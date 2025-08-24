Endorphin Elite 2: así son las nuevas zapatillas para correr

Los nuevos Saucony Endorphin Elite 2 llegan como uno de los lanzamientos más recientes en el mundo del running, con una espuma tan suave que algunos la comparan con correr sobre malvaviscos. Foto: El Espectador

En un escenario en el que las grandes marcas de running lanzan cada temporada modelos con placa de carbono y nuevas espumas, Saucony presentó recientemente los Endorphin Elite 2. Se trata de un par que busca competir con gigantes como el Nike Alphafly 3 o el Asics Metaspeed Sky Paris y que ha generado expectativas por la incorporación de una nueva tecnología de mediasuela.

Los Endorphin Elite 2 son zapatillas enfocadas exclusivamente para el día de la carrera. Con un peso de 199 gramos en la versión masculina y 183 en la femenina, y un drop de 8 milímetros, se ubican en el rango más ligero del mercado. La mediasuela está compuesta enteramente por la nueva espuma IncrediRUN, un material de TPEE que Saucony desarrolló para aumentar la suavidad y la capacidad de rebote. En su interior lleva una placa de carbono completa y ranurada, diseñada para mejorar la propulsión y suavizar la transición de la pisada.

La suela combina caucho PWRTRAC en el antepié, una tecnología que Saucony suele usar en sus modelos de trail, para dar tracción adicional en carrera. El upper es de malla ligera y transpirable, con un talón reforzado para dar ajuste. En cuanto al precio, se ubica en el segmento más alto: entre 275 y 290 dólares, lo que los sitúa por encima de modelos previos de la misma marca y en línea con sus competidores directos.

En su lanzamiento, una de las primeras personas en probar las Endorphin Elite 2, fue Laura Méndez, quien es runner hace cinco años, embajadora de la Media Maratón de Bogotá y de Adidas hace tres ediciones. “Desde que los saqué de la caja supe que no son para entrenar a diario, son unos tenis diseñados para dar todo en el día de la competencia”, dijo en entrevista con De Carreras.

Lo bueno

Uno de los aspectos más comentados en las reseñas de este modelo es la sensación de amortiguación. La espuma IncrediRUN es descrita como una de las más blandas medidas en pruebas de laboratorio, con durometría de apenas 4 a 6 en la escala HA, lo que se traduce en una pisada muy acolchada. Según RunRepeat, esta suavidad genera un nivel de absorción de impacto superior a la media y un retorno de energía elevado.

Méndez coincide con esa percepción: “Lo que más me sorprendió fue que después de 15 kilómetros seguía sintiendo las piernas frescas. El rebote de la espuma me ayudaba a mantener el ritmo sin tanto desgaste”.

La ligereza del modelo también se percibe en carrera. Con menos de 200 gramos, facilita una cadencia rápida sin sensación de pesadez. Para corredores acostumbrados a la velocidad, ese detalle es clave. Así lo recoge un comentario en The RunTesters, donde se destaca que el Elite 2 es “mucho más suave y cómodo que la primera versión, y sin duda el más rebotador de la línea”.

Otro punto a favor es el diseño del upper. Si bien es minimalista, ofrece buen ajuste en el talón y transpirabilidad en climas cálidos. En entrenamientos realizados por Laura en Medellín, con temperaturas cercanas a los 28 °C, notó que el pie se mantenía ventilado: “No tuve esa sensación de calor que a veces pasa con otros modelos con tanto acolchado”, dice la corredora.

El reconocimiento de la prensa especializada también refuerza estas impresiones. Tom’s Guide incluyó al Elite 2 en su lista de los mejores tenis con placa de carbono de 2025, destacando precisamente la reactividad de la espuma. GQ lo mencionó como un supershoe competitivo, capaz de medirse a los modelos más potentes de Nike y Asics.

Lo malo

Sin embargo, no todo son aciertos. La misma suavidad que atrae a muchos corredores también es un factor de inestabilidad. “En rectas me sentía volando, pero en curvas rápidas tenía que bajar la velocidad porque el pie se me iba un poco. No es un zapato que te dé confianza en giros cerrados”, asegura Méndez.

Este comentario coincide con reseñas de portales especializados. En Doctors of Running, por ejemplo, lo describen como un calzado poco estable, que puede ser incómodo para corredores de mayor peso o para quienes tienden a pisar con el talón. En The RunTesters incluso lo califican de “resbaladizo y mentalmente exigente en curvas”, lo que limita su versatilidad.

Otro aspecto criticado es la transición de la pisada. El rocker del Elite 2, menos agresivo que en la primera versión, hace que la transferencia del talón al antepié sea más lenta. Esto favorece a quienes corren de mediopié, pero puede resultar incómodo para talonadores. Mémdez lo percibió así: “Cuando entraba con el talón, el movimiento hacia adelante se sentía menos natural que en otros modelos con placa”.

El ajuste también genera debate. Aunque el upper asegura el talón, la puntera es angosta y puede resultar molesta para corredores de pie ancho. Un usuario en Running Shoes Guru lo resumió diciendo que el antepié es tan blando que resta control en carreras largas.

Finalmente, está la cuestión de la tracción. Aunque el caucho PWRTRAC del antepié funciona bien en seco, en superficies mojadas no da la misma seguridad. Méndez tuvo la experiencia en un entrenamiento bajo lluvia ligera: “En algunos tramos de asfalto húmedo sentí que me faltaba agarre, tuve que cambiar la pisada para evitar resbalar”. Esto se confirma en varias reseñas internacionales, donde se advierte que el modelo pierde confianza en condiciones de humedad.

A todo esto se suma el precio de casi 290 dólares, para corredores que buscan un calzado versátil, puede no justificar el gasto, ya que no es un modelo diseñado para entrenar, sino exclusivamente para competir.

Méndez lo resume con una reflexión que podría servir de guía a quienes los estén considerando: “Si eres un corredor que busca la máxima reactividad en maratón o media maratón y tienes buena técnica, los vas a disfrutar muchísimo. Pero si lo que necesitas es estabilidad y seguridad en cualquier terreno, hay opciones mejores por el mismo precio”.