Publicidad

Home

Bienestar y Amor
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El amor según Rosalía: de El Mal Querer a sanar con LUX

Antes de que Rosalía llegue a Bogotá con el Lux Tour 2026, recorremos siete canciones que revelan cómo ha reinventado la forma de cantarle al amor.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Leidy Barbosa Ramírez
Leidy Barbosa Ramírez
16 de julio de 2026 - 06:11 p. m.
Rosalia y su nuevo albúm LUX
Rosalia y su nuevo albúm LUX
Foto: AFP - CRISTINA QUICLER

Rosalía no solo es una de las cantantes más importantes del mundo, sino también una de las artistas que ha redefinido el pop en español. Lo ha hecho fusionando tradición y vanguardia, llevando el misticismo del flamenco a un terreno donde conviven con la frialdad de sintetizadores, ritmos urbanos y una propuesta visual que desafía cualquier etiqueta.

Pero su revolución va más allá de las formas, radica también en cómo le canta al amor. Y es que, al situar el deseo, la pérdida y la transformación en el centro de su obra, la española deconstruye...

Leidy Barbosa Ramírez

Por Leidy Barbosa Ramírez

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

Temas recomendados:

Bienestar

Vida sana

estilo de vida

Estilo

Amor

Rosalía

Rosalía bogotá

Rosalía movistar arena

conciertos

desamor

decepción

Lux Tour 2026,

Lux Tour 2026 bogotá

Lux Tour 2026 la perla

motomami

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.