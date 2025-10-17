El baño diario: ¿necesidad de higiene o exceso que daña la piel?

Aunque el baño diario se asocia con limpieza y bienestar, los expertos advierten que podría no ser tan beneficioso como parece Foto: Getty Images

El baño diario es una costumbre profundamente arraigada en muchas culturas modernas, asociada con la limpieza, la frescura y una buena presentación personal. Para muchos, saltarse la ducha matutina equivale a empezar el día “sin lavar”, incluso cuando no hay sudor ni suciedad visible.

Desde un punto de vista biológico, la piel no solo actúa como una barrera física, sino también como un ecosistema complejo que se autorregula. El baño elimina sudor, polvo, células muertas y microorganismos, pero también puede arrastrar los aceites naturales, los lípidos y la flora bacteriana beneficiosa que la protegen de la irritación y la sequedad. Cuando la limpieza se vuelve excesiva, esa barrera natural se debilita y la piel pierde parte de su capacidad defensiva.

“El equilibrio es la clave. La piel no es una superficie que debamos mantener impecable a toda costa. Limpiarla en exceso puede alterar sus mecanismos naturales de protección”, explica Arturo Ferrer, dermatólogo de Dermat Colombia y especialista en enfermedades cutáneas. A su vez, Isabel Montes, investigadora en biotecnología cutánea de la Universidad Nacional, añade: “Una ducha no solo implica higiene, sino un proceso químico y biológico. Si el agua está demasiado caliente o el jabón es agresivo, se modifica el microbioma de la piel y se pierde humedad”.

Ambos coinciden en que no se trata de eliminar el baño diario, sino de entenderlo mejor. Para profundizar en este tema, distintos estudios han analizado cómo la frecuencia del baño puede afectar la función de barrera de la piel. Aunque los resultados varían según la edad, el tipo de piel y el entorno, una investigación reciente ofrece hallazgos reveladores.

Uno de esos estudios es Frequent oil baths and skin barrier during infancy in the PreventADALL, publicado en 2024 por una revista científica asociada a Oxford University Press. Se trató de un ensayo clínico que evaluó si los baños frecuentes con aceites minerales durante los primeros meses de vida afectaban la barrera cutánea de los bebés, medida a través de la pérdida de agua transepidérmica (TEWL, por sus siglas en inglés), un indicador de debilitamiento de la piel, y la aparición de sequedad visible.

Participaron 2.153 bebés: 995 recibieron baños con aceite cuatro veces por semana desde las dos semanas hasta los ocho meses de edad, mientras que 1.158 conformaron el grupo control, sin esa rutina especial. Se midieron la TEWL y la sequedad cutánea a los 3, 6 y 12 meses. Además, se analizaron mutaciones en el gen de la filagrina (FLG) en 1.683 bebés, para evaluar si esa predisposición genética influía en los resultados.

Resultados

• Los bebés del grupo con baños frecuentes presentaron una pérdida transepidérmica de agua (TEWL, por sus siglas en inglés) ligeramente mayor, lo que sugiere un leve debilitamiento de la barrera cutánea.

• Esta diferencia fue más evidente a los 3 meses (8,6 frente a 7,6), aunque tendió a disminuir hacia el primer año de vida.

• Curiosamente, los mismos bebés mostraron menos sequedad visible a los 3 y 6 meses (51 % frente a 59 % y 53 % frente a 63 %, respectivamente), pero esta diferencia desapareció a los 12 meses.

• En los bebés con mutaciones en la filagrina, la pérdida de agua fue mayor en general, aunque el tipo de baño no modificó esa tendencia.

En resumen, el estudio muestra que los baños frecuentes, incluso cuando se utilizan aceites, pueden alterar temporalmente la función de barrera de la piel en las etapas tempranas de la vida, aunque dicha alteración tiende a normalizarse con el tiempo. Esto pone de manifiesto que tanto la frecuencia del baño como los productos utilizados son factores clave para mantener el equilibrio cutáneo.

“El objetivo no es eliminar el baño diario, sino personalizarlo. Cada piel tiene necesidades diferentes, y factores como el clima, la edad, la actividad física o incluso el tipo de agua influyen. No existe una fórmula única”, señala Ferrer.

Montes complementa esta idea explicando que la piel es un ecosistema vivo: si se limpia en exceso sin reponer su humedad, se rompe el equilibrio entre bacterias buenas y malas. Por eso, después del baño, siempre debe incorporarse un paso de hidratación que ayude a restablecer la barrera natural.

Ambos expertos coinciden en una serie de recomendaciones prácticas que pueden adaptarse a cualquier persona:

No es necesario usar jabón en todo el cuerpo cada vez; basta con aplicarlo en las zonas de mayor sudoración o acumulación de bacterias, como axilas, pies y área inguinal.

Evitar duchas largas o con agua muy caliente, ya que estas aumentan la pérdida de humedad.

Secar la piel con suavidad, sin frotar, y aplicar una crema hidratante justo después, para ayudar a retener la humedad.

Ajustar la frecuencia del baño según el entorno y la rutina diaria: si hay calor, sudor o exposición a la contaminación, puede ser necesario bañarse a diario; en climas fríos o con poca actividad física, hacerlo cada dos días puede ser suficiente.

