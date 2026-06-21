El muro de los “te amo”: una parada para enamorarse de París

Le mur des je t’aime fue creado por Frédéric Baron y la calígrafa Claire Kito e inaugurado en el año 2000. Foto: Amigand / Pexels

Los muros, como las fronteras, casi siempre sirven para dividir, separan pueblos, marcan límites y protegen de lo que está al otro lado. Pero en París hay uno que hace exactamente lo contrario, en vez de distanciar, funciona como un punto de encuentro, un lugar de reconciliación y una especie de refugio para intentar contener la fuerza más grande de todas: el amor.

El muro parece una gran libreta abierta en medio de la ciudad, está formado por baldosas oscuras, de un azul profundo, casi nocturno, sobre las que aparecen cientos de...