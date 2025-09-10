Flujo vaginal blanco: lo que revela sobre su salud y cuándo atenderlo

El flujo vaginal blanco puede ser una señal normal del ciclo menstrual o un indicio de infección, según su textura y síntomas asociados. Un estudio publicado en 2025 en Nature reveló que la inteligencia artificial ya ayuda a detectar desequilibrios vaginales que antes pasaban desapercibidos.

En el día a día, algunas mujeres observan que su flujo vaginal tiene un tono blanco o blanquecino. Este tipo de secreción suele ser parte del funcionamiento normal del cuerpo y cambia a lo largo del ciclo menstrual. Sin embargo, no siempre se sabe si este flujo es una señal de algo benigno —como variaciones hormonales— o si puede indicar una afección que requiere atención médica.

La doctora Juliana Mendoza, con más de 15 años de experiencia en salud sexual y reproductiva, explica que el flujo blanco y cremoso “puede ser simplemente una señal del ciclo, especialmente antes o después de la ovulación, siempre que no cause picor, olor fuerte o molestia”. Así las coas, si hay ausencia de síntomas adicionales, un flujo blanco no suele ser motivo de alarma.

Por su parte, Laura Restrepo, microbióloga experta en la flora vaginal de la Clínica Colombia, agrega que la “vagina mantiene un delicado equilibrio con bacterias buenas que producen un flujo claro o blanquecino para protegerla. Cambios en ese equilibrio, provocados por antibióticos o ducha íntima, pueden alterar la textura o el color sin que se trate necesariamente de una infección”. Esa aclaración introduce el papel de la microflora natural como defensor primario del ambiente vaginal saludable.

Un trabajo publicado a mediados de 2025 en la revista Nature se centró en la complejidad del diagnóstico de vaginosis bacteriana (BV), una infección común que puede manifestarse con flujo blanco o grisáceo. Investigadores en ese estudio usaron técnicas avanzadas de secuenciación del microbioma vaginal junto con modelos de inteligencia artificial para mejorar la precisión del diagnóstico. Según los autores, BV afecta a millones de mujeres en edad reproductiva, pudiendo incrementar el riesgo de infecciones de transmisión sexual y complicaciones obstétricas.

La metodología consistió en analizar muestras vaginales mediante secuenciación y luego aplicar algoritmos de aprendizaje automático para identificar patrones de bacterias que distinguen entre flora sana y desequilibrada. Como resultado, lograron identificar con mayor claridad señales microbiológicas sutiles que señalan BV, aún cuando el flujo parece blanco o casi normal. Esta innovación abre la posibilidad de detectar infecciones temprano y ofrecer tratamientos más certeros, aunque el enfoque es técnico, sus implicaciones prácticas se traducen en diagnósticos más fiables.

La doctora Mendoza explica los tipos de flujo blancos considerados normales:

1. Flujo transparente o blanco fluido, sin olor fuerte: Es la forma más habitual en fases del ciclo menstrual. “Sirve para limpiar y mantener la lubricación natural de la vagina. La cantidad, que puede ser entre media y una cucharadita diaria, varía con la actividad sexual, el ciclo y otros factores”, dice Mendoza.

2. Flujo blanco y más espeso o cremoso, sin otros síntomas: Frecuente entre la ovulación y el inicio del período. Mendoza explica que aunque tiene más textura, sigue siendo normal si no hay picor, ardor o mal olor.

3. Flujo blanco y grumoso, con textura: Suele indicar infección por hongos (candidiasis). Se acompaña de picor intenso, irritación y, a veces, mal olor leve. En ese caso corresponde consultar al médico, ya que existen tratamientos antifúngicos accesibles.

En contraste, Restrepo señala los riesgos de otras posibles alteraciones del flujo:

• Gris o verde, especialmente si hay olor fuerte, textura espumosa o picor, puede indicar infección como vaginosis bacteriana o incluso una ETS. Aunque el flujo grisáceo forma parte también del diagnóstico de BV, el olor y consistencia cambian notablemente.

• Textura espumosa o burbujeante, con color amarillo o verde: Casi siempre implica trichomoniasis, una infección transmitida sexualmente.

• Olor notable, color inusual o síntoma asociado: Cualquier cambio que venga acompañado de otros signos como ardor, dolor o sangrado requiere evaluación médica.

La ginecóloga destaca también que la higiene exagerada, como usar duchas vaginales o productos perfumados, puede perjudicar el equilibrio natural y favorecer infecciones, mientras que limpiar externamente con agua tibia basta para mantener la salud­.

Por su parte, la microbióloga insiste en que mantener una flora saludable —con predominio de lactobacilos— es clave. Estos producen ácido láctico que impide el crecimiento de bacterias nocivas. Cambios hormonales, medicamentos o prácticas como usar ropa muy ajustada también pueden alterar ese equilibrio.