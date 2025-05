El fenómeno de los foodrunners: ¿es bueno correr y comer al mismo tiempo?

A medida que el foodrunning sigue ganando adeptos, el debate sobre sus beneficios y riesgos también crece. Pero algo es claro: esta práctica va mucho más allá del simple acto de trotar con una empanada en la mano. Es un síntoma de época. Foto: Getty Images

Por años, la cultura del running se ha asociado con la disciplina, la hidratación estricta y la alimentación medida antes y después del ejercicio. Sin embargo, en ciudades como Nueva York, Londres, Berlín y recientemente Bogotá y Ciudad de México, ha comenzado a hacerse viral una curiosa —y para muchos contradictoria— práctica: el foodrunning. Esta tendencia, también conocida como “run & eat”, mezcla la pasión por trotar con el acto de comer. No se trata de detenerse para desayunar después del recorrido: es literalmente correr mientras se come.

Este fenómeno ha ganado notoriedad no solo por su rareza sino por el entusiasmo con que lo defienden sus adeptos. En lugar de cargar botellas de agua o geles energéticos, los foodrunners llevan burritos, empanadas, fruta, pan, incluso hamburguesas y ramen en envases térmicos colgando del cuello o la cintura. “Es una locura deliciosa”, dicen algunos. “Es una herejía”, protestan otros. Pero para muchos, es una nueva forma de romper las reglas del deporte, hacerlo más humano y divertido.

“Hay un cambio de paradigma en cómo entendemos el ejercicio físico. Durante mucho tiempo se asoció el ejercicio con sufrimiento, con negación del placer, con una especie de penitencia física. El foodrunning rompe eso de forma simbólica y práctica. Le dice al cuerpo: ‘puedes moverte, sudar, cansarte… y al mismo tiempo disfrutar de un pastelito de guayaba’. Esa idea no es solo rebelde: es profundamente liberadora”, asegura el doctor Marcelo Rivadeneyra, nutricionista deportivo con más de 20 años de experiencia en la Universidad Autónoma de Buenos Aires.

Rivadeneyra ha investigado el comportamiento de corredores no convencionales desde hace más de una década, y asegura que este tipo de tendencias, por muy insólitas que parezcan, “surgen como respuesta a la rigidez de los modelos fitness tradicionales. Ya no se trata de tener abdominales marcados, sino de pasarlo bien mientras corres. Dejar de correr para mejorar tiempos o perder peso, y empezar a hacerlo para compartir un taco de chicharrón con tu amigo en plena subida al cerro”.

La idea del foodrunning no es necesariamente nueva, pero sí se ha vuelto masiva con el auge de las redes sociales. Videos de personas comiendo donas mientras bajan de Monserrate o maratones temáticas en las que cada kilómetro se acompaña con una degustación de cocina local se han vuelto virales en TikTok, Instagram y YouTube.

Uno de los eventos más conocidos en Europa es el Pizza Run UK, que comenzó en Londres en 2018 y hoy se celebra en varias ciudades del Reino Unido. Los participantes deben completar un recorrido de entre 5 y 10 kilómetros mientras comen rebanadas de pizza que se distribuyen a lo largo del camino. “Es surreal ver a más de 500 personas masticando mozzarella mientras trotan con los cachetes inflados”, comentó en su momento el diario británico The Guardian. Pero el impacto va más allá de lo cómico. Según los organizadores, “lo que buscamos es desmitificar la relación tóxica que muchos tienen con la comida y el ejercicio”.

Ese punto es clave, según Rivadeneyra: “En muchas personas, el deporte se ha vuelto una forma de autocastigo. Se sienten culpables por comer algo que consideran ‘malo’, y creen que deben ‘quemarlo’ inmediatamente. El foodrunning propone otra lógica: que la comida no es enemiga del cuerpo en movimiento, sino su combustible y su placer”.

