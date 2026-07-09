El amor según Madonna: reglas para arder de deseo, no aceptar migajas y saberse ir

Madonna también ha mostrado que decir adiós puede ser una forma de recuperar el poder.
Foto: Redferns - Cortesia
Madonna Louise Ciccone no trató el amor como un cuento de hadas. Lo arrastró al cuerpo, al escándalo, a la pista de baile, al altar y, cuando fue necesario, a la puerta de salida.
Desde que llegó a Nueva York con 35 dólares en el bolsillo a sus 19 años en 1978, entendió que su vida y su obra eran el mismo escenario: uno donde el corazón sangra, pero nunca pierde el control ni el protagonismo.
Con más de 400 millones de discos vendidos y una carrera hecha a punta de reinvenciones, la Reina del Pop convirtió el romance,...
Por Kevin Stiven Ramírez Quintero
Formado en la Pontificia Universidad Javeriana. Interesado en temas musicales, deportivos, culturales, turísticos, gastronómicos y tecnológicos. Le gusta realizar crónicas, trabajar temas en tendencias SEO y la cobertura de eventos en vivo de alcance internacional. Ganador del Premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com
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