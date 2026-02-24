Famosos que se casaron con sus primos: de la realeza británica a Albert Einstein

Resume e infórmame rápido

No es un tema fácil de abordar. La idea de contraer matrimonio con un primo o prima -o con un familiar- genera, como es de esperarse, incomodidad y opiniones muy diversas. Pero, ¿sabía usted que durante buena parte del siglo XIX, en Inglaterra y otras zonas de Europa, esta práctica no solo era legal, sino también socialmente aceptada?

Pero no es posible hablar sobre esto si excluimos los estudios académicos que nos ayudan a entenderlo. En Changing the Subject: About Cousin Marriage, Among Other Things, el antropólogo Adam Kuper explica que el debate sobre el matrimonio entre primos estuvo ligado a una discusión más amplia sobre el incesto. En la Inglaterra victoriana, ni siquiera existía una definición penal clara del incesto hasta comienzos del siglo XX y, durante décadas, el Parlamento discutió qué uniones debían permitirse y cuáles no.

Podrá imaginar que la controversia no era solo moral, sino también religiosa y política. Porque mientras la Iglesia católica prohibía los matrimonios entre primos en determinados grados, las iglesias protestantes los permitían. A la vez, iban surgiendo teorías científicas, especulaciones sobre la evolución y argumentos eugenésicos (es decir, que defienden la intervención genética en pro de “mejorar” la raza humana) que intentaban explicar o cuestionar estas uniones.

Con todo y eso, lo cierto es que muchas familias influyentes o importantes practicaban el matrimonio entre primos como una estrategia para mantener a flote su economía, sus alianzas sociales o simplemente la tradición dentro del mismo círculo familiar.

Al llegar a finales del siglo XIX y comienzos del XX, el matrimonio entre primos empezó a ser cuestionado desde discursos médicos y científicos.

Y es la misma historia la que nos demuestra que durante décadas —e incluso siglos— estas uniones tomaron un curso aparentemente normal. Muchas de estas figuras que presentaremos a continuación son bastante conocidas por su rol en la sociedad.

¿Ya conocía estas historias?

#1: La reina Isabel II y el príncipe Felipe de Edimburgo

Como lo mencionamos anteriormente, fue resultado de décadas de matrimonios entre familias reinantes y de gran importancia. Tuvo lugar en 1947.

En este caso, ambos compartían ascendencia tanto en la línea británica vinculada a la reina Victoria como en la red real danesa asociada a Cristián IX. Esa doble “coincidencia” los ubicaba como parientes en grados lejanos: primero, como primos terceros y, por otra rama, como primos segundos con una generación de diferencia.

#2: Albert Einstein y Elsa Einstein

Eran primos y compartían vínculos tanto por línea materna como paterna. En 1919, después de divorciarse de Mileva Marić, el científico y profesor contrajo matrimonio con Elsa Einstein, su prima.

#3: El príncipe Carlos y la princesa Diana

También unió a dos ramas de la aristocracia británica que ya compartían un ancestro común dentro de la nobleza inglesa. Su parentesco era más bien distante —primos en séptimo grado con una generación de diferencia, para ser más exactos— y se remontaba a siglos anteriores, pero existía.

#4: Edgar Allan Poe y Virginia Eliza Clemm

En el Estados Unidos de la época, las leyes sobre matrimonio entre primos variaban según el estado, pero en muchos lugares estas uniones eran legales y socialmente aceptadas, como también les contamos al inicio.

El escritor se casó en 1836 con Virginia Eliza Clemm, parte de su familia lejana. Ella tenía 13 años en el momento del matrimonio.

#5: Franklin D. Roosevelt y Eleanor Roosevelt

El matrimonio fue celebrado en la Casa Blanca, con la presencia de Theodore Roosevelt, pariente de ambos. Tuvieron seis hijos y se convirtieron en una de las parejas políticas más influyentes del momento.