas, trabajar temas en tendencias SEO y la cobertura de eventos en vivo de alcance internacional. Ganador del Premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

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