¿Cuáles son los beneficios de saltar para la salud ósea y el rendimiento físico?

Saltar no es solamente una acción simple y divertida: cuando el cuerpo da un salto se pone en marcha todo un grupo de músculos, huesos, nervios y fuerzas físicas. Desde el momento en que se dobla ligeramente la rodilla hasta que los pies regresan al suelo, el organismo experimenta cambios en distintos sistemas que alteran la salud, el equilibrio, la densidad ósea, la fuerza muscular y el metabolismo.

El salto exige coordinación: el cerebro dirige qué músculos activar, los tendones almacenan energía como si fuesen resortes, las articulaciones amortiguan el impacto, y los huesos reciben estímulos mecánicos que pueden modificar su estructura. Todo esto tiene consecuencias inmediatas (lo que se siente al momento) y efectos a largo plazo (lo que ocurre tras practicar saltos repetidos o incorporarlos al ejercicio regular).

El doctor Emiliano Vargas, fisiólogo del ejercicio de la Pontifica Universidad Javierana, explica que “cada salto inicia una cadena de activaciones musculares que va desde los músculos de las pantorrillas hasta los glúteos, pasando por los cuádriceps”, y añade que estos músculos no sólo se usan para impulsarse, sino para estabilizar al aterrizar, lo que también previene lesiones si la técnica es buena.

Vargas destaca que “el tendón aquileo y los tendones alrededor de la rodilla actúan como acumuladores de energía; cuando se flexiona la articulación estos tejidos se estiran, y al extenderse liberan esa energía para ayudar al despegue”.

Por su parte, Rosario Paredes, ingeniera en biomecánica de la misma entidad, aporta que el esqueleto también responde: “los huesos detectan la carga de impacto, lo cual estimula la actividad de las células óseas responsables de reforzar la estructura interna del hueso”, y señala que ese estímulo no es uniforme en todo el cuerpo, sino que depende de qué huesos y articulaciones soportan más directamente el golpe contra el suelo.

Este mismo efecto ha sido confirmado en la investigación científica. Un estudio publicado en 2024 por el Journal of Sports Sciences, titulado “Skeletal site-specific effects of jump training on bone mineral density in adults”, analizó 19 ensayos clínicos aleatorizados con 6.660 participantes adultos y encontró que quienes practicaban saltos de manera regular aumentaban de forma significativa la densidad mineral ósea en el cuello femoral, una zona clave para la movilidad y que suele deteriorarse con la edad. La revisión también mostró que los beneficios dependían de la frecuencia, intensidad y tiempo de práctica, lo que conecta directamente con lo que explican los especialistas: los huesos responden a la carga mecánica, pero sólo cuando se aplica de manera sostenida y adecuada.

Cuando el cuerpo se impulsa hacia arriba, el centro de gravedad asciende, los pies abandonan el suelo, y durante esos instantes sin contacto, los pulmones aportan oxígeno más activamente, el corazón bombea más rápido para llevar sangre a los músculos implicados, y el sistema nervioso coordina los movimientos de brazos, tronco y piernas para mantener el equilibrio.

Al aterrizar, el cuerpo debe absorber la energía del impacto. Las articulaciones de tobillos, rodillas y caderas se flexionan, músculos como los cuádriceps y los isquiotibiales se contraen para amortiguar, y los tendones almacenan y liberan energía, lo que reduce el estrés sobre los huesos si todo está alineado correctamente. Si la técnica es pobre o se salta muchas veces sin recuperación, puede aumentar el riesgo de lesiones como tendinitis, microfracturas o problemas articulares.

Otro efecto interesante es sobre el metabolismo: saltar quema calorías, activa fibras musculares de contracción rápida (las que se usan para movimientos explosivos), mejora la coordinación neuromuscular, y con el tiempo puede aumentar la capacidad muscular, lo que permite saltar más alto o con mayor facilidad.

El estudio mencionado también sugiere que, al incorporar saltos repetidos en la rutina, se obtienen beneficios para la salud ósea que pueden ayudar a prevenir enfermedades como la osteoporosis, especialmente en caderas y caderas-cercanas (el cuello femoral). El cuerpo responde al estímulo mecánico adaptando la densidad de los huesos. Sin embargo, esos cambios no son inmediatos: se requieren semanas o meses de práctica constante bajo condiciones seguras.

El doctor Vargas advierte que “no todos los saltos son iguales, pues la altura, la frecuencia, la superficie, la técnica y el estado físico previo definen si el salto será beneficioso o perjudicial”, y añade que “una superficie firme y no excesivamente dura ayuda a reducir impactos dañinos, así como una buena flexión de rodillas al aterrizar”. Paredes complementa que “las personas mayores o con baja masa ósea deben empezar con saltos ligeros o progresivos, y siempre bajo supervisión para evitar sobrecargas”.

Finalmente, saltar también tiene efectos psicológicos y de bienestar, porque produce liberación de endorfinas, mejora de estado de ánimo, genera sensación de logro al superar alturas o cantidad de saltos, y puede formar parte de ejercicios lúdicos que estimulan la constancia.

