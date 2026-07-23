El amor según Ricardo Arjona: las frases que marcaron a una generación

"Seco" es el decimooctavo álbum de Ricardo Arjona. Foto: Cortesía - Paola España Comunicaciones

Si existe un artista latinoamericano capaz de convertir cada etapa del amor en una canción, ese es Ricardo Arjona. Desde el primer enamoramiento hasta las despedidas más dolorosas, pasando por las contradicciones de la vida en pareja y las críticas a la sociedad, el cantautor guatemalteco ha construido durante más de tres décadas un repertorio que ha acompañado a millones de personas.

Con una mezcla de rock, pop y baladas protagonizadas por la guitarra, Arjona se ha consolidado como uno de los compositores más influyentes de...