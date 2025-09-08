En fotos: así se vivió la Maratón de Medellín 2025

La Maratón de Medellín 2025 reunió este domingo a más de 27.000 corredores de 45 países en el marco de los 350 años de la ciudad. Con aval de la World Athletics, la edición número 31 dejó como ganadores a David Gómez González y Dina Velásquez Rojas en los 42K, y a Joseph Kiprono Kiptum y Carmen Amelia Toaquiza Isa en los 21K, en una jornada que también se vinculó a la campaña global por el Día Internacional del Aire Limpio.