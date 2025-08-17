¿El colágeno podría reducir las molestias por impacto en los runners?

Cada zancada somete a las rodillas a cargas que multiplican el peso corporal, pero un nutriente clave podría reforzar la estructura que las protege. Foto: Getty Images

Correr es una coreografía de impactos repetidos: cada zancada somete a pies, tobillos, rodillas y caderas a cargas que pueden superar varias veces el peso corporal. Esa “micro‑batalla” cotidiana no la pelean los músculos en solitario; la absorben y transmiten los tejidos conectivos (tendones, ligamentos, cartílago, fascia), cuya materia prima es, en gran medida, el colágeno.

De ahí que la conversación sobre dolor articular, tendinopatías y molestias por impacto en corredores haya puesto bajo los reflectores a la suplementación con colágeno.

“Cuando hablamos de molestias por impacto, hablamos de tejidos de colágeno que deben reparar microdaños con eficiencia para seguir amortiguando y transmitiendo fuerza sin dolor”, explica Laura Méndez, fisioterapeuta del deporte de la Universidad Pedagógica y asesora de clubes de running como Midnight Runners Bogotá y Sun Run Club.

Una revisión sistemática de 2021 que recopiló 15.000 ensayos aleatorizados en deportistas recreativos y otras poblaciones concluyó que el colágeno (gelatina o hidrolizados) es especialmente consistente para mejorar la funcionalidad articular y reducir el dolor, con dosis que oscilan entre 5 y 15 g diarios.

La revisión también observó que la coingesta con vitamina C y la combinación con ejercicio potencian la síntesis de colágeno, aunque no compita con proteínas de mayor calidad para hipertrofia muscular. En resumen: es sobre todo un “nutriente de matriz” más que de músculo.

En cuanto al vínculo directo entre ingesta y síntesis de colágeno en tejidos, un estudio clásico (doble ciego, cruzado) mostró que consumir 15 g de gelatina enriquecida con vitamina C una hora antes de una breve sesión de salto a la cuerda duplicó un marcador de síntesis de colágeno (PINP) en sangre en las horas posteriores y mejoró las propiedades mecánicas de ligamentos “ingenierizados” expuestos al suero post‑suplementación.

Cada aterrizaje de pie en carrera genera un pico de carga que debe disiparse en milésimas de segundo. El cartílago articular (rico en colágeno tipo II y proteoglicanos) actúa como cojín viscoelástico; los tendones (predominio de colágeno tipo I) almacenan y restituyen energía elástica; la fascia y los ligamentos estabilizan.

Esta es una representación de los tejidos del colágeno:

Estos tejidos se lesionan menos cuando su matriz extracelular es densa, bien organizada y con enlaces cruzados de calidad. El colágeno dietario, en forma de gelatina o de péptidos hidrolizados, aporta aminoácidos característicos del colágeno —glicina, prolina e hidroxiprolina— que no abundan en igual proporción en otras proteínas, y puede llevar a picos transitorios en sangre que las células conectivas aprovechan durante la ventana de reparación post‑carga.

“Piense en los tendones como en un cable de fibras de colágeno. Si el cable se somete a tracción miles de veces al día, sus fibras necesitan reposición y buen pegamento en las uniones para mantener la rigidez y la capacidad de almacenar energía sin inflamarse”, dice Méndez.

En la práctica, esto se traduce en menos dolor “de uso” y mejor tolerancia a cambios de volumen o intensidad cuando el plan de entrenamiento ya incluye progresión de cargas, trabajo de fuerza y descanso adecuado. El colágeno por sí solo no corrige errores de programación ni sustituye una buena técnica o una zapatilla adecuada, pero sí puede modular el balance entre microdaño y reparación.

¿Cómo usarlo: dosis, timing y combinaciones?

La experta ofrece líneas claras para corredores:

1. Dosis y duración: para más eficacia, se usa de 5 a 15 g diarios de péptidos de colágeno o gelatina durante al menos 12 semanas, los beneficios con 5 g/día en 12 semanas se centran en el dolor funcional. Para perfiles con historial de tendinopatías o volumen alto, se pueden considerar 10–15 g/día, especialmente en períodos de carga.

