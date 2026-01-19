Estas son algunas pedidas de matrimonio virales en TikTok e Instagram. Foto: Cortesía Autoridad de Turismo de Aruba - Call Me Petit

Pedir matrimonio es un momento que nunca, nunca se olvida. No existen reglas y todo (o casi todo) se vale.

Para algunos puede ser un plan que llevan imaginando desde hace años. Para otros, pasa tan rápido, tan de repente, que ni siquiera lo esperaban. Hay quienes lo sueñan mil veces en su cabeza, y quienes nunca imaginaron que podría suceder.

Y esos momentos tan especiales no solo los sienten los que lo viven de cerca: los espectadores también nos emocionamos cada vez que encontramos alguna de ellas haciendo scrolling. Cada día aparecen, en plataformas como TikTok e Instagram, propuestas que nos sorprenden, nos hacen reír, llorar… o todo al mismo tiempo. Pueden ser sencillas o arriesgadas, sacadas casi de una película o pensadas para hacerse en los lugares más curiosos posibles.

Hoy quisimos juntar algunas que se hicieron virales, no tanto por la cantidad de likes, sino por el lugar en donde ocurrieron, la forma en que se hicieron, la reacción de quien recibió el anillo o por la creatividad que usaron.

Veamos algunas de ellas.

Una romántica propuesta en el lago con el sol como testigo.

Con luces flotantes: al mejor y romántico estilo de Rapunzel y Flynn en la película Enredados, de Disney.

Esta propuesta tuvo lugar en el norte de Tailandia, durante el famoso festival The Yi Peng Lantern.

Si todavía no había escuchado de estos personajes, le dejamos la escena de referencia:

Rodeados de flores en lo que parece ser un jardín mágico.

@lunamoon.travel Fall in love again and again con esta proposal 😭💗 Un sueño poder ser sus cómplices en esta historia tan bonita, cada detalle pensado con amor para uno de los días y momentos más especiales de sus vidas 💍 Nos emociona tanto ser parte de su historia, de parte de todo el equipo de Lunamoon les deseamos lo mejor en esta nueva etapa y ¡Nos vemos en su honeymoon! Si tu también quieres planear una propuesta como esta, envíanos dm 💌 #proposal #engagment #relatable #weddingproposal #fyp ♬ sonido original - Lunamoon Travel

La tendencia de las propuestas mucho más íntimas, privadas y románticas. Esta vez, en un campo tranquilo.

El Cenote Suytun es un depósito natural de agua dulce. Parece una cueva y está ubicado en Yucatán, en México. Un lugar perfecto para responder “sí quiero”.

El creador de contenido Un tal Fredo vivió una propuesta que estuvo pensada para más de una ocasión. Y, de tantos lugares que parecían los indicados, ¿cuál fue el elegido?

¿Una propuesta de mil intentos? Veamos.

Los trabajadores un acuario: sus mejores cómplices.

El clásico y romántico momento con luces, rosas, invitados, letreros y una noche que cierra con un “sí”.

Y usted: ¿ya sabe cómo lo haría? O, si es quien espera dar el “sí”, ¿cómo ha imaginado que ocurrirá? Lo leemos en los comentarios.