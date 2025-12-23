El gurú alemán Eckhart Tolle y los consejos de su libro sobre la realización espiritual

En este libro, cuya primera edición es de 1997, el autor nos comparte cómo se puede alcanzar un estado de iluminación aquí y ahora; y que es posible vivir libre del sufrimiento, de la ansiedad y de la neurosis. Eckhart Tolle tiene 77 años de edad y es un guía espiritual y escritor alemán, reconocido por títulos como “El poder del Ahora” y “Una nueva Tierra”. Es considerado uno de los gurús más importantes del mundo desde que en 2008 un escritor del New York Times lo calificó como “el autor espiritual más popular del país”, al igual que la británica Watkins Review de Londres en 2011. Foto: Tomada de YouTube

EL ORIGEN DE ESTE LIBRO

El pasado me sirve de poco y rara vez pienso en él; sin embargo, me gustaría contarles brevemente cómo llegué a ser un maestro espiritual y cómo nació este libro.

Hasta los treinta años, viví en un estado de ansiedad casi continua, salpicada con periodos de depresión suicida. Ahora lo siento como si estuviera hablando de una vida pasada o de la vida de alguien diferente.

Una noche, no mucho después de cumplir veintinueve años, me desperté de madrugada con un sentimiento de absoluto terror. Había despertado con ese...