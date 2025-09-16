El plan de entrenamiento que transforma su rendimiento en los cinco kilómetros

Correr 5 kilómetros puede parecer sencillo, pero detrás hay una estrategia que combina fuerza, resistencia y descanso. Un estudio de 2025 demostró que incluir ejercicios de fuerza mejora el rendimiento incluso cuando el cuerpo ya está fatigado. Foto: Getty Images - PeopleImages

Un plan de entrenamiento para cinco kilómetros (5K) bien diseñado puede marcar la diferencia entre terminar la carrera con satisfacción o lograr mejorar el tiempo personal, sin lesionarse en el proceso.

Los cinco kilómetros son una distancia corta pero exigente: requiere velocidad, resistencia y buena técnica. Muchas personas creen que basta con “salir a correr”, pero para sacar lo mejor del cuerpo —y mantenerlo saludable— se necesita estructura.

El entrenamiento para 5K debe tener varias fases: adaptación, fortalecimiento, velocidad y recuperación. En la etapa inicial, el objetivo es que el cuerpo se acostumbre al impacto del running, preparar las articulaciones, músculos y ligamentos. Luego viene la fase en la que se trabaja la resistencia (hacer distancias mayores o sesiones más largas), más adelante la velocidad, y al final, afinar los detalles antes de la carrera real: descanso, ritmo de carrera, alimentación, entre otros factores.

A partir de estas bases, la doctora Mariana Soto, fisioterapeuta especializada en biomecánica deportiva de la Pontifica Universidad Javeriana, recomienda que “el corredor debe escuchar su cuerpo desde el primer día, evitar saltarse los días de descanso, porque esos días el músculo se repara y se fortalece para lo que viene”. Para ella, es clave incluir ejercicios de fuerza complementaria, movilidad articular y técnica de carrera integrada, no como complemento opcional sino como parte del programa.

El entrenador Javier Morales, experto en entrenamiento de resistencia de la misma universidad, explica que “no se busca correr más rápido desde el inicio, sino correr mejor”; lo que implica trabajar ritmos suaves, mucho volumen ligero y progresivo, antes de introducir sesiones intensas. Morales insiste en que la progresión debe ser gradual: aumentar volumen de entrenamiento semanal de un 5 a un 10 % para evitar fatigas, sin subir demasiado rápido los kilómetros o la intensidad.

Morales explica que para corredores que ya tienen una base decente, incluir entrenamiento de fuerza y pliométrico puede mejorar no solo la capacidad de correr bien en condiciones no fatigadas, sino también mantener mayor rendimiento cuando los músculos ya están cansados —algo esencial en una carrera de 5K donde los últimos kilómetros son los que suelen definir el resultado.

Sugerencias para un plan de entrenamiento de 8-10 semanas para 5K

Basándose en las experiencias de Soto y Morales, se puede construir un plan efectivo en unas 8 a 10 semanas. A continuación, algunos elementos clave:

• Frecuencia de sesiones: De cuatro a cinco días por semana de running si se tiene cierta base; si se empieza desde cero, tres días de correr mezclado con caminatas o cross-training.

• Tipos de entrenamiento:

1. Rodajes fáciles: ritmo cómodo, donde se puede conversar. Sirven para recuperación, mejorar la base aeróbica y adaptaciones musculares.

2. Series o intervalos: sesiones de alta intensidad. Por ejemplo, repeticiones de 400 o 800 metros al ritmo más rápido que el ritmo de carrera de 5K, con recuperación entre ellas.

3. Tempo o ritmo umbral: correr a un ritmo que sea difícil mantener conversación, pero no explosivo. Esto mejora tolerancia al lactato y permite mantener buen ritmo cuando ya hay fatiga.

4. Fartlek o cambios de ritmo dentro de sesiones más largas.

5. Entrenamiento de fuerza y pliometría: al menos dos veces por semana. Puede incluir ejercicios como sentadillas, zancadas, planchas, saltos. Según el estudio, esto mejora la economía de carrera y el rendimiento en fatiga.

• Progresión: aumentar la cantidad de minutos o kilómetros lentamente; por ejemplo, no más del 10 % por semana en volumen total de running. Introducir primero sesiones suaves, luego intermedias, finalmente intensas.

• Tapering (reducción previa al día de carrera): la última semana reducir volumen para permitir recuperación, conservar intensidad pero con menos carga.

• Descanso activo y recuperación: días de descanso total o actividad suave como caminar, nadar, yoga; sueño adecuado; alimentación que soporte entrenamiento.

¿Cómo evitar errores comunes?

• No empezar muy fuerte, lo que provoca sobrecarga o lesiones.

• Ignorar el trabajo de fuerza o movilidad.

• No dar prioridad al descanso: sin recuperación no hay mejora.

• No controlar progresiones de volumen o intensidad, lo que puede llevar a estancamiento o fatiga extrema.