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El muro de los “te amo”: una parada para enamorarse de París

En esta pared, el amor no aparece como una frase perfecta, sino como un desorden hermoso de idiomas, alfabetos, fotos, besos y recuerdos que se mezclan hasta volver universal una emoción íntima.

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Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
21 de junio de 2026 - 04:00 p. m.
Le mur des je t’aime fue creado por Frédéric Baron y la calígrafa Claire Kito e inaugurado en el año 2000.
Le mur des je t’aime fue creado por Frédéric Baron y la calígrafa Claire Kito e inaugurado en el año 2000.
Foto: Amigand / Pexels

Los muros, como las fronteras, casi siempre sirven para dividir, separan pueblos, marcan límites y protegen de lo que está al otro lado. Pero en París hay uno que hace exactamente lo contrario, en vez de distanciar, funciona como un punto de encuentro, un lugar de reconciliación y una especie de refugio para intentar contener la fuerza más grande de todas: el amor.

El muro parece una gran libreta abierta en medio de la ciudad, está formado por baldosas oscuras, de un azul profundo, casi nocturno, sobre las que aparecen cientos de...

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Formado en la Pontificia Universidad Javeriana. Interesado en temas musicales, deportivos, culturales, turísticos, gastronómicos y tecnológicos. Le gusta realizar crónicas, trabajar temas en tendencias SEO y la cobertura de eventos en vivo de alcance internacional. Ganador del Premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

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