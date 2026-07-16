El amor según Rosalía: de El Mal Querer a sanar con LUX

Rosalia y su nuevo albúm LUX Foto: AFP - CRISTINA QUICLER

Rosalía no solo es una de las cantantes más importantes del mundo, sino también una de las artistas que ha redefinido el pop en español. Lo ha hecho fusionando tradición y vanguardia, llevando el misticismo del flamenco a un terreno donde conviven con la frialdad de sintetizadores, ritmos urbanos y una propuesta visual que desafía cualquier etiqueta.

Pero su revolución va más allá de las formas, radica también en cómo le canta al amor. Y es que, al situar el deseo, la pérdida y la transformación en el centro de su obra, la española deconstruye...