¿Es recomendable correr cuando tiene gripa? Esto dicen los expertos

Cuando está en la etapa de un resfriado leve y se pregunta si salir a correr será una ayuda o un riesgo, surgen muchas dudas. Por un lado, se sabe que el ejercicio favorece el estado de ánimo y puede despejarlo; por otro, existe el temor de que empujar el cuerpo en ese estado retrase la recuperación o incluso genere complicaciones.

La decisión puede parecer difícil, pero entender bien los síntomas y conocer las recomendaciones permite tomar una decisión consciente y segura.

No está ante una regla absoluta. Factores como la intensidad del resfriado, la presencia o ausencia de fiebre, y el propio estado general de energía marcan la diferencia. En muchos casos, la respuesta no está en prohibir o permitir sin más, sino en ajustar según cómo se sienta el cuerpo. Una guía simple es saber cuándo es mejor avanzar con precaución y cuándo frenar por completo.

Ramiro Delgado, médico del deporte en el club del fútbol colombiano Fortaleza, explica la línea que separa lo permisible de lo desaconsejable: “Si los síntomas están solo sobre el cuello —como congestión nasal, estornudos o dolor leve de garganta—, es probable que una carrera liviana no empeore tu estado, incluso podría ayudarte a despejarte”.

El especialista añade que es esencial bajar la intensidad y duración habituales y estar atento a cómo responde el cuerpo en el momento. Sin embargo, advierte que “si hay fiebre, cansancio generalizado, tos fuerte, congestión en el pecho o dolor muscular, correr se convierte en un riesgo que puede prolongar la enfermedad”.

La psicóloga en duelo afectivo de la Universidad Externado de Colombia, Mónica Salazar, especialista certificada en bienestar emocional, agrega que “el deseo de mantener la rutina puede responder más al vacío emocional que sentimos por no salir que a lo que realmente necesita nuestro cuerpo”.

Además, subraya que conectar con el cuerpo a través de señales claras —como la falta de energía o el malestar general— puede ayudarnos a decidir no por culpa, sino por autocuidado.

Ambos coinciden en que entender las señales del cuerpo es fundamental. Delgado aporta datos de una investigación publicada en febrero de 2025 en la revista Runner’s World, elaborada por el equipo del doctor John Vasudevan en Filadelfia (Estados Unidos).

La metodología consistió en observar a corredores con resfriado leve o “head cold” y registrar su respuesta física y percibida luego de realizar ejercicio ligero. El estudio concluyó que correr con un resfriado leve puede aliviar la congestión nasal y mejorar el ánimo temporalmente, siempre que se adapte la intensidad a modo fácil y se evite forzar demasiado al cuerpo. También se advierte que si hay fiebre o síntomas intensos debajo del cuello, es mejor reposar por completo.

Desde la psicología, Salazar insiste en que la motivación también cuenta: “Si sales a correr para escapar del malestar emocional de estar enfermo, sin escuchar el cuerpo, puedes prolongar tanto la gripa como el estrés”. Y entrega esta sugerencia: en lugar de correr, una caminata corta puede ser un gesto más amable con tu estado físico y emocional.

¿Cómo puede tomar la decisión?

1. Evalúe sus síntomas: si solo hay congestión nasal o estornudos, podría considerar correr suavemente; si hay fiebre, dolor muscular difuso, tos con flema o agotamiento, es mejor descansar.

2. Modere la intensidad: distancias más cortas, velocidad más baja, evita esfuerzo máximo.

3. Atienda cómo se sientes al instante: si la congestión empeora o empieza el malestar en el pecho, aborta el ejercicio.

4. Cuide también su mente: acepte que, a veces, parar es también cuidarse; reconozca si el impulso de correr proviene de ansiedad o frustración por no poder entrenar.

5. Reincorpórese con gradualidad: cuando los síntomas mejoren, vuelva a entrenar poco a poco, recuperando ritmo y distancia semanas después del resfriado.

En conclusión, correr con gripa no es ni un tabú ni una panacea automática. Para quienes solo tienen síntomas leves “sobre el cuello”, una corrida suave puede funcionar como liberación de congestión y como un estimulante emocional. Pero si el cuerpo advierte señales más graves, el descanso es el mejor aliado. Escuchar al cuerpo —combinado con cuidado médico y atención emocional— es una guía segura en cualquier fase de la enfermedad.