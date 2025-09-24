¿El cabello se fortalece al cortarlo? Mitos y verdades sobre su crecimiento

La sensación de mayor grosor tras un rasurado responde a efectos ópticos y táctiles, no a un cambio real en la fibra. La única excepción está en la depilación, que al arrancar el vello desde la raíz sí puede modificar, con el tiempo, la manera en que los folículos producen. Entender estas diferencias permite dejar de lado creencias erróneas y elegir el método más conveniente según las necesidades y preferencias de cada persona. Foto: Getty Images

Quizás en algún momento ha escuchado frases como “si se afeita, el cabello crece más grueso” o “si se corta, se fortalece”. Son dichos que se repiten de generación en generación y que han alimentado una serie de mitos sobre lo que realmente ocurre con el pelo y el vello cuando se somete a tijeras, máquinas o depilación. Pero más allá de las creencias populares, la realidad es distinta: el cabello responde de maneras específicas según la forma en que se retire o recorte, y estas reacciones no siempre coinciden con lo que la mayoría piensa.

El cabello no crece desde la punta sino desde el folículo, una especie de “raíz” que se encuentra bajo la piel. Esto significa que lo que se haga en el exterior —cortar, afeitar o arrancar— no modifica directamente la capacidad de producir cabello. Sin embargo, sí cambia la forma en que se percibe y el tiempo que tarda en volver a aparecer. Comprender estas diferencias es clave para desmontar falsos supuestos y tomar decisiones más informadas sobre su cuidado.

Laura Méndez, dermatóloga capilar de Dermat Colombia, explica que la confusión surge porque muchas personas ven el cabello como una fibra viva de principio a fin, cuando en realidad solo la parte interna está activa. “Cuando usted corta o afeita el cabello, lo único que cambia es el extremo visible, pero la raíz sigue trabajando igual. Por eso es imposible que al rasurarse el vello se vuelva más grueso o que al cortarse el pelo este se fortalezca; la raíz no recibe ninguna señal de lo que se hace en la superficie”.

Andrés Herrera, estilista capilar y formador en técnicas de cuidado personal, coincide en que los mitos han creado una idea errada sobre el cabello, aunque aclara que sí existen diferencias en cómo se percibe dependiendo del método. “Cuando se afeita, el vello queda con un borde recto, lo que hace que al crecer se sienta más áspero y parezca más fuerte. Pero eso no significa que realmente cambió su grosor o textura, simplemente es un efecto óptico y táctil. En cambio, cuando se corta con tijeras, la punta conserva cierta suavidad, lo que da una sensación distinta al tacto”.

Un ejemplo común está en el rostro masculino: al afeitarse, la barba da la impresión de endurecerse porque aparece un reborde recto, pero en realidad sigue teniendo el mismo diámetro de antes. Lo mismo ocurre con las piernas o axilas después de un rasurado. Este detalle explica por qué tantas personas aseguran que el vello “sale más fuerte” tras afeitarlo, aunque biológicamente no cambie.

Ahora bien, la depilación arranca el vello desde la raíz y allí sí ocurre algo distinto. Según la dermatóloga Méndez, este método puede afectar la dinámica del folículo. “Cuando se arranca el vello de raíz, el folículo pasa por un proceso de reparación. Si esto se repite muchas veces, algunos folículos se debilitan y producen vello más fino o incluso dejan de producir. Por eso quienes se depilan de manera constante notan que el vello se vuelve menos abundante con el tiempo”.

El estilista Herrera añade que la depilación también influye en la forma en que el vello vuelve a salir. “Después de arrancarlo, el nuevo vello tiene que atravesar la piel otra vez, y eso lo hace más delgado al inicio. Esa es la razón por la cual, al comienzo, se siente más suave en comparación con el vello afeitado, que ya sale con el corte recto y rígido”.

Otro punto que alimenta la confusión es la velocidad de crecimiento. El cabello en la cabeza suele crecer entre un centímetro y un centímetro y medio por mes, mientras que el vello corporal tiene un ritmo más lento y un ciclo de vida más corto. Ni cortarlo ni afeitarlo aceleran este proceso. Lo que sí ocurre, según la dermatóloga, es que al cortar el cabello se eliminan puntas abiertas y zonas dañadas, lo que permite que luzca más saludable. En ese sentido, cortar el pelo contribuye a una mejor apariencia, pero no porque lo haga crecer más rápido o más fuerte, sino porque elimina el daño visible.

En la práctica, cada método tiene ventajas y desventajas. El afeitado es rápido y accesible, pero genera una sensación de vello más áspero y necesita mantenimiento frecuente. La depilación ofrece resultados más duraderos y con el tiempo puede reducir la cantidad de vello, aunque puede ser dolorosa y en algunos casos provocar irritación o vellos encarnados. El corte, por su parte, resulta clave para mantener la apariencia y prevenir quiebres, pérdida de brillo o desgaste en la fibra capilar.

Un aspecto importante a tener en cuenta es el cuidado posterior. Después de afeitarse, se recomienda hidratar la piel para evitar resequedad e irritación. Tras la depilación, es útil aplicar productos calmantes y evitar la exposición solar inmediata. Y en el caso del corte, conviene usar tratamientos que protejan el cabello del calor, la contaminación y otros factores que debilitan su estructura.

Los expertos coinciden que el cabello no cambia su grosor ni se fortalece mágicamente al cortarlo o afeitarlo. La sensación de mayor grosor tras un rasurado responde a efectos ópticos y táctiles, no a un cambio real en la fibra. La única excepción está en la depilación, que al arrancar el vello desde la raíz sí puede modificar, con el tiempo, la manera en que los folículos producen. Entender estas diferencias permite dejar de lado creencias erróneas y elegir el método más conveniente según las necesidades y preferencias de cada persona.

