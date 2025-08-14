No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bienestar y Amor
El running, uno de los deportes más antiguos de la historia: esta es su evolución

Conozca por qué correr acompaña a la humanidad desde sus orígenes, cómo cambió con los siglos y qué dice la ciencia más reciente.

Diego Alejandro Suárez Guerrero
Diego Alejandro Suárez Guerrero
14 de agosto de 2025 - 11:49 p. m.
Decir que el running es el deporte más longevo no es competir por medallas de antigüedad. Es reconocer que pocas prácticas condensan tanto biología, historia y cultura en un gesto tan simple.
Foto: Comité Olímpico Colombiano

Correr no nació en una pista de tartán ni en las calles cerradas de un maratón. Correr nació con nosotros. Antes de que existieran los estadios, los relojes GPS o las zapatillas con placa de carbono, los seres humanos ya corrían para alcanzar comida, huir del peligro, comunicarse entre aldeas y, más recientemente, competir y celebrar.

A esa continuidad —desde los primeros Homo hasta las carreras populares— se aferra una idea tan provocadora como sustentable: el running es, de facto, uno de los deportes más longevos de la historia.

“Cuando...

Diego Alejandro Suárez Guerrero

Por Diego Alejandro Suárez Guerrero

Comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en comunicación creativa y medios emergentes.dasuarez@elespectador.com

