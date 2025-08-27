El mareo en la vejez: ¿una señal que anticipa caídas?

En la vejez, un simple mareo puede ser más que una molestia: un aviso de riesgo de caídas. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuando la cabeza da vueltas, la confianza para caminar por la casa cambia. El mareo en la vida adulta no es solo una molestia pasajera: en las personas mayores puede ser la antesala de caídas, pérdida de autonomía y, en algunos casos, de problemas de salud graves.

La doctora Ana Moreno, geriatra de la Clínica Country, resume el problema así: “El mareo en la tercera edad rara vez tiene una única causa, es más bien la suma de varias cosas: medicamentos que interactúan, menos líquido en el cuerpo, tensión arterial que baja al pararse y pérdida de visión o de sensibilidad en los pies, entre otras”. Su enfoque es práctico: identificar factores que se puedan cambiar sin procedimientos invasivos.

Por otra parte, el doctor Carlos Rivera, especialista en oído y equilibrio (otoneurólogo) de la misma entidad de salud, agrega, que en “muchos casos lo que la persona describe como ‘mareo’ es vértigo —esa sensación de que la habitación gira— y en la mayoría de los ancianos con vértigo la causa más frecuente es la otolitos desplazados en el oído interno, una condición que responde bien a maniobras sencillas”.

¿Por qué ocurre el mareo en la vejez? Los mecanismos son varios y a menudo encadenados, de acuerdo con los expertos:

• Trastornos del oído interno: el llamado VPPB es muy común y suele provocar episodios breves de vértigo al mover la cabeza. Muchas veces se corrige con maniobras físicas que reposicionan los cristales.

• Efectos de medicamentos y polifarmacia: diuréticos, antihipertensivos, antidepresivos, sedantes y algunos fármacos para el mareo pueden bajar la presión o alterar el equilibrio. Revisar la lista de medicinas es casi siempre el primer paso.

Le puede interesar: ¿Cómo cuidar (o recuperar) las uñas? Consejos de expertos

• Hipotensión ortostática: al pararse rápido la presión baja y la falta de sangre al cerebro genera aturdimiento o desvanecimiento. Es más frecuente con ciertos medicamentos, deshidratación o daño autonómico.

• Pérdida sensorial: la vista floja, la disminución de la sensibilidad en los pies (por ejemplo por neuropatía diabética) y problemas en la propiocepción dificultan mantener la posición y producen inestabilidad.

• Problemas cardiovasculares y neurológicos: arritmias, insuficiencia cardíaca o episodios isquémicos (accidentes cerebrovasculares) pueden presentarse inicialmente como mareo; por eso los episodios súbitos y acompañados de debilidad, dificultad para hablar o pérdida de visión ameritan atención inmediata.

• Factores emocionales y sistémicos. Ansiedad, deshidratación, anemia, infecciones y, en algunos casos, secuelas de COVID-19 también se han asociado con vértigo y mareo.

El doctor Rivera aclara el aspecto práctico: “No toda sensación de mareo es peligrosa, pero hay señales que exigen urgencia: pérdida súbita de fuerza en un lado del cuerpo, visión doble, dificultad para hablar o mareo intenso que no cede con reposo. Para el vértigo posicional, la maniobra de reposicionamiento suele ser el tratamiento más efectivo y rápido”.

La doctora Moreno añade una recomendación imprescindible: “Antes de salir a comprar un bastón, revise con su médico los medicamentos. Ajustar dosis o retirar fármacos innecesarios reduce mareos y el riesgo de caídas”.

El pronóstico no siempre es grave: muchas causas son tratables y la rehabilitación vestibular (ejercicios para mejorar el balance) da buenos resultados. Pero los expertos también advierten que el mareo no es inofensivo: además del aumento de caídas, los doctores referencian que investigaciones epidemiológicas recientes han encontrado asociaciones entre síntomas de mareo y mayor riesgo de mortalidad por causas como enfermedades cardiovasculares y diabetes a largo plazo, lo que subraya la necesidad de una evaluación completa cuando el síntoma es persistente.

Consejos breves y claros para quien experimenta mareos en la tercera edad, de acuerdo con los expertos:

• Revise la medicación con su médico o farmacéutico; lleve una lista completa.

• Evite levantarse de forma brusca; hágalo despacio y si es necesario siéntese unos segundos antes de ponerse de pie.

• Mantenga buena hidratación y control de la glucosa si es diabético.

• Si el mareo aparece al girar la cabeza o al acostarse/incorporarse, consulte a un especialista en oído: hay maniobras simples que suelen resolver el problema.

• Trabaje el equilibrio con fisioterapia si el mareo es crónico; los ejercicios reducen riesgo de caídas.

• Acuda a urgencias si el mareo es súbito y va acompañado de debilidad, pérdida de sensibilidad, dificultad para hablar o visión alterada.