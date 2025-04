Las zonas del cuerpo femenino que también generan placer, según una sexóloga

Durante décadas, el clítoris ha sido el centro de la conversación cuando se trata del placer femenino. Y con justa razón: con más de 8.000 terminaciones nerviosas en una estructura de apenas unos milímetros, este órgano es uno de los más sensibles del cuerpo humano. Foto: Getty Images

El clítoris hace parte de la conversación cuando se trata del placer femenino, pues al tener 8.000 terminaciones nerviosas es uno de los órganos más sensibles del cuerpo humano. Sin embargo, centrarse únicamente en el clítoris puede dejar por fuera un universo amplio de zonas erógenas que, bien estimuladas, pueden enriquecer la experiencia sexual.

“Hablar solo del clítoris cuando se habla de placer es como hablar solo de la Torre Eiffel cuando se habla de París. El cuerpo femenino está lleno de zonas con potencial erógeno, y entender esto no solo enriquece la intimidad, sino que desmonta ideas equivocadas que han limitado la experiencia sexual de muchas mujeres”, comenta la sexóloga clínica y terapeuta de pareja, Lucía Rojas Salcedo.

La doctora Rojas señala que muchas mujeres nunca han explorado realmente su propio cuerpo más allá de lo más visible o lo que la cultura ha reforzado. “Y eso nos lleva a un problema: muchas parejas no saben por dónde empezar, y muchas mujeres no saben qué comunicar”, dice.

En 2021, un grupo de neurocientíficos y especialistas en sexualidad de la Universidad de Lausanne, en Suiza, publicó en la revista Journal of Sexual Medicine el estudio “Multimodal Stimulation and Erogenous Zones: Brain and Skin Activation Beyond the Clitoris”. Este estudio buscó identificar y analizar científicamente qué otras zonas del cuerpo femenino respondían a la estimulación erótica, tanto a nivel de sensación subjetiva como en respuesta cerebral.

¿Cómo se hizo el estudio?

• En el estudio participaron 30 mujeres heterosexuales entre los 25 y 45 años, sin disfunciones sexuales diagnosticadas.

• Se aplicaron distintos tipos de estimulación táctil y térmica en 15 zonas del cuerpo (incluyendo labios, cuello, pezones, zona lumbar, parte interna de los muslos, detrás de las rodillas, entre otras).

• Mientras se realizaban las pruebas, las participantes estaban conectadas a dispositivos de medición cerebral mediante resonancia funcional (fMRI) y se monitoreaban también sus respuestas fisiológicas (frecuencia cardíaca, sudoración, dilatación pupilar).

• Al final de cada sesión, las mujeres calificaban la intensidad de la sensación placentera de cada zona.

Los resultados fueron:

1. Los pezones y la parte interna de los muslos fueron las zonas con mayor activación placentera después del clítoris, tanto a nivel cerebral como sensorial.

2. El cuello, los labios (boca), y la zona detrás de las rodillas también mostraron una activación significativa del córtex somatosensorial, asociado al placer.

3. Sorprendentemente, zonas como la espalda baja y el abdomen inferior también generaron respuestas positivas, especialmente cuando la estimulación era suave y lenta.

4. En un hallazgo relevante, se observó que la estimulación de los pezones activaba las mismas zonas cerebrales que la estimulación genital, lo que refuerza la idea de su poder erótico.

El estudio concluyó que “la experiencia del placer femenino es más compleja, diversa y distribuida de lo que la literatura tradicional sobre sexualidad ha mostrado. Las zonas erógenas no son un fenómeno localizado, sino una red multisensorial”.

Las zonas que también merecen atención

Estas son algunas de las zonas que pueden ser altamente estimulantes en la experiencia sexual femenina:

1. Los pezones: probablemente la zona más mencionada después del clítoris. “Los pezones, al ser estimulados, envían señales al mismo sector del cerebro que se activa durante un orgasmo vaginal o clitoriano. Muchas mujeres pueden incluso experimentar orgasmos exclusivamente por esta vía”, dice la experta.

2. La parte interna de los muslos: “Es una zona llena de terminaciones nerviosas y, además, su cercanía a los genitales la convierte en un área de anticipación muy poderosa”, dice Rojas. Aquí, el juego previo toma fuerza: roces suaves, caricias lentas o incluso respiraciones cercanas pueden disparar sensaciones intensas.

3. El cuello y la nuca: más allá del típico “beso en el cuello”, esta zona puede ser una puerta a un mayor nivel de excitación si se estimula con cuidado y atención. “Hay una conexión muy fuerte entre el cuello y el sistema límbico, responsable de las emociones. Por eso genera tanto impacto cuando alguien acaricia o besa esa zona con intención”, explica la sexóloga.

4. La boca y los labios (no los genitales): “La boca es una extensión de la sexualidad. No solo por los besos, sino por la cantidad de terminaciones nerviosas que tiene”, comenta Rojas. “Besos profundos, mordiscos suaves, el intercambio de respiración… son formas de excitación directa e indirecta”.

5. La espalda baja y los costados: aunque menos reconocida, la espalda baja —especialmente la zona lumbar— responde bien a caricias lentas, presión con los dedos o incluso al contacto de la lengua. “Puede parecer sutil, pero en el contexto adecuado, genera una corriente de placer que viaja hacia la pelvis”, indica la experta.

6. Detrás de las rodillas: una zona inesperada pero que, según el estudio suizo, fue señalada como sorprendentemente sensible por más del 40 % de las participantes. “La piel allí es delgada y poco expuesta, por eso responde con tanta fuerza al tacto erótico”, dice Rojas.

7. Los oídos: el oído y su contorno son zonas con alta carga sensorial. “No se trata solo de lamer el lóbulo —explica Rojas—, sino de susurrar, soplar, jugar con las vibraciones del sonido. Esto activa el cerebro a nivel auditivo y emocional”.