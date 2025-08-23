Fechas y procesos para que se inscriba a las Majors de Running de 2026

Correr una de las World Marathon Majors –como Boston, Londres o Nueva York– no es solo una hazaña atlética: es una experiencia que conecta historia, superación personal y un sentido de comunidad global. Foto: EFE - MARTIAL TREZZINI

El circuito World Marathon Majors, conformado por seis maratones —Tokio, Boston, Londres, Sídney, Berlín, Chicago y Nueva York— representa la cúspide del running global. Cada año, corredores de todo el mundo compiten por un lugar en estas carreras icónicas, en las que los métodos de inscripción varían según la ciudad, pues se hacen desde sorteos altamente competitivos hasta exigentes marcas clasificatorias.

Para asegurar un lugar en la edición 2026, es indispensable entender con precisión los procesos y fechas de apertura de cada ciudad, ya que muchas oportunidades comienzan a mediados o finales de 2025.

La anticipación es clave: buena parte de los cupos regulares se agotan apenas abren, especialmente aquellos ofrecidos vía sorteo o “Good for Age”. Sin embargo, para quienes planean con estrategia, las vías de beneficencia, calificatorios oficiales o agencias autorizadas pueden ser una ruta más segura y factible.

Tokio

La Maratón de Tokio 2026 se realizará el domingo 1 de marzo de 2026. El proceso de inscripción se inicia con el registro para corredores benéficos (“Charity Runner”), que comenzó el pasado 25 de junio. En esta vía, debe elegir una organización oficial listada en la página del Marathon Tokyo, completar el formulario y abonar la donación exigida, que habitualmente ronda entre JPY 100 000 (aproximadamente USD 700–900).

Luego, entre el 15 y el 29 de agosto de 2025 (hora de Japón), se abrirá la inscripción general mediante sorteo internacional (“General Entry”). Los resultados se anunciarán el 19 de septiembre, y quienes sean seleccionados deben completar el pago antes del 30 de septiembre, según indica la web oficial del evento. Esta vía ofrece igualdad de oportunidades, pero suele estar muy demandada.

Finalmente, existe la opción de inscribirse a través de operadores turísticos oficiales, que ofrecen paquetes cerrados que incluyen dorsal, alojamiento y traslados. La lista de agencias autorizadas estará disponible directamente en el sitio web oficial del maratón, lo que da una vía complementaria para quienes buscan mayor certeza.

Boston

La Maratón de Boston 2026 está programada para el 20 de abril de 2026. Su inscripción funciona exclusivamente mediante marcas clasificatorias. Desde septiembre de 2024 se abrió la temporada de cualificación, que se extenderá hasta septiembre de 2025. Los estándares se han endurecido: por ejemplo, corredores de 18 a 34 años deben registrar 2 horas 55 min (hombres) o 3 h 25 min (mujeres y no binario).

La plataforma Athletes’ Village de la organización B.A.A. será el portal para presentar la documentación requerida. Se activará entre el 8 y 12 de septiembre de 2025, con cierre a las 17:00 ET. En caso de superar la marca, ingresará a un listado de selección que, en caso de superar el cupo, prioriza rendimiento.

No existe sorteo ni vías alternativas directas; el acceso depende del rendimiento. Por ello, quienes aspiren a Boston 2026 deben planificar su preparación con antelación, correr un maratón certificado antes del cierre y cumplir los requisitos de tiempo y documentación en los plazos indicados por la B.A.A.

Londres

La Maratón de Londres 2026 tendrá lugar el domingo 26 de abril de 2026. La vía más conocida es el ballot (sorteo público), que abrió el 25 de abril de 2025 y cerró el 2 de mayo de 2025, con resultados informados en julio. El costo de entrada es £79.99, aunque los residentes del Reino Unido pueden optar por la tarifa reducida de £49.99 si donan, lo cual los inscribe automáticamente en un segundo sorteo en caso de no resultar seleccionados inicialmente.

Los corredores del Reino Unido también pueden aplicar vía “Good for Age”, que exige marcas rápidas en maratones certificados dentro del período del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025. Las solicitudes para esta vía abrirán en octubre de 2025, y los lugares se asignan por orden de tiempo más rápido.

Adicionalmente, hay cupos vía charity (donación mínima y compromiso de recaudación), clubes de atletismo afiliados, tour operators internacionales que ofrecen paquetes con dorsal y servicios, y plazas championship (1.000 plazas reservadas, 500 hombres y 500 mujeres, garantizadas si se cumple la marca), siempre según lo publicado en la web oficial.

Sídney

La Maratón de Sídney fue oficialmente incluida como World Marathon Major el 4 de noviembre de 2024, tras su evaluación como séptimo evento del circuito. Se espera que la edición 2026 se celebre entre finales de agosto e inicios de septiembre. Aunque aún no se han publicado fechas exactas de inscripción, ya se está preparando una lista de interesados a través de tour operadores, con depósitos de etwa AUD 2.000 (u otro monto en USD), y pago final previsto para marzo de 2026.

Además, se prevé que el sistema de inscripción incluya tanto un sorteo (ballot) general como una vía de time qualifiers (quien cumpla tiempos específicos recibe acceso garantizado). La normativa para los time qualifiers debería hacerse pública en los meses previos, según prácticas anteriores.

Por ser la más nueva entre las majors, Sídney probablemente ofrecerá mayor proporción de cupos disponibles en sorteo, aunque la demanda creciente complicará el acceso. La mejor estrategia es registrarse en la lista de interés y seguir de cerca los anuncios oficiales.

Berlín

La Maratón de Berlín de 2026 está prevista para septiembre, aunque aún no se han confirmado fechas exactas. La inscripción probablemente abrirá en octubre de 2025 con un sorteo internacional, cuyos resultados se divulgarán en diciembre. Simultáneamente, se ofrecerán plazas garantizadas para corredores que cumplan los standards de tiempo (“time qualifier”), además de opciones por charity y tour operators internacionales.

Chicago

La Maratón de Chicago 2026 se correrá el 11 de octubre de 2026. Para inscribirse, habrá una combinación de standards de tiempo (Time Qualifier), lo que permite una plaza garantizada si se presenta un maratón completado con marca dentro del periodo elegible (a partir del 1 de enero de 2024). Los estándares varían según edad y categoría (hombre, mujer o no binario).

Además, se espera que se mantenga un sistema de lotería o alta demanda, así como plazas disponibles a través de programas de beneficencia o paquetes turísticos internacionales, que ofrecen una vía fija aún tras el cierre del sorteo. No se han divulgado los detalles de esas opciones, pero la organización anuncia que más información estará disponible más adelante en su sitio oficial.