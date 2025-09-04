El equilibrio gris: una estrategia para tratar con personas tóxicas

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En algunos entornos personales o laborales, interactuar con personas emocionalmente difíciles puede desgastar incluso a quienes tienen más control emocional. Para preservar la tranquilidad mental, se busca una estrategia sencilla y efectiva que no requiera confrontación directa. Una alternativa que ha ganado atención es una forma particular de mantenerse neutral y desapegado, evitando escalar la tensión o entrar en conflictos que luego cuesten más energía.
Este método propone no implicarse emocionalmente con quien busca desestabilizarlo. En lugar de reaccionar, se responde con calma y brevedad, lo esencial, sin revelar sentimientos, con el objetivo de hacer que el interlocutor pierda interés en provocar. De esta manera, se conserva la paz interior sin recurrir al enfrentamiento ni al retiro hostil.
A partir de esta técnica, la psicóloga especializada en estrategias de afrontamiento en la Universidad Externado de Colombia, Mariana Ortega, sostiene que “el equilibrio gris consiste en responder con indiferencia emocional y mensajes simples para que la persona difícil reciba tan poca recompensa que acabe desistiendo”. Ortega destaca que no se traa de ignorancia, sino de una forma consciente de protegerse sin amplificar el conflicto.
Por su parte, el trabajador social de la misma univerisdad, Carlos Mendoza, aporta una perspectiva complementaria: “esta forma de manejar conversaciones tensas permite poner límites sutiles sin herir, simplemente no participar en el juego que se pretende imponer”. Mendoza subraya que, al optar por el silencio emocional, se reduce el desgaste emocional, aunque reconoce que no es una solución a largo plazo en todos los casos.
Para comprobar la eficacia de esta estrategia en contextos reales, cabe mencionar un estudio realizado por el periódico estadounidense The Washington Post y
publicado el 31 de agosto de 2025. Este trabajo describe el método conocido como “gray rocking” o técnica de la roca gris, que se basa en una comunicación neutral y mínima en interacciones cargadas de manipulación o toxicidad, especialmente con personas narcisistas o emocionalmente abusivas.
El artículo recoge experiencias de quienes aplicaron esta técnica cuando terminaron una relación tóxica pero siguieron en contacto, como co-padres o ex parejas. La metodología es básicamente descriptiva: psicólogos entrevistaron a personas que la usaron, y revisaron la opinión de especialistas en salud mental sobre cuándo conviene y cuándo no. Como resultado, se concluye que la técnica ayuda a frenar provocaciones porque “no se añade combustible al fuego emocional”, pero no cambia al agresor, solo protege a quien aplica el método.
Le puede interesar: Lo que el sexo después de los 50 puede hacer por su cuerpo y mente
También advierte que no es adecuada cuando hay riesgo de violencia, pues puede incluso intensificar el comportamiento abusivo en algunos escenarios. Se sugiere que, en casos extremos, lo más prudente sea buscar ayuda profesional, en lugar de depender únicamente de esta estrategia.
De forma tal que la técnica trata de disipar la tensión emocional sin pelear, respondiendo con voz calmada, respuestas breves, sin juicios ni emociones. Ortega explica que esto dificulta que la persona difícil obtenga satisfacción en su provocación. Mendoza añade que, al no alimentar el conflicto con reacciones fuertes, se recupera control sobre el propio espacio emocional.
No obstante, aplicar el equilibrio gris puede ser agotador. Ortega advierte que mantener esa compostura requiere esfuerzo sostenido: “Aunque no se demuestra, se puede sentir mucho”, y si no se logra, no implica fracaso personal. Mendoza recalca que esta táctica es válida sólo por momentos breves y no en relaciones que se quieran mantener; es más útil cuando el contacto es inevitable pero se desea evitar daño emocional.
Así, el equilibrio gris emerge como recurso defensivo: se protege sin confrontar ni retirarse por completo. En contextos en los que cortar vínculo no es opción —un entorno laboral, una ex pareja implicada en la crianza, un pariente insistentemente conflictivo— esta estrategia puede ayudar a romper el patrón de provocación, al ofrecer una interacción poco atractiva para quien busca drama.
Pero no todo el tiempo ni todas las personas justifican su uso. Cuando existe violencia, dependencia fuerte o afecto relevante, esta neutralidad emocional podría agravar la situación. Además, prolongarla puede llevar a desgaste emocional, pérdida de autenticidad o incluso sensaciones de desconexión interior. En esos casos, es mejor recurrir a apoyo profesional o buscar estrategias más profundas de afrontamiento emocional.
En resumen, el equilibrio gris —o “gray rocking”— consiste en mantener respuestas breves, neutrales y sin emoción con personas difíciles, para reducir la escalada de provocaciones. El estudio del Washington Post lo presenta como una herramienta de defensa emocional para situaciones breves y necesarias, pero no como solución permanente. Es una forma discreta de poner límites sin dañar, útil cuando el contacto es inevitable, siempre complementada por autocuidado y, en casos más complejos, por ayuda externa especializada.