¿Cómo elegir el bastón correcto y evitar errores?

Saber cuándo usar un bastón requiere honestidad con la propia movilidad y una evaluación profesional. Los signos de alarma—pérdida de equilibrio, dolor que obliga a descargar peso, fatiga al caminar, asimetrías tras un ictus o caídas previas—deben llevar a considerar esta ayuda. Foto: Getty Images

En un país en el que la población envejece y la movilidad condiciona la autonomía de miles de personas, reconocer cuándo es el momento de usar un bastón es un asunto de seguridad y calidad de vida. El bastón puede reducir el riesgo de caídas, aliviar el dolor y devolver confianza al caminar, siempre que su uso sea apropiado y se haga correctamente.

Los bastones están diseñados para proporcionar soporte en la posición de pie y durante la marcha, aliviar la presión sobre una pierna o articulación, y mejorar la percepción sensorial del terreno al caminar; en suma, mejoran el equilibrio y la seguridad funcional. Estas funciones básicas están descritas por guías y fuentes profesionales que analizan roles y tipos de ayudas para la marcha.

No obstante, el simple hecho de tener un bastón no garantiza beneficio: el tamaño incorrecto, el uso en el lado equivocado, o la ausencia de entrenamiento pueden hacer que el dispositivo sea ineficaz o incluso aumente el riesgo de caída. Programas que combinan suministro de ayuda con entrenamiento han mostrado mejores resultados en autonomía y seguridad que la provisión del dispositivo sola.

Alejandro Márquez, especialista en rehabilitación y geriatría de la Clínica Country en Bogotá, y quien ha acompañado durante décadas procesos de recuperación y adaptación funcional en personas con limitaciones de la marcha, asegura que la decisión parte de tres preguntas básicas: “¿La persona pierde estabilidad? ¿Siente dolor al sostener el peso? ¿Su autonomía está limitada por la marcha?”.

El doctor Márquez afirma que un bastón no es un símbolo de derrota sino una herramienta para recuperar libertad de movimiento. Además, explica que la elección del tipo de bastón (simple, con base triangular, trípode o con cuatro apoyos) y el lado en que se sostiene son determinantes: “se sostiene en la mano contraria a la pierna débil y se avanza el bastón junto con la pierna débil, esa coordinación es la más eficiente”, dice. Estas indicaciones prácticas coinciden con recomendaciones de fisioterapia y rehabilitación.

Señales clínicas que indican que debería considerar un bastón

A continuación, Márquez detalla señales prácticas y observables que deberían poner en alerta sobre la necesidad de un bastón:

1. Dificultad persistente para mantener el equilibrio en bipedestación o al desplazarse: si usted nota oscilaciones, tambaleos o depende de mobiliario para avanzar, es una señal de alerta. El bastón puede actuar como tercer punto de apoyo y reducir la inestabilidad.

2. Dolor que obliga a descargar peso de una pierna: personas con artrosis de cadera o rodilla, fracturas consolidándose o dolor postoperatorio suelen beneficiarse de la descarga que ofrece un bastón en el lado opuesto al afectado.

3. Reducción importante de la velocidad de marcha o fatigabilidad rápida: caminar mucho más lento que antes o necesitar descansos frecuentes al moverse son indicios de que se está perdiendo capacidad para desplazarse con seguridad y eficiencia.

4. Episodios de pérdida de la simetría en la zancada (por ejemplo, tras un ictus): en personas que han tenido un accidente cerebrovascular, el uso de un bastón puede mejorar la simetría de la marcha y la estabilidad, aunque la evidencia es heterogénea y depende del tipo de entrenamiento y la evaluación individual.

5. Historia reciente de caídas o miedo a caer: quien ha sufrido una caída en los últimos 12 meses o evita actividades por miedo a caerse debe evaluarse por un profesional; en muchos casos un bastón forma parte del plan para reducir riesgo. Guías de atención al paciente mayor y manejo del trauma recomiendan valoración funcional y consideración de ayudas para la marcha.

El doctor Márquez advierte también sobre errores comunes: “usar un bastón mal ajustado o sostenerlo del lado inválido puede aumentar el riesgo de tropiezos, y la falta de entrenamiento reduce su potencial beneficio”.

Frente a ello propone una evaluación breve por parte de un fisioterapeuta: talla del bastón (altura de la empuñadura al nivel de la muñeca con el brazo relajado), tipo de punta para el terreno y un entrenamiento básico de marcha y maniobras en escaleras.

¿Cómo elegir el bastón correcto y evitar errores?

El bastón debe elegirse teniendo en cuenta altura, agarre, base y el terreno habitual de uso:

• Altura adecuada: con el brazo al lado del cuerpo el mango debe quedar a la altura de la muñeca para que el codo quede ligeramente flexionado cuando la persona lo sostiene.

• Tipo de base: para personas con significativo problema de equilibrio, las bases con mayor apoyo (trípode o cuatro apoyos) ofrecen más estabilidad, aunque comprometen algo la movilidad en espacios estrechos.

• Punta o material de la base: elegir una punta antideslizante y renovarla cuando se desgaste. Algunos bastones incorporan puntas especiales para nieve o terreno irregular.

• Entorno y accesorios: en entornos urbanos es útil que el bastón sea plegable y ligero; para marcha en senderos, un bastón más robusto o bastones de trekking pueden ser preferibles.

Finalmente, entrenar su uso con un fisioterapeuta o terapeuta ocupacional reduce errores y mejora la adherencia; estos profesionales enseñan cómo subir y bajar escaleras, cómo girar con seguridad y cómo alternar el bastón en caso de uso temporal tras una cirugía.

Mitos y realidades

Mito: “Usar bastón me hará dependiente”. Realidad: cuando se usa adecuadamente, el bastón preserva la independencia funcional y reduce riesgo de caídas, que son la verdadera amenaza para la autonomía.

Mito: “Cualquier bastón sirve”. Realidad: el ajuste y el tipo importan; un bastón mal dimensionado puede ser perjudicial.

Recomendaciones prácticas para el lector

• Si nota cualquiera de las señales descritas (inestabilidad, dolor al soportar peso, velocidad de marcha reducida, simetría alterada tras un ictus, o miedo/episodios de caída), solicite una valoración por fisioterapia o medicina de rehabilitación.

• No compre un bastón sin verificar la talla y, si es posible, hágalo tras una recomendación profesional. Elegir el tipo adecuado según su necesidad es crucial.

• Si le entregan un bastón en un programa de salud, pregunte siempre por entrenamiento en su uso; la evidencia muestra mejores resultados cuando la provisión se acompaña de enseñanza práctica.