¿Cepillarse justo después de comer causa pérdida de calcio?

El esmalte dental puede ablandarse temporalmente tras una comida ácida, volviéndose más sensible al cepillado. A partir de esta reacción natural surge la creencia de que lavarse los dientes demasiado pronto hace que pierdan calcio.

Durante años ha circulado una recomendación curiosa y contradictoria, no cepillarse los dientes inmediatamente después de comer. En consultorios, redes sociales e incluso en conversaciones cotidianas, muchos repiten que hacerlo puede “quitarle el calcio al esmalte”. La advertencia suena alarmante, sobre todo porque el calcio es uno de los principales componentes de la estructura dental.

Para entenderlo, primero hay que recordar que el esmalte dental, la capa más externa y dura del diente, funciona como una barrera protectora compuesta en su mayoría por minerales, principalmente hidroxiapatita, una combinación de calcio y fósforo. Cada vez que se come o bebe algo, especialmente si es ácido o dulce, el pH dentro de la boca baja, generando un entorno más ácido. Esa acidez puede desmineralizar temporalmente la superficie dental, lo que en lenguaje sencillo significa que parte de esos minerales se “aflojan”. Luego, la saliva, con sus componentes neutralizantes, ayuda a que el equilibrio se restablezca.

En ese momento crítico posterior a la comida es cuando surgen las dudas: ¿conviene cepillar o esperar? Según Alejandro Marín, odontólogo restaurador del Hospital San Ignacio, “el problema no es tanto el cepillado en sí, sino cuándo y cómo se hace. Si el esmalte está reblandecido por la acidez del alimento y uno cepilla con fuerza, puede acelerar el desgaste superficial”. La idea no es prohibir el cepillado, aclara, sino hacerlo con inteligencia, pues Marín explica que a veces esperar unos minutos es suficiente para que la saliva haga su trabajo y el esmalte recupere parte de su dureza natural.

La preocupación no es nueva, pero la ciencia ha intentado darle una respuesta más precisa. Un estudio realizado en 2022 por Edson Fibryanto y colaboradores, publicado en la Journal of Indian Orthodontic Society bajo el título “Effect of Brushing the Teeth before and after Meals on Salivary pH”, analizó justamente cómo el momento del cepillado influye en el pH de la saliva, un indicador clave del riesgo de desmineralización.

El trabajo fue desarrollado en la Universidad Trisakti, en Indonesia, y adoptó un enfoque cuasi-experimental. Se reclutaron 4.500 jóvenes adultos sanos, entre 19 y 22 años, sin caries activas. Los participantes se dividieron en tres grupos: uno se cepilló cinco minutos después de comer, otro treinta minutos después y el último una hora más tarde. A todos se les midió el pH salival antes de comer, antes del cepillado y después del cepillado, utilizando pasta con monofluorofosfato de sodio (un compuesto con flúor).

Los resultados fueron que quienes se cepillaron cinco minutos después de comer tuvieron un pH salival promedio de 7,32; los que esperaron treinta minutos alcanzaron un promedio de 7,40, y los que esperaron una hora, 7,42. Aunque los valores aumentaron ligeramente con el tiempo, esas diferencias no fueron estadísticamente significativas. En todos los casos, el pH volvió rápidamente a un nivel neutro después del cepillado, lo que llevó a los autores a concluir que no es estrictamente necesario esperar media hora o más para lavarse los dientes tras una comida. Es decir, cepillarse pronto no alteraba de forma peligrosa la acidez de la boca ni favorecía directamente la pérdida de minerales.

Sin embargo, este estudio tiene matices importantes. No midió directamente la pérdida de calcio o desgaste del esmalte, sino solo los cambios en el pH. Tampoco evaluó a personas con dientes sensibles o con desgaste previo. Por eso, aunque ofrece tranquilidad a la mayoría, deja espacio para la precaución en ciertos casos.

Lucía Herrera, bioquímica especialista en procesos de mineralización dental de la Universidad de Buenos Aires, matiza esa conclusión, afirmando que “el pH no lo es todo. Hay que considerar el estado del esmalte y el tipo de alimento ingerido. Si una persona acaba de tomar jugo de naranja o vino, el esmalte está más blando, y en ese contexto sí conviene esperar unos 20 o 30 minutos antes del cepillado”. Según ella, no se trata de que el cepillo ‘quite calcio’ como si lo arrastrara, sino de que, al cepillar sobre una superficie recién erosionada, se puede eliminar parte de la capa externa antes de que se haya recuperado.

El tema, en definitiva, no tiene una respuesta absoluta. La ciencia no respalda la idea popular de que un cepillado inmediato “extrae calcio” del diente, pero sí confirma que existe un momento de vulnerabilidad del esmalte justo después de comer, en el que conviene actuar con cuidado. Como explica el doctor Marín, “no hay que tenerle miedo al cepillo, sino a usarlo mal. Un cepillado suave, con cerdas blandas y movimientos controlados, no va a causar daño, incluso si se hace pronto”.

Por su parte, la doctora Herrera coincide, pero agrega una precaución útil. “Esperar entre 20 y 30 minutos, sobre todo tras comidas ácidas, es una costumbre segura que favorece la remineralización natural. No es una regla estricta, pero sí una medida sensata”, afirma.

En la práctica diaria, estas son algunas recomendaciones que ambos expertos sugieren:

1. Si se consumen alimentos o bebidas muy ácidas (como frutas cítricas, gaseosas o vino), esperar al menos 20 minutos antes de cepillarse.

2. En ese intervalo, enjuagar la boca con agua o masticar chicle sin azúcar ayuda a neutralizar la acidez.

3. Utilizar cepillos de cerdas suaves y pastas con flúor, evitando la presión excesiva.

4. No omitir el cepillado, sino hacerlo en el momento y con la técnica adecuada.

