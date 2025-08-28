¿Es recomendable ir al baño después de una relación sexual?

Después de una relación sexual, hasta un 60 % de las mujeres puede experimentar alguna vez una infección urinaria en su vida, y muchas la asocian directamente con el momento posterior al coito. Foto: Getty Images

La cistitis poscoital es una de las infecciones urinarias más frecuentes en mujeres sexualmente activas, según la Asociación Europea de Urología (EAU) y la Infectious Diseases Society of America (IDSA), que la incluyen dentro de los principales motivos de consulta por infecciones del tracto urinario no complicadas.

Se caracteriza por la aparición de dolor o ardor al orinar, urgencia urinaria y malestar pocas horas después de la relación sexual. Diversos estudios indican que hasta un 60 % de las mujeres tendrá al menos una infección urinaria a lo largo de su vida y, dentro de ellas, una parte importante relaciona los episodios con la actividad sexual. La anatomía femenina, con una uretra corta y cercana a la vagina y al ano, facilita que bacterias como Escherichia coli asciendan hacia la vejiga tras el coito.

Ante esta realidad clínica, algunos hábitos de higiene y prevención se han popularizado como medidas sencillas para disminuir el riesgo. Uno de los más comentados es orinar inmediatamente después de la relación sexual. Aunque no garantiza evitar la infección, especialistas en urología e infectología lo recomiendan porque ayuda a expulsar bacterias que pudieran haber entrado en la uretra durante el acto. Este consejo aparece de forma reiterada en guías de práctica clínica como las de la Asociación Europea de Urología, que lo describen como una medida de bajo costo, sin efectos adversos y de posible beneficio en mujeres que han tenido varias infecciones urinarias en un mismo año.

“Orinar después del coito es una medida práctica: el flujo de orina puede arrastrar bacterias que hayan entrado en la uretra durante el acto, y además favorece la limpieza local sin necesidad de productos químicos”, explica Laura Méndez, uróloga del hospital universitario San Ignacio.

Por su parte, la infectóloga de la misma entidad, Camila Ríos, agrega que “la evidencia no muestra una sola solución milagrosa; es un conjunto de medidas —hidratarse bien, evitar espermicidas si hay recurrencia y, en casos concretos, la profilaxis médica— lo que reduce episodios repetidos”.

Ambas voces señalan lo mismo desde ángulos distintos: es una medida razonable y segura, pero no sustituye evaluación médica si las infecciones son frecuentes.

La uróloga Méndez explica que “en la práctica clínica vemos que factores como la frecuencia de las relaciones sexuales, el uso de espermicidas o tener una nueva pareja pueden aumentar el riesgo de infecciones recurrentes. La anatomía femenina también favorece ese escenario, porque la uretra es corta y está muy cerca de la vagina y el ano, lo que facilita el ascenso de bacterias hacia la vejiga”.

Por su parte, la infectóloga Ríos añade que, “cuando las infecciones se repiten, no suele deberse a un solo hábito, sino a un conjunto de factores. Por eso hablamos de prevención con varias medidas: desde cambios en la higiene y en los métodos anticonceptivos hasta tratamientos médicos cuando es necesario. Ir al baño después de la relación es solo una de esas acciones que, aunque no garantiza evitar la infección, puede ayudar a reducir el riesgo”.

¿Por qué podría funcionar orinar después del sexo, según las expertas?

• Durante el sexo, el movimiento puede desplazar bacterias desde la región genital o anal hacia la abertura de la uretra.

• El chorro de orina actúa como un lavado mecánico: arrastra parte de esas bacterias antes de que suban más profundo hacia la vejiga.

• No todos los microorganismos se eliminan al orinar pero disminuir su cantidad reduce la probabilidad de que se fijen y causen infección.

Recomendaciones prácticas

1. Orine dentro de los 10–15 minutos después de tener relaciones; no es una garantía absoluta, pero es razonable y sin efectos adversos.

2. Mantenga buena hidratación: orinar con más frecuencia en el día ayuda a “renovar” la vejiga.

3. Si en un lapso de seis meses ha tenido dos infecciones urinarias, o tres en el último año, es importante acudir al médico. Existen alternativas específicas para prevenir que se repitan, como medicamentos de uso puntual después de la relación, tratamientos sin antibióticos y una valoración con ginecólogo o urólogo para revisar otras posibles causas.

4. Evite el uso de espermicidas si ha tenido infecciones repetidas: ese factor sí está asociado a mayor riesgo.

Si al orinar se siente ardor, dolor o una molestia intensa hay fiebre, dolor lumbar o la orina tiene sangre o mal olor intenso, se necesita evaluación y probablemente un examen de orina y tratamiento. Méndez explica que si las infecciones son recurrentes, la consulta es necesaria para descartar causas anatómicas, cambios hormonales o considerar medidas preventivas específicas.