Estos serían los beneficios de entrenar en bicicleta después de los 40 años

Después de los 40, el cuerpo empieza a cambiar, pero también puede redescubrir la fuerza sobre dos ruedas. Pedalear con constancia se convierte en una herramienta poderosa para frenar el envejecimiento, fortalecer el corazón y mantener la mente en forma. Foto: Getty Images

Entrenar en bicicleta después de los 40 años no es simplemente una forma de mantenerse activo, es una estrategia para preservar la salud, potenciar el bienestar y retrasar el envejecimiento funcional. Para quienes superan esa barrera, subirse al sillín puede marcar una diferencia sustancial en su calidad de vida diaria.

A esa edad, muchos sienten que el cuerpo ya no responde como antes, aparecen molestias articulares, los músculos pierden fuerza y la fatiga se instala con mayor facilidad. En ese contexto, la bicicleta se convierte en una aliada ideal, pues permite mejorar la condición física sin someter las articulaciones a impactos intensos.

Además, posibilita ajustar el nivel de esfuerzo según el estado del día y recorrer distancias cada vez mayores sin depender únicamente de la potencia de las piernas. La sencillez de pedalear, combinada con su impacto cardiovascular, hace del ciclismo una herramienta práctica y eficaz para quienes buscan mantenerse activos tras los 40.

A partir de esa década, el organismo experimenta cambios graduales, disminuye la masa muscular (sarcopenia), se reduce la densidad ósea y la capacidad aeróbica tiende a declinar si no se ejercita de forma constante. Como explica César Villamil, entrenador de la Universidad Pedagógica, “un programa de ciclismo bien planificado permite frenar esas pérdidas y mejorar notablemente la energía diaria”.

El experto agrega que muchas personas creen que el ejercicio intenso es el único camino, pero “la clave está en la consistencia, montar bicicleta tres o cuatro veces por semana, con variaciones de intensidad, da resultados más duraderos que un esfuerzo extremo ocasional”.

Uno de los mayores beneficios del ciclismo es su efecto cardiovascular. Al pedalear, el corazón trabaja más, aumenta el volumen de sangre que bombea y se mantiene la flexibilidad arterial. Según Villamil, “con el tiempo, esos estímulos fortalecen el corazón y ayudan a prevenir la hipertensión y las enfermedades coronarias”.

Dicha afirmación no es solo intuitiva, la evidencia científica respalda esos efectos en adultos mayores. En julio de 2025, la revista Scientific Reports publicó un estudio titulado Effectiveness of short-term cycling interventions in older adults: a randomized trial of hypoxic, blood flow restriction, and eccentric cycling, realizado por investigadores de Suiza y otros países. El ensayo incluyó a 5.500 personas con edad promedio de 68 años, quienes realizaron entrenamiento moderado por intervalos (moderate-intensity intermittent training, MIIT) tres veces por semana durante cuatro semanas. Los participantes fueron distribuidos en distintos grupos: uno en condiciones de hipoxia, otro con restricción de flujo sanguíneo, otro con bicicleta de acción excéntrica y un grupo de control con ciclismo tradicional.

Los resultados mostraron que tras cuatro semanas, todos los grupos mostraron mejoras significativas en potencia promedio (incremento del 9 %), fuerza muscular (aumentos entre 10 % y 20 %), perímetro del muslo (1 %), presión diastólica (reducción promedio de –3 %) y frecuencia cardíaca en reposo (–3 %). También se observaron ligeras ganancias en el volumen muscular. Los autores concluyeron que no hubo diferencias significativas entre modalidades, lo que sugiere que el simple hecho de entrenar en bicicleta con intensidad moderada por intervalos es suficiente para generar beneficios.

Ese hallazgo refuerza una de las ventajas más valiosas de entrenar en bicicleta después de los 40 años: la ganancia funcional. A diferencia de ejercicios de alto impacto, el ciclismo mejora fuerza, resistencia, tono muscular y capacidad aeróbica con bajo riesgo de lesión.

Villamil destaca que “la bicicleta trabaja de forma global: fortalece piernas, glúteos, zona central y estabilidad del tronco”. Esa mejora integral se traduce no solo en mejor rendimiento físico, sino también en mayor facilidad para realizar tareas cotidianas como subir escaleras, cargar bolsas o caminar por más tiempo sin fatiga.

Otro beneficio clave es el efecto protector sobre huesos y articulaciones. Aunque el ciclismo no es un ejercicio de carga vertical como correr, sí proporciona un estímulo mecánico moderado, ideal para quienes presentan predisposición al desgaste articular.

Villamil recomienda “mantener una resistencia adecuada en la bicicleta; no pedalear siempre al mínimo”, ya que esto permite que los huesos reciban el estímulo necesario para conservar la densidad. Además, al evitar impactos repetidos, el ciclismo resulta más amable con las rodillas y caderas sensibles.

El impacto positivo sobre la salud mental y cognitiva es otro punto a favor. Montar en bicicleta exige coordinación, atención al entorno y toma de decisiones, lo que estimula la actividad cerebral. Al mismo tiempo, como ejercicio aeróbico, mejora la oxigenación del cerebro, libera factores neurotróficos y favorece el estado de ánimo. “Quienes pedalean suelen reportar mayor claridad mental, menos estrés y mejor sueño; cuesta menos desconectarse del día a día”, comenta Villamil.

En el plano metabólico, pedalear ayuda a controlar el peso, mejora la sensibilidad a la insulina, reduce el riesgo de diabetes tipo 2 y actúa favorablemente sobre los lípidos. Al aumentar el gasto calórico y estimular la masa muscular, permite quemar grasa incluso en reposo. Villamil afirma que “muchas personas que empiezan a pedalear entre los 40 y 50 años notan una reducción del tejido adiposo sin recurrir a dietas extremas; la clave está en combinar buena alimentación con ejercicio constante”.

Para quienes cruzan los 40 y desean iniciar una rutina con sentido, es recomendable realizar una evaluación médica previa, especialmente si existen factores de riesgo cardiovascular o articular. Luego, comenzar con sesiones moderadas —de 30 a 45 minutos— dos o tres veces por semana, aumentando gradualmente el volumen y la intensidad. Villamil sugiere “jugar con intervalos: pedalear a ritmo constante durante cinco minutos, luego uno o dos más rápidos, y repetir; esa variabilidad genera adaptaciones”.

Combinar el ciclismo con ejercicios de fuerza, flexibilidad y estiramiento ayuda a prevenir desequilibrios musculares. “La bicicleta tiende a fortalecer ciertos grupos específicos; por eso, trabajar las zonas de apoyo y estabilidad mejora la respuesta del cuerpo ante el esfuerzo”, explica Villamil.

Es esencial cuidar la técnica y el ajuste de la bicicleta: altura adecuada del sillín, postura ergonómica y pedales cómodos. Un mal ajuste puede generar molestias lumbares o en las rodillas. Alternar sesiones al aire libre con bicicleta estática también permite mantener la constancia ante cambios climáticos.

La progresión debe ser gradual, priorizando el disfrute y la regularidad por encima del rendimiento inmediato. “Quien pedalea de forma regulada durante años obtiene más beneficios que quien arranca fuerte y abandona”, resume Villamil.

