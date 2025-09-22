¿Le gusta correr? Este fin de semana hay cinco carreras en Colombia

Manizales hasta Guatapé, Palmira e Ibagué, miles de corredores desafiarán sus límites en un día que marcará la agenda deportiva del país. Foto: Maratón de Medellín

El calendario de running en Colombia no se detiene y septiembre se ha convertido en un mes cargado de competencias que atraen tanto a corredores aficionados como a atletas de élite. La fiebre por las medias maratones está presente en varias regiones del país y este fin de semana seis ciudades se preparan para recibir a miles de deportistas: Ibagué, Bogotá, Medellín, Sogamoso, Guatapé y Palmira. Más allá de la competencia, cada una de estas pruebas representa una oportunidad para unir deporte, turismo y cultura, mostrando cómo las carreras de calle se han transformado en eventos que dinamizan la economía local y fortalecen la identidad regional.

Cada media maratón tiene su sello propio. Por ejemplo, Boyacá, Sogamoso, presenta un circuito urbano que combina tradición minera con modernidad. Estas competencias no solo miden resistencia y velocidad, también generan cierres viales, concentración de visitantes, y un ambiente festivo en cada ciudad.

A continuación, algunas de las carreras que hay este fin de semana en Colombia:

Media Maratón Musical

Con inicio a partir de las 6:00 de la mañana, la ciudad musical de Colombia recibirá a corredores de distintas partes del país y del exterior, teniendo como sede oficial el centro recreativo Playa Hawai, en el departamento del Tolima.

Los participantes podrán escoger entre tres modalidades: 21 kilómetros (media maratón), 10 kilómetros y 5 kilómetros, lo que permite que tanto atletas de alto rendimiento como corredores aficionados encuentren un reto a su medida. Las inscripciones se mantienen abiertas, en su sitio web hasta agotar cupos y tienen un costo unificado de $170.000 para cualquiera de las distancias. El valor incluye una camiseta oficial “MMM x MOVING”, una tula deportiva de la marca, una medalla finisher, número de participación, un pasadía runner en Playa Hawai y obsequios de los patrocinadores.

En cuanto al recorrido, aún no se ha publicado el mapa oficial de esta edición con las calles específicas. Sin embargo, en ediciones pasadas se han presentado cierres viales en importantes avenidas y sectores de la ciudad, como la avenida Guabinal entre la calle 77 y la calle 83, la avenida Pedro Tafur, la carrera 12 Sur y el sector de La Samaria, entre otros. Estos cierres suelen entrar en vigor desde la madrugada y se extienden hasta el mediodía, con el fin de garantizar seguridad para los corredores y facilitar la logística del evento.

Bimbo Global Race 2025

La capital colombiana será una de las ciudades anfitrionas en las que miles de corredores saldrán a las calles no solo para desafiar sus propios límites, sino también para sumarse a una causa solidaria que cumple diez años dejando huella. Desde su creación, esta carrera ha combinado la pasión por el running con el compromiso de combatir la inseguridad alimentaria, uniendo a comunidades de distintos países bajo un mismo propósito.

Con distancias para todos los niveles (3K, 5K y 10K), la competencia espera reunir cerca de 10.000 participantes en Bogotá, en simultáneo con miles de corredores alrededor del planeta. La dinámica va más allá del deporte: por cada inscripción presencial, Grupo Bimbo donará 20 rebanadas de pan a organizaciones sociales en Colombia, como ABACO, la Cruz Roja y Misión Nutrición. A ello se suma la inclusión de atletas de Special Olympics Colombia, lo que convierte a la cita en una plataforma de integración, solidaridad y visibilidad para el deporte incluyente. Para inscribirse, visite la página web oficial de la competencia.

Carrera de las Rosas: correr con el alma por una causa que vive

Organizada por la Fundación AlmaRosa desde 2016, se ha consolidado como uno de los eventos deportivos y sociales más significativos del país. Su objetivo es visibilizar la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y brindar apoyo a mujeres que atraviesan tratamientos contra la enfermedad. En cada edición, miles de corredores, caminantes y familias enteras salen a las calles no solo para ejercitarse, sino también para recordar que prevenir salva vidas y que la solidaridad es capaz de movilizar ciudades enteras.

En 2025, Medellín será la principal sede de la carrera el domingo 28 de septiembre, con salida desde el Parque de las Luces, un lugar icónico en el centro de la ciudad. Allí se esperan participantes en distancias de 21K, 15K, 10K, 5K y 2K, con horarios escalonados que inician desde las 5:30 a.m. para los 21 kilómetros, mientras que las modalidades recreativas más cortas comenzarán alrededor de las 8:30 a.m. La logística incluye puntos de hidratación y actividades de bienestar complementarias, aunque aún no se han revelado los mapas oficiales de los recorridos ni los cierres viales específicos. Lo que sí está confirmado es que el evento moverá buena parte del centro y oriente de Medellín durante la mañana del domingo, por lo que la Secretaría de Movilidad anunciará desvíos en días previos.