Y es que una encuesta realizada por la plataforma Strava en 2023 mostró que el 18% de los corredores de entre 20 y 35 años han probado alguna vez correr mientras comían, ya fuera por diversión, reto o rutina. En ciudades como Portland (EE.UU.), se han organizado carreras de 3 kilómetros en las que los corredores deben detenerse en cada kilómetro para devorar un alimento local, desde perritos calientes hasta galletas con helado. “Al principio fue solo una excusa para reírnos, pero al ver cuántas personas se apuntaban, entendimos que esto tenía algo más profundo. Es un acto de comunidad”, dijo uno de los organizadores en declaraciones a la NBC.

El doctor Rivadeneyra coincide: “El foodrunning funciona también como ritual social. Se parece más a un picnic colectivo que a una competencia. Destruye la lógica del rendimiento individual por la del goce compartido. Por eso crece tanto entre jóvenes urbanos: responde a su necesidad de conexión, humor y espontaneidad”.

Ahora bien, ¿es saludable correr mientras se come? ¿No es contraproducente desde el punto de vista físico?

“Depende de lo que se coma y de la intensidad con que se corra. No es lo mismo trotar mientras comes una banana que intentar hacer 10 km a 4:20 minutos por kilómetro con una hamburguesa doble con queso en la boca. En general, lo que hacen los foodrunners es más cercano al jogging o al trote recreativo. No buscan marcas. Buscan momentos”, responde Rivadeneyra.

El especialista señala que, en la mayoría de los casos, el cuerpo puede tolerar pequeños alimentos de fácil digestión durante el ejercicio si se hace a baja o moderada intensidad. “Las frutas, barras de cereal, empanadas horneadas, incluso una pequeña porción de arroz con huevo duro pueden consumirse mientras se trota sin generar mayores complicaciones, siempre que la persona esté acostumbrada a hacerlo. El estómago también se entrena”.

‘Foodruners’ en Colombia

A pesar de que el fenómeno todavía es incipiente en Latinoamérica, hay señales claras de su expansión. En Medellín, un grupo llamado Los Tamalrunners organiza encuentros semanales en los que los participantes corren por el Cerro El Volador mientras comen tamales envueltos en hoja de bijao. En Buenos Aires, un colectivo autodenominado Run&Choripán ha popularizado carreras breves que culminan en asados improvisados en los parques. Y en Ciudad de México, el evento Trotaconcha reunió en 2024 a más de 300 personas que corrieron 3 kilómetros por Coyoacán mientras comían conchas de vainilla.

Según Rivadeneyra, “estos grupos no son anecdóticos: están marcando una nueva forma de entender el bienestar. Son colectivos que dicen: ‘no queremos matarnos en un gimnasio para entrar en un molde; queremos movernos y reírnos comiendo cosas ricas en comunidad’. Es otra filosofía”.

La ciencia, por su parte, ya comienza a explorar esta tendencia. Un estudio publicado en Frontiers in Nutrition en 2022 analizó a un grupo de 40 corredores que participaron en una maratón de tipo “gastronómica” en Francia, donde cada punto de hidratación ofrecía productos locales como queso, vino, salchichas y pan artesanal. Los resultados mostraron que, aunque el rendimiento disminuyó un 15% frente a corredores convencionales, los índices de satisfacción emocional y percepción de disfrute fueron hasta un 60% más altos. “La percepción del esfuerzo fue más baja, incluso con más peso digestivo, el vínculo positivo con la comida durante la actividad física modifica la experiencia de forma radical”, concluye el informe.

A medida que el foodrunning sigue ganando adeptos, el debate sobre sus beneficios y riesgos también crece. Pero algo es claro: esta práctica va mucho más allá del simple acto de trotar con una empanada en la mano. Es un síntoma de época.

“Estamos en un momento donde las personas quieren reconciliarse con su cuerpo, no seguir luchando contra él. Y si para lograrlo hay que correr mientras comes una arepa con queso, bienvenido sea”, concluye Rivadeneyra.

Porque quizás, en una época saturada de dietas estrictas y estándares imposibles, correr mientras se disfruta un pastel puede ser, no solo un acto de resistencia, sino una forma honesta de libertad.