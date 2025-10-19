El auge del entrenamiento cruzado entre corredores: claves y beneficios

Cada vez más corredores descubren que el secreto para mejorar no está solo en correr. Un cambio en la forma de entrenar está transformando la manera de alcanzar metas sin desgastar el cuerpo. Foto: Getty Images

Durante años, correr se consideró una actividad autosuficiente, donde solo bastaba sumar kilómetros para mejorar el rendimiento. Sin embargo, esa visión ha cambiado. Hoy, los corredores incorporan el entrenamiento cruzado, combinando ejercicios de distintas disciplinas, como parte esencial de su rutina. Ya no se trata solo de correr más, sino de correr mejor, con menos lesiones y mayor equilibrio físico.

El auge del entrenamiento cruzado no es una moda pasajera, sino una respuesta a un problema recurrente entre quienes practican running: la sobrecarga muscular y el desgaste de las articulaciones debido a la repetición constante del mismo movimiento. Actividades como la natación, el ciclismo, el yoga o el trabajo con pesas están ganando espacio en las agendas de corredores de todos los niveles, desde aficionados hasta maratonistas experimentados.

“El running es un ejercicio de impacto y repetición. Si el corredor solo corre, termina fortaleciendo ciertos grupos musculares y descuidando otros, lo que genera desequilibrios. El entrenamiento cruzado permite compensar eso, distribuir el esfuerzo y mantener la capacidad cardiovascular sin forzar siempre las mismas zonas”, explica Carlos Herrera, entrenador deportivo de la Universidad Pedagógica y especialista en rendimiento aeróbico.

Herrera aclara que no se trata de reemplazar la carrera, sino de complementarla con criterio. Un corredor que entrena cinco veces por semana puede cambiar una o dos sesiones por natación o bicicleta. Así, mantiene el trabajo aeróbico, mejora su resistencia y le da un respiro a las articulaciones. La clave está en la planificación, no en la cantidad de kilómetros.

Por su parte, Laura Montes, fisioterapeuta deportiva de la misma institución, coincide en que el entrenamiento cruzado actúa como una herramienta de protección. “Las lesiones por sobreuso, como la periostitis o la fascitis plantar, son muy comunes entre corredores. Cuando el cuerpo repite el mismo patrón de movimiento día tras día, los tejidos no tienen tiempo suficiente para recuperarse. Alternar con otras disciplinas reduce ese riesgo y fortalece estructuras que en la carrera no se trabajan tanto”.

Montes agrega que los beneficios del entrenamiento cruzado van más allá de lo físico. “Muchos corredores se estancan o pierden motivación cuando sienten que no progresan. Cambiar de actividad rompe la rutina, ofrece un nuevo estímulo y permite seguir avanzando sin caer en el agotamiento mental”, explica.

Además, el entrenamiento cruzado contribuye al rendimiento de forma indirecta. Por ejemplo, el ciclismo mejora la capacidad pulmonar, el yoga potencia la movilidad articular y el trabajo de fuerza incrementa la potencia muscular. En conjunto, estos factores se traducen en una zancada más eficiente y en una recuperación más rápida después de las carreras.

Según Herrera, no existe una fórmula única, pero sí principios básicos: “El tipo de ejercicio cruzado depende del objetivo. Si se busca mejorar la resistencia, el ciclismo o la natación son ideales. Si la meta es ganar fuerza y prevenir lesiones, el gimnasio o el trabajo con el propio peso corporal son fundamentales. Y si se quiere optimizar la coordinación y la movilidad, disciplinas como el yoga o el pilates son perfectas”.

Montes añade que la fase del entrenamiento también influye. “Durante la preparación para una carrera larga, el entrenamiento cruzado debe apoyar la carga de kilómetros, no competir con ella. En cambio, durante los periodos de recuperación o descanso activo, puede ser la base principal de la rutina”.

Herrera explica que el cuerpo se adapta a lo que se le da. Si siempre recibe lo mismo, se estanca. Pero si se le ofrecen estímulos distintos, responde mejor. Por eso, el entrenamiento cruzado no solo evita el desgaste, sino que también impulsa el progreso.

El crecimiento de esta práctica también ha sido impulsado por la tecnología. Los relojes inteligentes y las aplicaciones de seguimiento permiten registrar distintos tipos de ejercicio y entender cómo cada uno contribuye al rendimiento general. Hoy, muchos corredores comprueban en sus propios datos que una sesión de yoga o ciclismo puede ser tan útil como una carrera más en la pista.

A nivel recreativo, el entrenamiento cruzado ha transformado la relación de las personas con el deporte. La carrera ya no se ve como una actividad aislada, sino como parte de un sistema de bienestar más amplio. Algunos alternan con senderismo los fines de semana; otros prefieren clases de baile o natación. Lo importante, coinciden los expertos, es mantener el cuerpo en movimiento sin caer en la repetición.