Bogotá ya vivió su versión el pasado 3 de agosto de 2025, con salida en la Plazoleta de Los Alfiles del centro comercial Gran Estación, desde donde partieron corredores de 15K, 10K, 5K y 2K. El evento arrancó a las 7:00 a.m. y tuvo cierres importantes en la Avenida Calle 26 y la Carrera 60, además de desvíos en vías como la Calle 24A y las Carreras 52 y 54. La jornada se extendió desde el 2 de agosto en la mañana, cuando comenzaron los cierres preventivos, hasta la tarde del 3 de agosto, generando un impacto vial que obligó a los conductores a buscar rutas alternas. A nivel deportivo, la jornada dejó como ganadores a Jaider Amado Guiza en los 15K con un tiempo de 57:13 y a Adriana Mora en la misma distancia con 1:07:04, mientras que en 10K brillaron José Luis Cupacan (35:17) y Luz Adriana Puerta (42:03).

En cuanto a las inscripciones, que puede realizar en este sitio web, Medellín maneja tarifas de $177.000 para adultos en distancias competitivas y $137.000 para niños en recorridos de 2K o familiares. El kit del corredor incluye camiseta oficial, número, chip de cronometraje y medalla finisher, aunque los recorridos más cortos para niños no cuentan con chip. En Bogotá, las condiciones fueron similares en precios y beneficios, con la misma camiseta y medalla como símbolos de participación. Vale resaltar que no se permite el cambio de distancia ni devolución del dinero una vez inscrito.

Media Maratón de Guatapé 2025: correr entre zócalos, montañas y embalses

Guatapé, uno de los municipios más turísticos de Antioquia, celebrará el domingo 28 de septiembre de 2025 la segunda edición de su Media Maratón. El evento promete unir deporte y naturaleza en un escenario inigualable: las calles del pueblo, el embalse y el entorno montañoso del oriente antioqueño. Será una oportunidad no solo para probar la resistencia física, sino también para vivir el auge del turismo deportivo en una de las regiones más visitadas del país.

Las distancias disponibles son de 5K, 10K y 21K, todas con salida y llegada en el casco urbano del municipio. El costo de inscripción, que puede realizar en el instagram oficial de la competencia, varía según el recorrido: $95.000 para 21K, $85.000 para 10K y $75.000 para 5K, incluyendo camiseta oficial, medalla, número, chip de cronometraje y un kit especial para el corredor. A la fecha, ya se reportan más de mil inscritos, lo que refleja el interés creciente que ha despertado esta competencia en tan solo dos años de existencia. El evento cuenta con el respaldo de Indeportes Antioquia, lo que refuerza su carácter institucional y su proyección a largo plazo.

Corre con el Alma: Manizales, Caldas

Manizales se prepara para vivir una jornada que combina deporte, inclusión y recreación con la edición 2025 de “Corre con el Alma”, programada para el domingo 28 de septiembre. Esta carrera, que nació en la capital caldense como un proyecto social y deportivo, busca mucho más que la competencia: invita a cada participante a correr contra sí mismo, a descubrir sus límites, a compartir con la comunidad y a disfrutar de la ciudad como escenario de actividad física.

El evento ofrece tres distancias —5K, 10K y 15K— que permiten tanto a principiantes como a corredores experimentados encontrar un desafío acorde a su nivel. Una de sus características más valiosas es la amplitud de categorías: en 5K y 10K habrá divisiones para menores de 7 a 13 años, juveniles de 14 a 20, abierta (21 a 40), mayores (41 a 50) y senior (51 en adelante). Para la prueba de 15K, las categorías abarcan desde juveniles de 18 a 20 años hasta mayores y senior, reforzando así el enfoque de inclusión que caracteriza a la competencia. En el caso de los menores de 14 años, la participación solo será posible en compañía de un adulto responsable, según el reglamento oficial.

La inscripción, que puede hacer en este sitio web, otorga acceso a un kit deportivo que incluye chip de cronometraje, obsequios de patrocinadores y la camiseta oficial del evento, elementos que refuerzan el sentido de pertenencia de cada corredor. La organización también ha dispuesto un plan logístico con entrega de kits en días previos y apoyo de entidades locales para garantizar hidratación y seguridad en las rutas. Aunque no se ha confirmado el mapa exacto del recorrido ni los cierres viales de esta edición, se espera que varias calles céntricas de Manizales y avenidas principales tengan restricciones durante la mañana del domingo, como ha ocurrido en versiones anteriores.

“Corre con el Alma” representa para la ciudad un espacio en el que el deporte se convierte en sinónimo de salud y convivencia. Los organizadores recomiendan a los corredores llegar con tiempo suficiente al punto de salida, usar transporte público para evitar complicaciones por los desvíos y estar preparados para las condiciones variables del clima manizaleño, que puede pasar de sol a lluvia ligera en cuestión de minutos. Con esta nueva edición, Manizales ratifica su compromiso con el deporte ciudadano y demuestra que correr no es solo cuestión de cronómetro, sino de espíritu.