2. Vitamina C y “ventana” previa al impacto: tomar el colágeno con vitamina C(saltos, cuestas, técnica de carrera) aumenta la síntesis de colágeno en las horas siguientes. Una pauta práctica: 10–15 g de colágeno + 50–100 mg de vitamina C una hora antes de un bloque corto de impactos controlados o de la sesión clave de la semana.

3. Tipo de producto: no todos los péptidos son iguales. La experta explica que la composición y el proceso pueden determinar la biodisponibilidad y la respuesta biológica. Es razonable optar por productos que especifiquen tipo de colágeno y contenido de hidroxiprolina.

4. Combinar con entrenamiento de fuerza: la remodelación tendinosa responde al ciclo carga‑descanso; los péptidos pueden potenciar la adaptación si se combinan con fuerza (sentadilla, zancadas, excéntricos de sóleo y cuádriceps) y pliometría de bajo volumen, siempre progresiva.

5. Hidratación y distribución: el cartílago es sensible a la hidratación; acompañar el suplemento con suficiente agua y no concentrar toda la carga de impacto en días consecutivos ayuda a que la matriz recupere sus propiedades viscoelásticas entre sesiones.

“Me gusta pautar 12 semanas como mínimo, porque la matriz conectiva tiene tiempos de renovación más lentos que el músculo”, comenta Méndez. En corredores con historia de dolor en el tendón de Aquiles, asociar el colágeno a bloques de fuerza y a una progresión de impacto medida es donde se ven cambios más sostenidos.

¿Qué molestias aborda mejor?

La señal más consistente se observa en dolor articular relacionado con la actividad (subir escaleras, caminar rápido, arrodillarse) y en dolores de uso de rodilla y cadera en población activa, con reducciones modestas pero clínicamente relevantes en escalas de dolor a 12 semanas.

Méndez indica que es importante advertir que los resultados no son universales: algunos ensayos no detectan diferencias frente a placebo, y el tamaño del efecto varía con la formulación, la dosis, la adherencia y el tipo de población (por ejemplo, media edad versus jóvenes muy activos).

Por eso conviene evaluar el uso de colágeno como parte de un paquete que incluya control de cargas, fuerza, técnica, calzado y sueño, más que como una bala de plata.

Propuesta práctica para un runner que quiere reducir molestias por impacto, de acuerdo con Méndez:

• Plan mínimo de 12 semanas: 5 g/día si el objetivo es dolor leve‑moderado en actividades diarias y cargas de entrenamiento moderadas; 10–15 g/día si hay historial de tendinopatías o bloques de alta carga. Tome el suplemento cada día y, 3–4 días por semana, una hora antes de un bloque corto de impactos o de la sesión clave, acompañado de 50–100 mg de vitamina C (una fruta cítrica o suplemento).

• Fuerza y pliometría dosificada: dos días/semana de fuerza de tren inferior y core, con énfasis en excéntricos (sentadilla goblet, zancadas, elevaciones de talón en escalón, puente de isquios) y una micro‑dos de saltos de baja altura. El colágeno “funciona” cuando la célula recibe el mensaje mecánico correcto.

• Progresión de impacto: aumente el kilometraje <10% semanal, alterne superficies, rote zapatillas, incluya técnica de carrera. La suplementación no compensa errores de programación.

• Chequeo de expectativas: espere mejoras graduales en molestias al correr, subir escaleras o al levantarse tras estar sentado, no una desaparición fulminante del dolor. Reevalúe a las 12 semanas; si no hay cambios, reconsidere dosis, producto o, sobre todo, el plan de cargas.

“Hay corredores que al mes ya refieren que ‘las rodillas se sienten menos ásperas’ y otros que necesitan el ciclo completo de 12 semanas para notar diferencia”, apunta Méndez. La clave es alinear suplementación, fuerza y progresión del kilometraje, y no olvidar que dormir y comer bien son anabólicos gratuitos.