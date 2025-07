¿Es bueno tener muchos orgasmos? Esto explican los especialistas

La clave está en la moderación, el consentimiento, el respeto al cuerpo y el disfrute del proceso, no solo del resultado. Foto: Getty Images

La conversación sobre la sexualidad ha ido desmitificándose con los años, abriendo paso a preguntas más francas sobre el cuerpo humano y el bienestar integral, como qué tan bueno es tener muchos orgasmos.

Aunque parezca una cuestión banal o íntima, lo cierto es que la ciencia, la medicina y la psicología llevan años indagando sobre el tema.

El orgasmo desde lo fisiológico: una descarga positiva

La doctora Juliana Mendoza, con más de 15 años de experiencia en salud sexual y reproductiva, afirma que “el orgasmo, desde un punto de vista biológico, es una respuesta natural del cuerpo que conlleva múltiples beneficios para la salud”.

De acuerdo con la experta, durante el clímax se libera una cascada de hormonas: oxitocina, dopamina, endorfinas y serotonina, todas asociadas con el placer, la relajación y la vinculación afectiva. Estas sustancias no solo producen bienestar emocional, también impactan directamente en el cuerpo.

“Después de un orgasmo, el cuerpo entra en un estado de relajación profunda, lo cual puede reducir el estrés, mejorar el sueño y disminuir los niveles de cortisol”, dice Mendoza. Además, señala que la actividad sexual regular, y, por tanto los orgasmos frecuentes, contribuyen a mantener una buena circulación sanguínea, mejorar la respuesta inmune y liberar tensiones musculares.

En las mujeres, por ejemplo, se ha visto que los orgasmos frecuentes pueden contribuir a una mayor lubricación vaginal natural y un tono muscular más firme en la zona pélvica.

Sin embargo, aclara que hay límites saludables. “No se trata de perseguir el orgasmo como si fuera una meta diaria o una exigencia. La frecuencia ideal dependerá de cada persona y su situación hormonal, emocional y de salud general”, sostiene la doctora.

El orgasmo desde lo emocional y psicológico

El doctor Esteban Rozo, psicólogo clínico y terapeuta sexual, aporta otra dimensión a la discusión. Para él, el orgasmo no debe verse solo como un evento fisiológico, sino como un fenómeno que tiene fuertes implicaciones emocionales y sociales.

“El orgasmo tiene una carga simbólica muy potente. Está asociado con la entrega, la conexión, el placer y, en muchos casos, con la autoestima y la validación personal”, señala. En su consulta ha visto cómo personas se obsesionan con alcanzar orgasmos de forma constante, casi como una métrica de satisfacción o éxito sexual. Y eso puede ser contraproducente.

“No es malo tener muchos orgasmos. Lo que puede ser problemático es la compulsión por tenerlos. Hay una línea delgada entre disfrutar y depender emocionalmente del clímax”, advierte Rozo. Esta diferencia es clave. Cuando el orgasmo se convierte en una “necesidad” para calmar la ansiedad o para llenar vacíos afectivos, puede dar paso a dinámicas adictivas o incluso a trastornos como la hipersexualidad.

En ese sentido, el psicólogo hace énfasis en que el orgasmo también debe entenderse en contexto. No es lo mismo experimentar orgasmos dentro de una relación sana, basada en el consentimiento y la comunicación, que tenerlos a partir de dinámicas tóxicas, coacción o autoexigencias desproporcionadas. “El placer pierde sentido si se convierte en una obligación”, puntualiza.

Una de las dudas más frecuentes —y también más difíciles de responder— es cuántos orgasmos son considerados “muchos”. Mendoza responde: “No hay un número mágico. Cada cuerpo tiene su propio ritmo y capacidad. Hay personas que tienen tres o cuatro orgasmos al día sin ningún problema, y otras para quienes una vez a la semana es suficiente”.

El cuerpo humano tiene una capacidad notable para adaptarse. Las mujeres, por ejemplo, pueden experimentar múltiples orgasmos en una sola sesión sexual sin mayor desgaste físico, mientras que los hombres suelen necesitar un período refractario más prolongado. Esto no significa que uno sea “mejor” o “más sano” que otro.

Ambos expertos coinciden en que el parámetro más importante no es la cantidad, sino la calidad del placer y cómo este se integra a la vida cotidiana. Si los orgasmos son vividos con plenitud, sin culpa ni exigencia, y no interfieren con las actividades diarias o las relaciones sociales, entonces probablemente sean una señal de salud sexual y bienestar.

El autoerotismo y la masturbación: un tabú que se derrumba

Otra arista importante es el papel del autoerotismo. La masturbación ha sido históricamente condenada por prejuicios culturales, religiosos y morales. No obstante, tanto Mendoza como Rozo coinciden en que se trata de una práctica saludable, segura y natural.

“En el caso de la masturbación, los orgasmos son una vía muy útil para conocer el propio cuerpo, liberar tensiones y desarrollar una relación más positiva con la propia sexualidad”, apunta la doctora. A su vez, el psicólogo menciona que para muchas personas, especialmente en contextos donde hay soledad o dificultades para establecer vínculos sexuales, el autoerotismo es una forma válida de cuidar su salud emocional.

Eso sí, también advierten que el exceso puede convertirse en un problema. “Cuando una persona deja de socializar, trabajar o dormir por estar constantemente buscando estimulación sexual, ahí sí estamos ante una señal de alerta”, explica Rozo. En estos casos, es necesario buscar ayuda terapéutica.

A pesar de todos sus beneficios, los expertos también insisten en que el orgasmo no debería ser el único objetivo de la vida sexual. La cultura popular, el cine y la pornografía han alimentado la idea de que toda relación íntima debe terminar en clímax, y eso ha generado frustración en muchas parejas.

“La sexualidad es mucho más que el orgasmo. Es juego, ternura, comunicación, cuidado. Si solo estamos enfocados en llegar al final, nos perdemos del proceso”, comenta Rozo. De hecho, una vida sexual plena no necesariamente implica tener orgasmos todo el tiempo. Algunas personas experimentan intimidad profunda sin llegar al clímax, y eso también es válido.

En este sentido, Mendoza menciona que existen personas anorgásmicas (que no pueden alcanzar el orgasmo por razones físicas o psicológicas) que aún así pueden tener una vida sexual satisfactoria si trabajan en otros aspectos de su sexualidad.

La clave está en la moderación, el consentimiento, el respeto al cuerpo y el disfrute del proceso, no solo del resultado. Como lo resume Mendoza: “El orgasmo es una expresión de salud, pero no una competencia. Cuando se vive desde el deseo y no desde la obligación, siempre será beneficioso”.

