¿En qué se diferencian los tenis de running para mujeres y hombres?

Al caminar por cualquier tienda deportiva, es común encontrar una gran variedad de tenis de running organizados por género. Los colores y diseños suelen ser lo primero que salta a la vista, pero, más allá de la estética, cuáles son las diferencias técnicas entre los tenis de running para mujeres y hombres.

Vale la pena mencionar que la diferencia no es un capricho ni una simple elección estética. El doctor Ernesto Delgado, especialista en biomecánica deportiva y asesor de varias marcas de calzado, como Nike, New Balance y Adidas, explica que la morfología femenina y masculina tiene características distintas que afectan directamente la forma en la que se corre.

“Las mujeres suelen tener caderas más anchas, lo que influye en el ángulo Q —una medida que se toma desde la cadera hasta la rodilla—. Eso cambia la alineación de la pierna, y por ende, el tipo de pisada", afirma Delgado. Además, los pies de las mujeres tienden a ser más estrechos en el talón y más anchos en el antepié, mientras que los de los hombres suelen ser más uniformes en anchura.

Este dato, aparentemente técnico, tiene implicaciones prácticas. Los fabricantes ajustan la horma del zapato (la forma interna del calzado) para adaptarse a estas diferencias. Así, los tenis de running femeninos no son simplemente una versión más pequeña del modelo masculino, sino una pieza diseñada para responder a una biomecánica distinta.

Otro punto importante es el peso corporal. “Los hombres, en promedio, tienen mayor masa muscular y, por ende, mayor peso. Eso se traduce en una exigencia mayor sobre el sistema de amortiguación del calzado. Por eso, muchas veces los tenis masculinos tienen una suela más densa o con mayor soporte”, explica el experto.

María Torres es ingeniera de sistemas y corredora de 10K desde hace seis años, ha probado distintos modelos a lo largo de su recorrido como runner. Comenzó con modelos femeninos, pero por recomendación de un entrenador, probó un modelo diseñado para hombres.

“Me recomendaron un modelo masculino porque, según él, ofrecía más amortiguación y estabilidad. Y aunque al principio fue raro, me di cuenta de que no era tan cómodo para mí. Sentía el talón suelto y el zapato muy ancho en la parte media del pie”, relata Torres. Cuenta que con los modelos femeninos, en cambio, siente un ajuste más preciso.

Ella destaca que no todo es cuestión de género. “He tenido amigas que prefieren tenis masculinos por sus necesidades específicas. Pero en mi caso, el diseño femenino ha sido claramente más cómodo y funcional”.

Además del ajuste, María también menciona la diferencia en peso. “Noté que los tenis de mujer son más ligeros. Eso hace una gran diferencia cuando estás corriendo distancias largas. No es algo que uno valore de inmediato, pero después de los seis kilómetros, cualquier gramo extra pesa”.

Por su parte, Julián López, administrador de empresas y corredor aficionado desde hace más de diez años, ha tenido la oportunidad de comparar distintos modelos masculinos a lo largo de su trayectoria. Para él, el soporte es un aspecto fundamental.

“Yo peso cerca de 82 kilos, y para mí la amortiguación no es un lujo, es una necesidad. He probado modelos más livianos pensados para carreras rápidas, pero al final siempre vuelvo a los que ofrecen mayor soporte en la suela”, explica.

Él ha llegado incluso a comparar modelos femeninos por pura curiosidad. “Un día, por accidente, pedí unos en talla equivocada y eran de mujer. Me los probé y fue como si el zapato no estuviera hecho para mí. El talón me quedaba apretado, la parte del arco se sentía rara… simplemente no funcionaban”, relata.

También menciona la diferencia en los materiales. “En algunos modelos he notado que el upper —la parte superior del zapato— en los modelos masculinos es más robusto, más resistente. No sé si sea percepción o realidad, pero me da más confianza”, cuenta el runner.

Es decir, las etiquetas no deben ser una barrera, pero sí una guía informada. Conocer las diferencias puede evitar problemas comunes como ampollas, dolores articulares o incluso lesiones por una pisada inadecuada.

Un punto importante que han señalado muchos expertos en diseño deportivo es cómo las diferencias de género en calzado han sido reforzadas por estereotipos. Colores rosados para mujeres, tonos oscuros o neones para hombres, son patrones que no siempre corresponden a las necesidades reales de los deportistas.

“Es cierto que el marketing ha explotado los clichés de género durante años”, comenta Delgado. Pero, afortunadamente, muchas marcas están empezando a ofrecer modelos unisex o ediciones especiales donde se prioriza la función sobre el género. Eso es positivo porque permite que cada corredor elija con libertad y conocimiento.

María, por su parte, celebra esta tendencia. “Yo siempre he sido muy práctica con los colores, y a veces me molestaba que el modelo que mejor me servía solo viniera en rosado o lavanda. Ahora encuentro más variedad, y eso también suma”.

¿Qué debe tener en cuenta un runner al elegir sus tenis?

El experto destaca algunas recomendaciones clave para elegir correctamente el calzado de running, sin dejarse llevar únicamente por el género:

1. Pruebe siempre el calzado antes de comprarlo: La sensación del ajuste es clave.

2. Evalúe su tipo de pisada: Hay modelos para pronadores, supinadores y neutros.

3. Considere su peso corporal: A mayor peso, más necesario será un sistema de amortiguación robusto.

4. Piense en el tipo de superficie donde corres: No es lo mismo asfalto, que pista o senderos.

5. No se dejes guiar solo por el color: Prioriza el diseño anatómico y el soporte.