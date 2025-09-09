Fractura de pene: lesiones más comunes y recomendaciones de expertos

Un chasquido repentino, dolor intenso y pérdida inmediata de la erección son señales de una fractura de pene, una de las urgencias urológicas más comunes. Foto: Getty Images

En los servicios de urgencias urológicas, las lesiones en el pene representan un motivo de consulta que exige atención inmediata. La fractura del pene —el desgarro de la cubierta de los cuerpos cavernosos durante una erección— es considerada una de las emergencias más relevantes. Según la Asociación Europea de Urología, puede coexistir con lesión de uretra en cerca del 15 % de los casos, y la Asociación Americana de Urología señala que debe sospecharse ante hematoma, dolor, chasquido y pérdida repentina de la erección, con la reparación quirúrgica temprana como tratamiento recomendado.

El cuadro clínico suele incluir un sonido seco en el momento del trauma, dolor intenso, pérdida súbita de la erección, hinchazón y deformidad visible del órgano. Esta combinación de signos permite orientar el diagnóstico, y las guías internacionales señalan que el uso de estudios de imagen solo es necesario cuando la historia clínica no es concluyente. Estas descripciones están documentadas en revisiones recientes y en las guías de urotrauma de la AUA.

“La fractura del pene ocurre cuando el pene erecto sufre un golpe fuerte o es doblado de manera brusca, lo que provoca dolor intenso, pérdida inmediata de la erección, hinchazón y deformación visible”, dice Cristian Vargas, médico urólogo del hospital Santa Clara, quien además precisa que en muchos casos los pacientes relatan haber escuchado un sonido característico en el momento de la lesión.

Por su parte, Silvia Carrasco, médica especializada en salud pública de la Secretaría de Salud de Bogotá, añade que “este tipo de lesión puede dejar secuelas como curvatura permanente, dificultad para tener o mantener erecciones y alteraciones en la micción, lo que impacta la calidad de vida y la autoestima”.

Una investigación publicada el 25 de junio de 2024 en el International Journal of Impotence Research, realizada en Turquía, analizó datos de 60 pacientes con fractura del cuerpo cavernoso atendidos entre junio de 2020 y enero de 2023 en un hospital de referencia que realizó todas las reparaciones quirúrgicas de manera urgente.

La metodología consistió en dividir a los pacientes en dos grupos: aquellos con ruptura en un solo lado y aquellos con ruptura en ambos lados del pene. Se evaluó su función sexual antes de la cirugía y a los tres, seis y doce meses posteriores.

Los investigadores encontraron que, después de la operación, los pacientes de ambos grupos mostraron una leve disminución en su capacidad eréctil frente a cómo estaban antes de la lesión, pero la diferencia no fue marcada. En cuanto a la eyaculación, se observó una mejora: los hombres tardaban más en eyacular luego del procedimiento que antes de sufrir la fractura, lo cual fue interpretado como un resultado favorable. Al comparar los casos de ruptura unilateral con los bilaterales, no se hallaron diferencias significativas en la recuperación durante el primer año.

Con esos datos como base, los expertos describen las lesiones más comunes en el pene:

1. Fractura del pene (ruptura del cuerpo cavernoso): ocurre principalmente durante las relaciones sexuales, en posiciones que someten al pene erecto a doblamientos bruscos. Vargas explica que se reconoce por dolor súbito, pérdida de la erección, hinchazón y deformidad. “El daño puede afectar también la uretra en algunos casos, y sin atención quirúrgica rápida, puede derivar en disfunción eréctil o curvatura permanente”, asegura el urólogo. El estudio citado evidencia que, aunque la función puede verse afectada, la reparación quirúrgica puede llevar a una recuperación aceptable al cabo de un año.

2. Lesiones por objetos o instrumentos (estrangulación, atrapamiento): elementos como anillos metálicos, bandas de goma o incluso hilos pueden quedar atrapados y causar hinchazón y dolor. “Aunque son poco frecuentes, pueden tener consecuencias graves, incluso comprometer la circulación y requerir procedimientos para liberar el órgano”, señala Carrasco.

3. Avulsiones o lesiones en tejidos blandos: se producen por accidentes mecánicos, cortes o quemaduras, y pueden dañar tanto la piel como los tejidos internos. La doctora indica que algunas requieren injertos o cirugías reconstructivas para restaurar la función urinaria o sexual.

4. Afecciones inflamatorias o infecciosas no traumáticas, como la balanitis: aunque no se consideran traumatismos propiamente dichos, son muy comunes. En Estados Unidos, hasta el 11% de las consultas urológicas de adultos corresponden a inflamación en la cabeza del pene, cuadro que puede causar dolor, enrojecimiento y dificultad al orinar si no se trata de manera adecuada.

Los especialistas coinciden en que el mejor abordaje es consultar desde el primer síntoma. Vargas insiste en que “una fractura de pene no es algo que deba esperarse a ver si mejora sola: el tratamiento rápido reduce riesgos de secuelas permanentes”, mientras que Carrasco agrega que “información clara y sin tabúes permite que más personas reconozcan los síntomas y acudan sin miedo”.

Este esfuerzo informativo debe servir para derribar barreras de vergüenza y fomentar una respuesta temprana. Comprender las señales —como el crujido doloroso, la hinchazón inusual, la incomodidad al orinar o cualquier alteración en la apariencia— es clave para evitar daños irreversibles.

Aunque las lesiones en el pene no siempre ocurren de manera violenta, su impacto puede ser considerable. La fractura durante la actividad sexual es la más grave, pero atrapamientos, laceraciones e inflamaciones también afectan con frecuencia. El estudio turco de 2024 muestra que, incluso en casos severos, la recuperación puede ser favorable si se busca atención médica inmediata.