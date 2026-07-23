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El amor según Ricardo Arjona: las frases que marcaron a una generación

Del enamoramiento al desamor, Ricardo Arjona ha puesto en palabras las emociones de millones de personas. Estas son siete de sus canciones que mejor explican el amor, justo antes de sus seis conciertos en Bogotá.

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Leidy Barbosa Ramírez
Leidy Barbosa Ramírez
23 de julio de 2026 - 06:00 p. m.
"Seco" es el decimooctavo álbum de Ricardo Arjona.
"Seco" es el decimooctavo álbum de Ricardo Arjona.
Foto: Cortesía - Paola España Comunicaciones

Si existe un artista latinoamericano capaz de convertir cada etapa del amor en una canción, ese es Ricardo Arjona. Desde el primer enamoramiento hasta las despedidas más dolorosas, pasando por las contradicciones de la vida en pareja y las críticas a la sociedad, el cantautor guatemalteco ha construido durante más de tres décadas un repertorio que ha acompañado a millones de personas.

Con una mezcla de rock, pop y baladas protagonizadas por la guitarra, Arjona se ha consolidado como uno de los compositores más influyentes de...

Leidy Barbosa Ramírez

Por Leidy Barbosa Ramírez

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

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