El amor según Rosalía: de El Mal Querer a sanar con LUX

Rosalia y su nuevo albúm LUX
Foto: AFP - CRISTINA QUICLER
Rosalía no solo es una de las cantantes más importantes del mundo, sino también una de las artistas que ha redefinido el pop en español. Lo ha hecho fusionando tradición y vanguardia, llevando el misticismo del flamenco a un terreno donde conviven con la frialdad de sintetizadores, ritmos urbanos y una propuesta visual que desafía cualquier etiqueta.
Pero su revolución va más allá de las formas, radica también en cómo le canta al amor. Y es que, al situar el deseo, la pérdida y la transformación en el centro de su obra, la española deconstruye...
Por Leidy Barbosa Ramírez
Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com
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