Estimulación temprana en bebés: qué ejercicios son útiles

Según la Organización Mundial de la Salud, los primeros años son críticos para el desarrollo cerebral y emocional de un bebé. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para los bebés, parte de explorar y descubrir el mundo depende tanto de sus sentidos y su curiosidad, como del contacto que tienen con sus padres o cuidadores. Acompañar ese proceso en casa, con cosas aparentemente sencillas, es parte de lo que se conoce como estimulación temprana: un conjunto de actividades pensadas para favorecer el desarrollo físico, cognitivo y emocional en la primera infancia.

Pero ¿qué ejercicios son realmente útiles para su desarrollo? ¿Cómo acompañar y ayudar al bebé? A continuación, le presentamos algunas propuestas con base en artículos y recomendaciones de estimulación temprana.

Acompañar desde los primeros días

Acciones cotidianas —y que pueden se consideradas simples— como sonreírle, hablarle o abrazarlo, juegan un papel muy importante en el desarrollo del bebé: hacen que se sienta seguro y conectado con sus cuidadores, y estimulan su cerebro para que empiece a desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y sociales desde los primeros días de vida, según señalan en la escuela infantil española El Mundo de Mozart.

ADIPA, la plataforma de aprendizaje de psicología y salud mental en Colombia, señala que la estimulación temprana debe respetar siempre el ritmo individual del bebé; que es preciso observar las señales de interés, curiosidad o cansancio para, así, adaptar las actividades a sus necesidades.

Veamos cómo estas tareas de estimulación temprana pueden aplicarse en las distintas etapas de vida del bebé, y de qué manera se pueden poner en práctica, incluso, desde casa.

🍼 Podría interesarle: Los beneficios que tiene la música clásica en los bebés

Durante los primeros meses...

En este tiempo, el bebé está descubriendo su propio cuerpo y su entorno. Según El Mundo de Mozart, las actividades suaves como masajes, juegos de manos y pies, y la exposición a colores y sonidos, ayudan a mejorar la percepción sensorial y la coordinación.

Aquí algunas ideas y ejercicios que hemos recopilado de la escuela infantil española El Mundo de Mozart, ADIPA, portales especializados en maternidad, guías o videos.

Mientras el bebé esté boca arriba, puede sostenerle las manos y moverlas suavemente en círculos o tocar uno a uno sus dedos mientras le habla o canta. Así no solo trabaja la coordinación de brazos y manos, sino que también refuerza la interacción mutua.

Acercar un juguete colorido a la vista del bebé y moverlo despacio de lado a lado le ayuda a seguir objetos con la mirada y a concentrarse en esos estímulos visuales.

Para ayudar a desarrollar su audición, puede colocar cerca un sonajero o un objeto que haga ruido, alternando los lados, de manera que el bebé reconozca de dónde vienen los sonidos.

La musculatura de las piernas se puede ejercitar doblando suavemente una pierna hacia el pecho y luego la otra, o realizando movimientos de pedaleo con ambas piernas mientras está acostado.

Unos minutos de masajes en manos y pies contribuyen a la circulación (y fortalecen la confianza del bebé con el cuidador).

Por último, colocar al bebé boca abajo durante cortos periodos permite que gane fuerza en cuello y espalda, preparándolo para voltear y moverse con mayor facilidad.

Para tener en cuenta

También puede motivar al bebé a descubrir objetos, escondiéndolos y jugando a que desaparecen y reaparecen, lo que ayuda a desarrollar la memoria.

Igualmente, puede ofrecerle elementos de distintos colores y texturas —incluyendo alimentos seguros que pueda tocar o manipular—, siempre bajo vigilancia. Para las actividades es importante que los objetos no sean pequeños ni representen riesgo de atragantamiento.

Igual que en otras notas, compartimos un video que podría servir de apoyo a padres y cuidadores. Recuerde siempre que la orientación de su pediatra o profesional de salud es fundamental.

Así, mientras el bebé observa, toca y experimenta, fortalece su coordinación, su curiosidad por el entorno, el aprendizaje de sonidos, el balbuceo y la interacción con quien lo acompaña.