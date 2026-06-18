El amor según Ricky Martin: 8 canciones para entender el deseo, el descontrol y la libertad

“María”, “La Mordidita”, “Tu recuerdo” y “Vuelve” hacen parte de esta ruta por los amores que arden, duelen y no se olvidan.
Foto: Carlos Zambrano
Ricky Martin es una figura imprescindible del pop latino. Desde los noventa, el puertorriqueño ocupa un lugar central en la cultura latinoamericana. Salió de Menudo, abrió camino para la música en español en Estados Unidos y convirtió canciones como “María”, “Vuelve” y “Livin’ La Vida Loca” en himnos que todavía se cantan, se bailan y se celebran.
Referente de moda, ícono pop y una de las voces latinas más visibles de la comunidad LGBTI, el artista puertorriqueño ha hecho del escenario un lugar para vivir el amor con deseo,...
Por Kevin Stiven Ramírez Quintero
Formado en la Pontificia Universidad Javeriana. Interesado en temas musicales, deportivos, culturales, turísticos, gastronómicos y tecnológicos. Le gusta realizar crónicas, trabajar temas en tendencias SEO y la cobertura de eventos en vivo de alcance internacional. Ganador del Premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com
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