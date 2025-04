¿Es bueno correr y conversar al mismo tiempo? Un experto responde

Imagen de referencia. / Getty Images Foto: Getty Images

Para muchos corredores, salir a trotar en compañía implica no solo compartir el recorrido, sino también una conversación que puede ir desde el resumen de la jornada laboral hasta temas profundos sobre la vida. Sin embargo, esta costumbre, que parece tan natural, ha despertado una pregunta entre entrenadores y médicos: ¿es realmente bueno correr y conversar al mismo tiempo? La práctica, conocida popularmente como “talk test” (prueba del habla), es usada por aficionados al running y entrenadores para medir la intensidad del ejercicio. Pero más allá de ser una herramienta empírica, hay estudios científicos y voces especializadas que dan cuenta de sus implicaciones físicas, fisiológicas e incluso mentales.

Para abordar el tema, El Espectador habló con el doctor el doctor Santiago Ríos, médico del deporte y fisioterapeuta con más de 15 años de experiencia en rehabilitación y entrenamiento de atletas de alto rendimiento, en la Universidad Externado de Colombia.

“Correr y hablar al mismo tiempo no es una actividad nueva. De hecho, ha sido una práctica histórica en los entrenamientos de resistencia. La conversación durante la carrera puede ser un indicador indirecto del esfuerzo que hace el cuerpo, pero también puede tener efectos positivos o negativos dependiendo de varios factores, tales como el nivel de entrenamiento, la intensidad del trote, el entorno y, por supuesto, el estado de salud del corredor”, dice Ríos.

Una cuestión de ritmo: ¿hablar como medida del esfuerzo?

En términos simples, el “talk test” sugiere que si una persona puede mantener una conversación mientras corre, está realizando una actividad de intensidad moderada, que es la ideal para quemar grasa, mejorar la salud cardiovascular y construir resistencia sin agotar al cuerpo.

“Cuando trotas y puedes mantener frases completas sin jadear, eso significa que estás en una zona aeróbica estable. Tu corazón está trabajando, tus pulmones también, pero no estás sobreexigiendo al cuerpo. Por eso, muchos entrenadores lo usan como guía. Si no puedes hablar, probablemente te estás forzando demasiado”, dice el experto.

Pero, ¿es saludable hacerlo de forma habitual? ¿Tiene algún impacto hablar mientras se corre desde el punto de vista médico?

Un estudio publicado en la revista Medicine & Science in Sports & Exercise en 2022, desarrollado por investigadores de la Universidad de Harvard, analizó los efectos fisiológicos y cognitivos de correr y mantener una conversación simultáneamente. El estudio “Dual Tasking During Aerobic Exercise: The Impact of Verbal Engagement on Cardiopulmonary Efficiency and Cognitive Fatigue” observó a 120 participantes (60 hombres y 60 mujeres) entre los 25 y 45 años.

Los investigadores dividieron el grupo en dos: uno corría durante 30 minutos sin hablar; el otro debía mantener una conversación constante durante el mismo período, sobre un tema previamente elegido. Se midieron la frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno, niveles de dióxido de carbono exhalado, y se aplicaron pruebas de memoria a corto plazo y de atención después del ejercicio.

Los resultados fueron:

• El grupo que conversaba presentó un aumento promedio del 11 % en la frecuencia respiratoria y del 7 % en la frecuencia cardíaca en comparación con quienes no hablaban.

• Se observó una disminución leve, pero significativa en la eficiencia del intercambio gaseoso (menor aprovechamiento del oxígeno), lo que indica que el cuerpo estaba compensando la demanda doble: correr y hablar.

• En las pruebas cognitivas post-ejercicio, el grupo que hablaba mostró más signos de fatiga mental y menor precisión en las tareas de memoria.

“El estudio dejó claro que hablar mientras se corre implica una carga extra para el cuerpo y el cerebro. No es peligrosa para una persona saludable, pero sí afecta la eficiencia del ejercicio y puede provocar un desgaste cognitivo si se hace de forma constante”, explicó el Armin Heitner, líder del estudio y profesor de fisiología del ejercicio en Harvard.

¿Qué pasa con los corredores aficionados?

Ríos aclara que no todos los cuerpos reaccionan igual. “Si alguien tiene problemas respiratorios, como asma, o sufre de ansiedad, hablar durante la carrera puede ser incómodo o incluso contraproducente. Hay quienes sienten que conversar los ayuda a distraerse, a soportar mejor el esfuerzo, pero también hay quienes se agotan más rápido por la carga de hablar y correr”, dice.

En sus palabras, “el cuerpo humano no fue diseñado para mantener una conversación fluida mientras corre a un ritmo elevado. Respirar profundamente, mantener el ritmo, coordinar músculos y mantener una postura adecuada ya demanda bastante. Al hablar, se suman funciones motoras del habla, control del aire y actividad cognitiva, lo cual puede sobrecargar a algunas personas”.

Sin embargo, no todo son contras. En el mismo estudio de Harvard, algunos participantes del grupo conversador indicaron que se sintieron menos estresados y más motivados al correr en compañía.

Beneficios psicológicos y emocionales

“Correr conversando tiene un efecto social y emocional muy potente. Favorece la adherencia al ejercicio, ayuda a liberar endorfinas no solo por el ejercicio sino por el vínculo humano. Compartir un trote con alguien puede generar sensación de apoyo, disminuir la percepción del esfuerzo y mejorar el estado de ánimo”, asegura Ríos.

Entonces, ¿se debería dejar de hablar cuando corremos? “Depende del objetivo”, responde Ríos.

¿Cuándo sí y cuándo no?

Según el especialista, hay contextos en los que hablar durante la carrera es totalmente válido:

• Entrenamientos de fondo o recuperación: ideales para conversar, porque la intensidad es baja o moderada, y no se compromete la capacidad pulmonar.

• Carreras recreativas o maratones sociales: donde la prioridad es compartir, más que competir.

• Sesiones largas para socializar o motivarse: en corredores amateurs, esto aumenta la regularidad del ejercicio.

Pero hay casos donde se recomienda evitarlo:

• Entrenamientos de alta intensidad o por intervalos: donde el cuerpo necesita máxima oxigenación y concentración.

• Competencias o entrenamientos con objetivos precisos: porque la conversación puede desviar el enfoque o alterar la mecánica corporal.

• Personas con afecciones respiratorias o cardiovasculares: que requieren un control más estricto del esfuerzo.

“El hablar puede modificar la postura, hacer que el cuerpo se incline hacia un lado, que se respire más por la boca, e incluso generar una fatiga prematura si no se controla bien”, agrega Ríos. “No se trata de prohibir la conversación. Se trata de aprender a escuchar al cuerpo. Si hablar te agota, si sientes que no puedes mantener el ritmo, si tu respiración se vuelve muy corta o entrecortada, es mejor callar y concentrarte en la carrera. Pero si hablar te motiva, te alegra, y no te afecta físicamente, adelante. Es parte del disfrute”, agrega el experto.

Ríos también recomienda usar el “test de la frase”: intenta decir una frase completa. Si puedes hacerlo sin esfuerzo, estás en zona segura. Si no puedes, baja el ritmo o guarda silencio por unos minutos.