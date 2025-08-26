¿Está comenzando en el running? Cinco recomendaciones para elegir las zapatillas

Con estas cinco guías, su primera compra deja de ser un salto al vacío y se convierte en un paso firme hacia el hábito. Foto: Getty Images

Empezar a correr puede ser sencillo: un par de tenis, una ruta y ganas. Pero elegir qué zapatillas ponerse puede marcar la diferencia entre crear un hábito y pausarlo por molestias. La evidencia más fresca no vende milagros ni promete “cero lesiones”, pero sí da pistas claras para escoger con criterio.

En agosto de 2025, un equipo de la Universidad de Florida publicó un estudio que ayuda a ordenar el caos de la terminología de calzado. Analizó a 7.100 corredores evaluados en laboratorio con cámaras 3D y cinta instrumentada, comparó lo que creían sobre su forma de pisar con lo que realmente hacían y cruzó esos datos con rasgos del calzado y lesiones recientes.

El estudio encontró algo clave para quien empieza: las zapatillas con mayor “drop” (la diferencia de altura entre talón y punta) se asociaron con más lesiones reportadas en los seis meses previos, incluso controlando por edad, peso y volumen de entrenamiento.

Además, ese drop alto volvió menos preciso a muchos corredores al identificar cómo pisan, un detalle que puede dificultar correcciones sencillas de técnica. El trabajo fue observacional, retrospectivo y transversal, se realizó en Gainesville, Florida, y se publicó el 11 de diciembre de 2024 en Frontiers in Sports and Active Living.

Entre sus resultados: precisión global baja al identificar el tipo de pisada (42,7%), el drop predijo tanto la exactitud al reconocer la pisada como la presencia de lesión reciente y cambiar de zapatillas recientemente también se relacionó con más lesiones.

Ahora, ¿cómo se traduce eso al pasillo de la tienda? Aquí van cinco diseños de zapatillas que, si está empezando, conviene priorizar, según el estudio:

1) Drop bajo a medio (aprox. 4–8 mm), con amortiguación moderada:

Para principiantes, un drop contenido ayuda a no depender tanto del talón alto y favorece una pisada más natural. El estudio de Florida vio que, a mayor drop, mayor probabilidad de lesión reciente y peor “sensación” de cómo se está pisando. Si recién empieza, un rango intermedio evita extremos y facilita la adaptación. Además, demostró que el drop influye de manera distinta según el perfil del corredor, con señales de menor riesgo en quienes corren menos volumen cuando usan drops más bajos, frente a drops altos tradicionales.

“Si usted va a estrenar, busque un drop que no sea extremo y una amortiguación que se sienta cómoda sin hundirse. Un talón muy alto puede enmascarar sensaciones útiles del contacto con el suelo y complicar la lectura de su propia pisada”, aconseja Andrés Molina, fisioterapeuta deportivo de Corre Caminos, con 12 años atendiendo corredores en consulta.

2) Estabilidad ligera si el pie se inclina hacia adentro al apoyar

La pronación (el giro hacia dentro del pie al apoyar) es normal, pero si es muy evidente, un soporte ligero en la cara interna de la mediasuela ayuda a estabilizar. El estudio demostró que, en corredores con pies pronados, los tenis con elementos de control de movimiento redujeron las lesiones frente a los neutros. Aquí la clave es “ligero”, no “bloqueo rígido”. Si no pronona de forma marcada, mantenga un modelo neutro.

“El control de movimiento no es un yeso. Es un apoyo sutil que, bien elegido, puede aplacar molestias de rodilla o tibia al empezar”, resume Molina.

3) Perfil no exagerado de talón: evite tacones demasiado altos

Más allá del drop, el grosor del talón también importa. El trabajo de Florida resalta que los talones muy gruesos se han vinculado con más lesiones y con menor capacidad del corredor para percibir su verdadero patrón de apoyo, algo esencial para progresar sin vicios. Si puede, prefiera perfiles moderados.

“Cuando el talón es una plataforma muy alta, su cuerpo ‘escucha’ peor el suelo y tarda más en ajustar la pisada, lo que a veces se traduce en sobrecargas”, agrega el experto.

4) Amortiguación “media” y suela que flexe en el antepié (evite excesos)

Los tenis “muy mullidos” no son garantía de menos impactos. De hecho, el estudio observó que las zapatillas extremadamente acolchadas pueden aumentar la rigidez de la pierna y amplificar la carga de impacto en cada apoyo. Para un debutante, la zona segura es amortiguación media con flexión natural en la parte delantera, que permita rodar suave sin “rebotar” de más.

“El zapato debe acompañar el movimiento, no imponerlo. Si parece un trampolín, probablemente no sea la mejor primera opción”, asegura el fisioterapeuta.

5) Horma cómoda y transición paulatina: el filtro de la comodidad sigue vigente

Cuando la ciencia no es concluyente, la comodidad manda. La llamada “paradoja del confort” sugiere que el tenis que se siente mejor en usted tiende a alinearse con su forma natural de moverse y, con ello, a reducir molestias. El estudio recomienda aplicarlo con dos reglas: ajuste honesto (ni dedos comprimidos ni talón bailando) y transición lenta cuando cambie de tipo de zapato, sobre todo si pasa a un drop más bajo.

“Pruebe dos o tres pares en la misma sesión y corra unos minutos con cada uno sobre una cinta o pasillo alfombrado. Quédese con el que desaparece en sus pies, ese al que no le presta atención mientras trota”, asegura Molina.

¿Cómo llevar esto a la tienda (o al carrito), según el experto?

1. Pida el dato del drop y el grosor del talón. Si duda, mueva su búsqueda a drops entre 4 y 8 mm.

2. Pruebe tallas y hormas hasta que sus dedos puedan expandirse al empujar. Camine y trote unos minutos.

3. Si pesa mucho, pruebe una versión con estabilidad ligera del mismo modelo.

4. Evite “estrenos radicales”. Si cambia de drop alto a bajo, alterne pares por dos a tres semanas.

5. Anote sensaciones en las primeras cinco salidas: rozaduras, durezas, fatiga de pantorrilla. Si algo persiste, no se case con el modelo.